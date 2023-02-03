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美國空軍機動司令部（Air Mobility Command）一名四星上將米尼漢（Mike Minihan），寫了一份對內的備忘錄，正式發布日期是周三（2月1日），但1月27日已流出，當中提醒他的手下，在2025年中美有可能開戰，但美國防部認為，此說並不代表國防部的立場。

倘中國近岸開戰 美無勝算

我不猜測米尼漢說此話的動機，但他所言卻很可能反映美國一部分好戰將領及政客的主觀願望；不過，與中國直接開戰，並不符合美國利益，尤其是在中國近岸開戰，美國更殊無勝算。月前有一「智庫」，在其自設的沙盆推演中說美國會「慘勝」，此推演模型建基於荒謬的假設之上，早已被人批得體無完膚，若其假設不這麼離地，美國的結局恐怕是大敗；當然，若戰事不在受中國中程導彈保護的遠洋，那麼中國卻是勝不了。

最符合美國短綫利益的戰略，還是找台灣蔡英文政府替美國打代理人戰爭，若是打不過，台灣被中國收回，便展開「巷戰」，埋伏下特務、破壞分子等，使被統一後的台灣施政舉步維艱，從而令到中國要花費大量資源，應付台灣內部的動亂與破壞，中國的發展也因而受到遏制。我們可稱此戰略為「毒丸戰略」，吞下毒丸會毒發身亡，也可稱之為「刺蝟戰略」或「箭豬戰略」；既然知道台灣有刺，便不會實施統一的部署。打著這種如意算盤的心態，在美國國務院批准向台販賣M136火山車載布雷系統（M136 Volcano Vehicle-Launched Scatterable Mine System）一事上便充分反映出來。

布地雷「毒丸戰略」 台內部也反對

這種系統是美國80年代發展出來的武器，賣給台灣要價1.8億美元，其特點是在短時間內可在大面積大量布下地雷，據說10分鐘內可噴出13,440枚地雷，阻延敵方坦克或汽車的前進。美國軍方自稱，行人路過因重量不夠，不會引爆，也可遙控停止其爆炸功能。

這段軍售消息曝光後，引發了台灣內部大量的反對。歷史上，金門馬祖曾布下過數以萬計的地雷，當地居民長期生活在滿布地雷的島嶼上，能不驚恐乎？1996年台灣國防部才找來一間英國排雷公司，清理了近10萬枚地雷，當中也有爆炸事故，工程人員兩死一傷，但近年仍有發現未排除掉的地雷。

(istock)

在台灣布下地雷，絕不可能減弱中國統一台灣的決心，最大的受害者是住在雷區的台灣人民，他們也不會相信這些地雷對人民安全；對台獨分子而言，這倒可能為他們爭取短暫的逃命時間，所以他們肯定會支持；而對美國而言，可賺一點軍費，國際反雷組織視地雷為罪惡，但她不會理會，烏克蘭據說有四分一的國土已是地雷區，也不見美國政府譴責烏克蘭。

打巷戰異想天開 或有利民心歸順

在不屬於自己的地方埋地雷，不理當地人民死活，與日本侵華時日軍用過的焦土政策，本質上並無分別；不少報道還指出，美國早已派遣人員赴台，進行巷戰訓練。台灣絕大部分人民根本沒有投身戰場的意慾，要他們打巷戰，是異想天開、自己壯壯膽的想法；但當中貫穿著的思想，仍是把犧牲台灣人民的性命不當一回事，輿情上一旦失控，可被台灣人民視作台獨分子逃命前找別人當炮灰之舉，反而有利於將來統一後民心的歸順。

在中國近代史上，中共有著極為豐富應付「箭豬戰略」的經驗。1949年前後解放戰爭年代，中共哪曾因為當時國民政府擁有遠為先進的武器，而不敢趕走蔣介石政府？當時國民黨在全國各地留下了大量特工搞破壞，但過不了幾年，局勢便完全受控。

今天的台灣若明地裏搞地雷，暗地裏搞潛伏特工，也許會短期製造一點損失，但這是改變不了歷史的。

麥卡錫欲訪台 中國勢再軍演

美國在阿富汗留下大量武器，武裝阿富汗的政府軍，但後者卻帶領塔利班去接收這些武器，其中一部分還流入美國黑市，間接助長了美國的槍殺案，前車殷鑑，美國卻是不懂；但台灣與阿富汗有一點不同，台灣民進黨政府是用台灣納稅人的錢買武器，前阿富汗政府則無此財力。

掏空台灣，找台灣分子替美國打代理人戰爭，可能已成美國國策，反正美國早晚會「失去」台灣，所以美國政客對台海的和平不會太在意；而中國顯然不會縮手，不進行統一，最好的策略，我相信還是「北平模式」封鎖台灣，以武逼統。美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）蠢蠢欲動，要繼前任議長佩洛西之後再訪台灣，恐怕還是會給中國多一次機會，進行封鎖台灣的軍演。







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