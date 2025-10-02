華府停擺 | FOCUS | 驢黨借「停擺」謀制衡，撞上侵侵「請君入甕」

加入最愛專欄 收藏文章

一個想報仇雪恥，一個欲請君入甕－－此會否令數十年來如出一轍的停擺「舊劇本」改寫？周三（1日．當地時間）0時01分，美國聯邦政府時隔7年再次停擺，氣數日薄西山的民主黨以「平價醫保補貼續期」為籌碼，力求重現國會制衡，另邊廂共和黨將計就計，藉機掀DOGE 2.0。

60票門檻，成民主黨雪恥良機

通過「大而美」法案、驅逐非法移民、轟炸伊朗核設施、瓦解「覺醒」運動……特朗普重返白宮迄今逾8個月，如入「無敵」之境，一班忠心幕僚及手握參眾兩院控制權，當記頭功。與之相反，民主黨一片愁雲慘霧，不單支持率插水（YouGov最新顯示僅33.9%），內部更因各派別圍繞下一屆參議院領袖之位誰屬而明爭暗鬥。

聯邦政府停擺，令部分國家公園暫停開放。(AP)

時值新財年（始於10月1日）撥款/臨時撥款表決又至，要避過對手以冗長辯論無限期拖延法案，在參議院擁有53席的共和黨，勢需額外7票，方能獲得最低過關門檻的60票。此正正被民主黨視作重現制衡和報仇雪恥的良機，以在明年中期選舉前，點燃選民反對特朗普式威權的熱情。

舒默展強硬，保費補貼成籌碼

其中的關鍵人物為參議院少數黨領袖舒默，這位執掌民主黨參議院領袖之位近10年的74歲政客，正面臨奉行自由民粹主義的35歲科爾特斯（AOC）的潛在挑戰。尤其是舒默3月曾突然轉軚支持共和黨提出的秋季撥款法案，令聯邦政府免於停擺，被黨內的中間派、進步派同斥為放棄鬥爭。

舒默欲在2028年保住民主黨參議院領袖之位，今次勢要展現更強硬的立場。(AP)

鑑於此，舒默欲在2028年保住參議院領袖之位，今次勢要展現更強硬的立場，以停擺逼使特朗普給予民主黨「想要的東西」，其中最大的訴求即是延期年底到期的《平價醫療法案》保費補貼。

此項源自新冠疫情刺激措施的稅收抵免，旨在令中低收入人士能夠購買醫療保險，但共和黨指摘補貼被非法移民、尋求庇護者濫用，並測算限制相關資格將在未來十年減少1310億美元聯邦支出。

鞏固MAGA議程，DOGE 2.0？

民主黨以「數百萬美國人將淪為無保一族」為由，堅持立即延長保費補貼，拒絕接受「先撥款、後協商」的緩兵之計，惟恐正一步步踏進共和黨精心布下的「停擺陷阱」。因特朗普早已放言，政府關門將帶來「很多好處」，「我們可以擺脫很多不想要的東西，而這些都是民主黨的東西。」

愈來愈多跡象顯示，特朗普擺下的請君入甕之「甕」直指DOGE 2.0，除了他的預算主管沃特已預告，即將開始的任何裁員都將是「永久性」；白宮預算辦公室並將凍結用於紐約第二大道地鐵線等的180億美元基礎設施資金，以及取消主要用於藍州的近80億美元能源項目資金。

白宮預算辦公室將凍結用於紐約第二大道地鐵線等的180億美元基礎設施資金。(AP)

換言之，民主黨欲以「停擺」施壓換取博弈籌碼，重現國會制衡；特朗普反借「停擺」名正言順清理冗餘，鞏固MAGA議程。當聯邦僱員最多的藍州率先承受「停擺」之痛，最終誰會先「眨眼」？

撰文:金子安







