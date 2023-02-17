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李家超當了特首近半年後，終於見到他開始有大動作，一是推動一個名為「你好，香港」的國際公關計劃，第一項活動便是到訪中東的沙特阿拉伯與阿聯酋；二是由財政司司長陳茂波成立一個「推廣香港新優勢專責小組」，除了官方成員外，還有22名民間成員，看其名單，但覺眼前一亮，人選顯然經過仔細推敲。

這兩個項目都有深層次意義，能起對症下藥的作用，有了它們，香港「鹹魚翻生」的機會大增，我們宜調整對香港前景的看法。宣布「你好，香港」後，特首第一次出訪便是中東，這是神來之筆，也許背後有內地高人指路。

（資料圖片）

中東5大特點 與港互補性強

為何中東對香港與內地都十分重要？因為它與中國乃至香港的互補性很強，建立與中東的關係，也是當今地緣政治很具戰略性的一步。中東有何特點，值得內地與香港的高度重視？

中東的特點，第一是石油多；第二是錢多，用錢時有如土豪，一擲千金，面不改容，看看卡塔爾搞的豪華世界盃，便知一二；第三是光靠開採石油，未必能持續，石油耗盡後，國民經濟如何維持？第四是這些國家的教育並不算發達，但近年阿拉伯銳意發展高等教育，情況或有變；第五是她們的工業也一樣不發達。

港設計人幣產品 滿足需求

過去，中東國家靠賣了石油，換取了大量美元，可以用以作為投資推動經濟；不過，美國近年犯了一個戰略性的錯誤，便是把美元武器化，對不聽其指揮的國家，經常會充公她們的外滙儲備或賴債不還。中東近年與美國關係不如以前般和睦，她們能不考慮減低美元儲備，或甚至棄用美元嗎？

接受人民幣作為買賣石油的貨幣，是重要的一步，中東國家可以用收到的人民幣，購買他們所需的中國工業產品及軍事設施。不過，這仍有一問題要解決，人民幣除了是交易用的貨幣以外，還需是一種儲值貨幣，中東的國家收到人民幣後，未必會立時用掉，她們也會把部分人民幣儲藏起來，以待未來所需；儲蓄貨幣不會是把它們埋地三尺，而是要購買一些有回報的證券，這便是香港可對中國起到貢獻的地方。香港是國際金融中心，且有份額最大的離岸人民幣，香港的金融機構大有條件設計出各種人民幣產品，以滿足中東國家的需求。

也許大多數港人並不知道，在高等教育上，香港曾有與中東國家合作的經驗。曾經是全球資產總值最高企業、擁有近2萬億美元資產的沙特阿美（Saudi Aramco），10多年前與香港科技大學合作，邀請我的同事定期飛到沙特阿拉伯開班授MBA課程。此事有一點值得一提，阿拉伯是回教國家，女性的地位不高，我們有些外籍同事十分反感，堅決要否決合作，幸好我們主理這課程的是一位很有國際經驗的女同事，她也決定，來上課的學生要有一定比例的女性。從務實的角度看，若希望沙特阿拉伯的婦女有地位，更加應該支持這個課程，讓她們有機會受到良好的教育。

委會高人雲集 助解說港優勢

至於財政司司長的「推廣香港新優勢專責小組」，內裏確有高人。在過去4年多，科大前校長陳繁昌一直在彼邦2009年才創辦的阿卜杜拉國王科技大學（KAUST）當校長，可算是港人中最熟悉阿拉伯世界高等教育之人；前同事翁以登也在委員會中，他曾在多個國家工作過，其關係網絡總會對解說香港優勢有幫助；恒隆的陳啟宗可能是香港商界中最熟悉國際關係的人物，有他坐鎮，當然有益處。

但不要以為向世界介紹香港優勢的工作會無風無浪，世界上總有些國家很希望香港會萬劫不復，曾參與黑暴的港人，與他們也會同聲同氣。委員會中有一位成員張婉婷導演，正是因為她參加了委員會而被猛烈攻擊，我與張婉婷並無交往，其英年早逝的弟弟卻是我整個中學時期唯一年年同班的同學，中學時打電話到他家中，他媽媽或張婉婷總是會大叫一聲「阿Dee」，把我的同學從二樓叫下來。

私隱要保障 惟社會應有平衡

張婉婷執導的電影《給19歲的我》，在社會中有爭議，集中在私隱方面。私隱是應保護，但不能過火，社會應有個平衡，例如在街上設監控鏡頭，確是不利於犯罪分子的私隱權，但我們不用反對。從多位看過此電影、不論政治立場的人士所發表評論看來，這齣花了10年製作、收益全部捐給英華女校的電影，是香港10年難得一見的優秀電影，而且信息正面，充滿正能量，不放映它是香港巨大損失。

香港近20年生育率低企，不少家庭只有獨生子女，社會容易出現「公主病」，常把個人情緒凌駕於社會利益之上，但這些人真的如此重視私隱嗎？黑暴期間惡意起底的人，會重視私隱？斯諾登（Edward Snowden）揭發人人的通訊都被美國監控，也不見這些人批評美國侵犯私隱。







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