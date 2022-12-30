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2022年對整個世界而言，都是困難的一年，但我們跌跌撞撞便度過了。展望明年，中國仍要面對幾個重要挑戰，但破局力量逐漸形成，國運會又再騰飛。

最大的即時困擾依然是疫情。歷史上，瘟疫與戰爭一向是威脅著人類生存的兩大要素，若是等閒視之，只會自招災禍。以現時形勢看來，中國苦扛了3年，終於等到病毒殺傷力大幅減弱，可以開放。不過，以香港的數據作參考，中招後的平均病死率仍遠不是我們所企盼的0.1%，即流感病死率，而是0.2%以上，在天氣寒冷時尤為高企。我們屈指一算，便可知將要付出多少代價。此病毒傳染力驚人，看看身邊朋友，「楊過」、「楊康」、「王重陽」、「陽頂天」之多，便知防不勝防，擋無可擋，我雖打了5針，也只能「久陰真驚」，不敢做「五散人」周圍癲。也許不久的將來，中國感染人數會多達10億，若是內地致死率與香港今天的相若（已遠低於年初之時），那麼死亡人數便是200萬了。中國人口是美國4倍，以人口比例而論，中國的200萬已勝於美國的100多萬。中國的組織力厲害，應尚有能力將死亡人數壓至100萬或甚至50萬以下，若能如此，已等於救回了幾百萬條性命，情勢使然，要接受現實。但此種態勢，對來年第一季的經濟，終會有所拖累。明年本是經濟可以發力之年，應有7%至8%的增長，但起步維艱，最終全年或只有6%左右的增長。

對台灣做兩手準備

戰爭風險仍存在。俄烏戰爭尚看不到盡頭，雙方都在拖下去。歐洲是中國的重要出口市場，歐盟雖愚蠢，使自己陷入泥沼，脫身不得，但其衰退對中國經濟也不是好事。中國主張人類命運共同體，大家互相貿易，一起賺錢，但西方世界不懂此智慧，我們只能無奈。

更直接的戰爭風險是台灣。雖說時間在中國一方，甚麼時候解放台灣的決定權，北京要拿在手中，但美國並非無法搶奪主動權。美國早已明白軍事上及外交上阻不了中國統一的進程，所以已經變招。現時的策略是掏空台灣，例如把台積電的人才挖走，又在那裏盡可能埋下動亂的種子，增加北京將來在台管治的困難，至於台灣人民的福祉，並非美國需要考慮。若美國認為時機對其有利，可以挑明美國在台早已派駐的軍事人員，也可容許台當局宣布獨立，那麼戰事便難免，而時間選擇權在美一方。對美而言，這非上策，但也是可行之策，所以中國一方面要爭取和平統一的機會，一方面亦要準備隨時打仗。

戰爭以外，美國要遏制中國發展的圖謀雖一直起不了多大作用，但美國仍會變本加厲下去。王毅向布林肯說，美國不能一邊談合作，一邊捅刀子，是說中美國戰略的核心。有一個超級大國不斷找中國麻煩，總會耗掉部分中國經濟增長動力。

經濟增長的動力有兩大類，一是無可避免的商業周期帶來的起伏，上文所說的全都是可帶來衰退的負面因素。但除了商業周期本身也有復甦期，自動走出衰退外，中國還另有重要的長期而且強勁的增長動能，其中我最感樂觀的是中國人民的幹勁與企業精神隨處可見，有點像而且超越70、80年代的香港。正因為有拼勁，中國擁有的正面因素也能更突顯。

中國對外恢復通關是重要的一步。或許在開始階段，中國的企業家仍要修補或重建對外的商貿關係，但當今世界太需要中國價廉物美的商品，中國的貿易額總會持續向上。

科研投資正在收成

中國近20多年來加大了科研及教育的投資，現在已在收成。中國每年理工科的畢業生，多於歐美的總和，量變到質變，中國科技創新的成果，日新月異，非是無因。美國在芯片等領域上卡中國脖子，大大損害了美國的商業利益，但只可能對中國的科技發展拖慢一會，改變不了方向，反而刺激中國更加把力建設一個更牢固的創新科技體制。科技成果除了有助國防力量外，對經濟也大有助力，拼多多、抖音等程式在國外大受追捧，正反映中國的企業家有能力把科技商業化。

在外交上，近月中國屢有突破，與東盟關係進一步發展，打通中亞地區，與中東產油國的互動，使人民幣有可能成為石油的交易貨幣，就算是歐盟，也不敢不倚靠中國的市場與資金。這些成就等於替中國經濟打通任督二脈，中國發展的功力自會不斷增長，前途不可限量。

從大歷史的角度看，中國的發展策略與西方確有大不同。中國以建設生產為核心，一帶一路也是以建設為主。但美國用的方法卻是製造破壞，發動政治力量推翻別國政權，或乾脆軍事入侵。哪一個國家選擇了與中國合作發展，被美國策動政變的風險便增加。從前美國也不是都這樣，二次大戰後她也對一些國家提供過援助，但近年她用炮彈與顏色革命用得熟練。美西國家本有宗教文化，其中教化萬民的思想退化為強迫世界屈從，對人類的愛心也湮沒在戰爭的聲音中，悲乎！







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