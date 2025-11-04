星巴克 | FOCUS | 結盟本土私募巨頭，星巴克謀重登「一哥」

加入最愛專欄 收藏文章

當雙尾美人魚的魅力日漸遲暮，進軍中國26年的星巴克（Starbucks），終於放棄單打獨鬥，作價40億美元出售中國業務60%股權，冀借私募巨頭博裕資本的本土優勢，重整旗鼓迎戰未來「10倍市場增長空間」爭奪，能否重登「咖啡一哥」王座？

高溢價叫座力愈顯乏力

聖誕限量杯、KUROMI聯乘、千禧復古相機；非遺概念店、咖啡主題航班、興趣社區空間……不甘只「賣咖啡」的星巴克，扭盡六壬，誓要捍衛更時尚、更質感、更貼近的高端定位。

不過，在僅次北美的第二大中國市場，星巴克最新一季營收按年僅增6%，遠低於瑞幸最新一季47%的增速。以門店計，星巴克的8011間，亦遠遠落後於瑞幸的26117間（截至6月底）。

資本市場似已用脚投票，年初至今，瑞幸股價大漲54%，跑贏星巴克的-11%。更暗流湧動的是，儘管星巴克中國上季同店銷售額按年增2%，但客單價卻按年跌7%（一線城市更跌9%），恐顯示其憑「第三空間」概念理直氣壯維持的高溢價，叫座力愈顯乏力。

不動產資源利未來擴張

鑑於此，星巴克繼6月對數十款產品集體降價後，最新戰略結盟博裕資本，雙方以4：6權益佔比成立新合資公司，擬逐步拓展門市規模至2萬間，顯然是瞄準規模擴張和中小城市下沉路線，跟瑞幸、庫迪、Manner等後來者，角逐中國咖啡市場下一個十倍增長空間。

為何最終選中博裕？一大合理解釋是，博裕的核心業務之一即是不動產投資，例如其持股65.7%的金科服務，正正是中西部龍頭智慧物業服務商，其通過關聯公司入股的北京SKP亦一度被稱為「全球店王」。換言之，不論是社區流量，還是高端資源，未來都有利星巴克的擴張、營銷及成本控制。

保留IP藏潮玩無限商機

值得一提的是，星巴克今次「賣產」，將續保留星巴克品牌與知識產權的所有者和授權方。事實上，近年來「周邊產品」大行其道，從限量杯、護照夾，到咖啡師熊、復古相機，更憑藉經典綠打造長裙登陸紐約時裝周，可謂潮玩新勢力，商機潛力注定無限。

面對傍上大佬的星巴克蓄勢反擊，瑞幸的實力亦不容小覷。除了爆款「醬香拿鐵」、「生椰拿鐵」，以及聯乘、周邊搞作多多，其並進軍星巴克大本營北美市場，首兩間門店進駐紐約曼哈頓核心地段，門市編號00001/00002，是否暗示未來開店目標為看齊星巴克的逾萬間？

