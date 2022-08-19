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台海局勢呈現大變，中國已顯出有決心有能力隨時可把台灣海空封鎖起來。解決台灣問題用北平模式，圍而不攻，逼出個傅作義，確是後遺症最少的方法。美國一心要遏制中國的發展，當會盡力破壞中國的戰略，但美國應不至笨到把自己捲入台海戰爭，拉攏盟友對中國施壓，或是鼓動日本當代理人去找死，倒是可能。

我素來分析問題的方法是詳細了解最可能出現的情境，但又要提防形勢失控，出現惡劣的局面，所以也必會重點考慮若判斷有誤，最壞境況避不掉便怎麼辦。在台海問題上，最壞或相當壞的境況是美國橫加干預，與中國打將起來。此種境況出現的概率很低，但一樣要防。

美只視台為棋子 乏持久戰意志

中美都是超級大國，大國打仗誰勝誰敗，與隨時可被人滅掉的小國之間的戰爭，大不相同。大國是不會這麼容易便被滅掉，退出歷史舞台的，雙方必會纏鬥一段很長的時候，互有勝負，互有損傷。在持久戰中，誰勝誰敗，取決於自各擁有多少資源及決心如何。在台灣問題上，西方國家與中國相比，意志與決心會大為不及，中國視統一問題為民族榮辱的國家頭等大事，美國則只是視台灣為棋子，歐洲則更無利益關係，誰會盡力誰不會，一目了然。

在資源問題上，無論是真的打仗或是中美兩國經濟上互相對抗，最重要的指標便是比較中美的GDP，但這種比較內含學問，機械性的簡單比較不會給予我們準確的結論。

如果用最簡單的比較，我們知道2021年，用市場匯率計算，美國GDP約23萬億美元，中國是17.7萬億美元，中國等於美國的77%左右，人均GDP美國則約是中國的5.5倍，中國與美國相比，似乎差距仍遠。不過，這種比較起碼有兩處不當，應作調整。

以購買力平價計 華GDP遠超美

首先是中美兩地的物價大有不同。這本來有購買力平價計算法，即把兩國物價差別這一因素也計算在內。若用此法，早在2014年，中國的GDP便超過了美國，到了今天，中國比美國應已高出一、兩成。不過，我們要注意，把中美物價差別正確作比較卻是十分困難的事，兩國人民消費的商品十分不同，究竟應比較哪些商品的價格？舉個例子，在美國西岸，你買碗炸醬麵大約要10美元，我近日在內地流連忘返，過著當地居民而不是遊客的生活，更能體驗出其真實的物價，同樣大小的炸醬麵不到10元人民幣就可買到，還會有外賣小哥送到家中。又舉個例子，在內地二線城市安裝一台分體式冷氣機，涉及在高樓爬出窗外，既懂輕功，又要力大無窮，一人之力捧起一台冷氣機在牆外攀爬，費用不到200元人民幣，在香港，據朋友告之，簡單的也要2800元港幣，美國的，只會比香港更貴。由此可知，在普通人的生活消費或服務上，美國的物價有部分是中國的6、7倍甚至10倍以上。

國際機構調查物價時，往往以外國人的消費模式為根據，這類商品，在中國倒不一定便宜，但若以中國人的消費籃子作標準，中美之間的物價差別可以十分巨大，換言之，用較準確的購買力平價計算，中國GDP會比美國超出更多。

第二個問題是中美兩國GDP的成分不大相同。2021年中國GDP中53.3%是服務業，39.4%屬於包括製造業、建造業等的第二產業，其中製造業的增加值35.26萬億元人民幣，佔GDP 32.6%。反觀美國，製造業只佔GDP的10.8%，總值只等於中國的43%左右，在工業上，中國的規模已遠超美國。

美8成GDP靠服務業 國力虛空

美國GDP 8成以上是服務業。本來服務業有其重要性，但我們仍要分析美國佔這麼大比重的服務業對其國力是否真有足夠大的幫助。舉個例子，美國人喜歡打官司，事無大小往往也付諸於訴訟。律師收費高昂，他們的收入是GDP的一部分，但他們的「貢獻」只是把資源從訴訟失敗者手上轉到勝利者及律師手上，他們並沒有為社會生產出新的價值，用經濟學術語說，這一類人的活動是所謂的「尋租活動」。美國的利益游說集團十分活躍，他們的收入也算在GDP內。金融保險服務業佔美國GDP 22%，其中一部分是幫助資源配置到合理的項目上，自然有其貢獻，但其中一部分，例如鼓動股民炒賣股票的，若說對美國國力很有幫助，恐怕也無甚說服力。

在軍事或經濟戰爭中，實質的生產遠比某些含有水份的「服務」來得重要。這也是為甚麼俄羅斯GDP低於歐盟，美西卻不敢輕忽俄的經濟力量。俄有天然資源，中國有製造業，美國有服務業，戰爭中哪樣最管用？







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