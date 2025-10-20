GDP | FOCUS | 固投消費疲態盡顯，各地「精準定位」勢在必行

加入最愛專欄 收藏文章

中共二十屆四中全會周一（20日）啟幕之際，同日揭盅的三季度GDP一如預期放緩，其中房地產為首的固定資產投資，淪增速「滑坡」的最大拖累。儘管工業生產一枝獨秀，但增產容易增收難，意味十五五對經濟布局的調整優化、對各地區發展的精準定位勢在必行。

三季度GDP增4.8%，固投罕見負

國家統計局今早公布，中國三季度GDP按年增4.8%，為去年四季度（5.4%）、一季度（5.4%）、二季度（5.2%）以來最慢，主因外部環境複雜嚴峻、國內結構調整壓力較大等因素共同作用。

市場關注的焦點－－四中全會會否祭出大規模刺激？

按首三季增5.2%計，要實現全年5%增長目標，第四季只要保住4.5%即可，由此衍生市場關注的焦點－－四中全會會否祭出大規模刺激？

要回答此問題，先看兩組數據，一邊是，國統局口徑的傳統固定資產投資「引擎」熄火，首9月跌0.5%，為5年來首次見負；另一邊是，央媽口徑的首9月社會融資增量30.09萬億元，總存量高逾437萬億。換言之，無論是銀行放貸，還是政府舉債，推動GDP增長的邊際效應正日趨遞減。

國補效應退潮，消費增速四連跌

細看分項，固投負增長的罪魁禍首當屬房地產，首9月開發投資跌幅擴大至-13.9%，續逼近2020年疫情爆發之初-16.3%的記錄。與之相反，高端製造業逆勢增長，電腦及辦公設備、通用設備、鐵路船舶航空航太投資，分別增7.4% 、11.8% 、22.3% ，汽車製造業投資亦大增19.2%。

首9月房地產開發投資跌幅擴大至-13.9%，續逼近2020年疫情爆發之初-16.3%的記錄。

至於消費，9月社會消費品零售增速四連跌，至全年最低的3%，5月受益國補效應按年飆53%的「家電和音像器材類」零售，增速縮水至3.3%。

政策將重「全國一盤棋」系統性

企業、消費者雙雙削減支出，輪到意外走強的工業生產挑起大梁，9月按年增6.5%，其中工業機器人、新能源汽車產量按年分別增28.3% 、20.3% 。

不過，儘管首9月全國規模以上工業增加值6.2%，惟首8月規模以上工業企業獲利僅年增0.9% 。此外，乘聯會最新數據顯示，新能源車9月均價，已從2023年的18.4萬元跌穿16萬元（15.8萬元）。恐反映地方政府爭相祭出產業政策扶持，卻加劇內捲、產能、低價陷阱。

新能源車9月均價，已從2023年的18.4萬元跌穿16萬元至15.8萬元。

此番形勢下，新華社強調「因勢利導」優化經濟布局、「因地制宜」發展新質生產力、各地區「精準定位」及加強規劃銜接，政策訊號已不言而喻。這預示著，類似去年末的一攬子增量刺激政策恐難再現，決策層將以更寬的視野，以及「全國一盤棋」的系統思維，來把握政策的節奏和方向，倒逼地方、企業提高要素效率。

撰文:金子安







