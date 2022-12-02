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台灣九合一選舉基本上結束，國民黨取得13個縣市市長席位，民進黨只得5個，更重要的是，當中具戰略意義的6都，國民黨增添了桃園市，有4個都的市長屬於國民黨，民進黨只掌握到2都。這對民進黨來說，自然是一種挫敗，蔡英文也要辭掉黨主席職位，但若說台灣政治環境已轉勢，則言之尚早。在直轄市長選舉的得票中，2018年國民黨得票48.79%，2022年上升至50.03%，增幅1.24個百分點。民進黨在2018年得票率是39.16%，2022年是41.62%，上升了2.46個百分點，比國民黨增幅更大，我們不能斷言，民進黨已窮途末路，況且其過去在總統選舉策略上，亦往往有翻手為雲覆手為雨的能耐。據說蔣介石的曾孫蔣萬安頗有能力，在兵家必爭之地的台北市長爭奪戰中，得票比民進黨力捧的陳時中高出32.5%，將來有無機會更上層樓，拭目以待。

（iStock）



台灣選舉結果雖然也值得注意，但眾所周知，台灣問題如何解決，主要取決於中美兩國的大國博弈。國際大局風雲變幻，一、兩個月形勢都可能大變，我們倒是應不斷更新評估，察看中美兩國的策略有何調整。



美藉台拖慢華經濟增長



美國對台政策的基礎只在於她把台灣問題視為遏制中國發展的工具，其餘的考慮，如所謂保衛自由民主等，皆是包裝，毫不重要。售賣軍火圖利也是一種因素，但數額不夠大，不足以左右美國國策。美國的如意算盤是，使到中國在統一台灣之前及之後，都要花費大量資源化解各種涉台矛盾，這樣便可拖慢中國經濟增長的步伐。若然美國「失去」台灣，她也怕面子不保，霸主地位動搖，各國紛紛轉向中國。



在軍事上，美國已明白再也保不住台灣了，我過去曾多次論述，不贅。拜登與習近平在G20會議中，帶來的其中一名幕僚是印裔美籍中國通杜如松，此君一向主張對付中國，要用低成本的不對稱戰術挖中國牆腳，此策略符合當今美國硬實力逐漸相對弱化、財政亦捉襟見肘的現實制約。如何在台灣問題上以低成本對付中國？他似有三招。



第一招是希望誘使中國開第一槍，從而可以利用美國控制的西方媒體把中國扣上挑釁者的帽子，這可成為發力點，逼使美國的西方國家盟友與日本等制裁中國。要知道，中國經濟體積龐大，光是美國自己搞制裁效果有限。



第二，多賣一些武器給台灣，包括一些用以進攻的導彈，威脅內地的一些城市，甚至包括香港。據台灣的坊間傳說，美國早已派遣了一、兩萬名軍事人員駐台，或用以提供軍事訓練，名義上他們是退役軍人，但理論上，離台返美後立可從平民身份轉回軍人身份。美國的一些評論，竟是希望將來受訓者可以打巷戰或游擊戰。此種把台「武裝」起來的策略被稱作「箭豬戰略」，即要對手明瞭，收回台灣要付出代價，避不了有損傷。



第三招是商界收購及反收購戰中常用的「毒丸戰略」，即得了台灣後也無甚好處，甚或管治困難，得不償失，這好比喝下一杯融入了毒丸的飲料，一旦飲了便毒發身亡。在島內大肆散播反中思想，在各行各業留下潛伏人員找機會搗亂或打巷戰，皆按此思路而來。



這些招數看似厲害，但中國其實也不難把它們變成笑話。



多數國家不欲與華脫勾



針對誰是挑釁者問題，佩洛西訪台，已給了中國一個天賜良機，把挑釁者的帽子戴到美國頭上，縱然把派遣戰艦包圍台灣演習常態化，別人也說不了甚麼。更重要的是，從最近東盟、G20、APEC等幾次國際會議中可見，中國似已展開一連串的外交攻勢，且斬獲甚豐。這不奇怪，絕大多數國家為了本國利益，根本不想在中美之間選邊站，她們也不願搞甚麼制裁，與中國脫勾。美國希望其盟國將來能制裁中國，恐怕會事與願違，美國的第一招未出招已呈破綻。



「箭豬戰略」也是吹水多於實際。留意中美軍事的人都應知道，在離中國海岸線2000公里以內，中國有足夠實力靠先進的擋無可擋中程彈道導彈擊沉入侵的航母。真正開戰起來，美國也不會冒此奇險。至於島內的軍事設施，據高人告知，根本不足一論，中國甚至可在10多分鐘內將其近乎全數摧毀。此說並非無依據，例如中國已有設在軍車上流動性極強、成本甚低的大炮，炮彈射程400公里，且有北斗導航，十分準確，整個台灣都可覆蓋。



「毒丸戰略」對付起來倒是稍為麻煩一點。民進黨政府把有「護國神山」之稱的台積電可能是精華的部分掏空了送到美國，台灣的經濟價值稍減，但中國的統一，主要考慮並非經濟利益。至於巷戰等，雖不排除有小部分人腦筋閉塞，但絕大多數台灣人民愛好和平，很多還長期到大陸生活工作，你叫他們打仗送命，豈非笑話？我估計中國還是會用「北平模式」逼降，減少傷亡，若是武統，也會只打設施，少傷人命。







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