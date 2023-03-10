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生成式人工智能（Generative AI）聊天軟件ChatGPT近日火爆，在教育界及科研界猶如投下重磅炸彈，衝擊甚大，我們應怎樣面對及利用這新科技？

這軟件的意念並非很新，但正如擁有深度自我學習能力的其他AI軟件，只要給它足夠的訓練，其進步速度非常驚人，其成神成魔，人類能否駕馭？可能會成為時代的拷問。ChatGPT需要付費，我在網上見到的是每月20美元，參加後，對它提出一些問題，或發出一些提示，它幾秒內便會有洋洋灑灑的回應，似乎提示愈多，其內容便愈豐富。為了測試其戰力，我與一些同事都各自對它發出要求，發現這軟件目前在某些領域上已極為厲害，有些則語無倫次。不過，在不用太長的時間內，已可斷言它會升級至凡人不可企及的水平。

（istock）

寫英詩似模似樣 懂得押韻

怎樣測試？文學上的創造力莫如寫詩，我便要試試這軟件的詩人基因有多厲害。我隨便給它一些提示與要求，用英文說清水灣的科技大學校園很美麗，叫它賦詩誌之。幾秒鐘內它便弄出一首詩，中規中矩；我再按一下手機，同一題材，它又來一首。每多按一次，此君便如詩興大發，不斷作詩，無窮無盡，首首不同！篇幅關係，我只隨機地抽出較短的一首，讀者可自行判斷其功力若何。要注意，它是有押韻的︰

I breathe in the salty ocean air, / On a stunning hilltop, / I stand and stare, / At the beauty that is HKUST so fair. / On the bay rises curved concrete, / Crisp angles against the blue sky of heat, / A modern marvel that melts my feet. / Where sunrays reflect off the sea, / As the clouds drift ever care-free, / The campus stands glorious and pristine. / Perfectly framed by the horizon, / The strong walls of entrepreneurship, / Intellectual knowledge and invention. / Students come seeking true wisdom and power, / To be brilliant minds, even in the darkest of hours, / At HKUST, the future takes its flower.

也許此詩意境還不夠高遠，但起碼是似模似樣，假以時日，李白杜甫也許要甘拜下風！不過，目前它的中文能力還遠比不上英文能力。有同事用中文寫了一首詞，要軟件提出修改意見，同事用「不才在下」作筆名，寫下《西江月．香港科大》一詞︰

「碧海瓊樓蒼島，仙山飛架廊橋。安邦經世此為高，獨領東方聲教。學冠工商文理，胸懷四海同胞。東西南北聚英豪，畢力山河再造。」

ChatGPT怎樣回應？它竟對我這位工科舊同事提出「商榷」，改了他兩句詞，「胸懷四海同胞」改為「胸懷四海英才」，並說這更符合科大的辦學理念與目標；「畢力山河再造」變成「畢生托付山河」，解釋是這更能體現科大的使命與責任，將科技和智慧投入到社會建設和進步中。

這些改動，水平有限，又不押韻，可見其中文水平不及英文。但從這些例子中，我們似乎不是與機器對話，而是與另一人交談，這立時便引伸出一大堆問題。

學生依靠軟件 或疏懶退化

學生在考試中，尤其是在家中考take-home exam或寫論文，實在難以查核其有無抄襲。你每次問ChatGPT，它都會給你一個全新的答案，怎知考題答案是否抄來的？學生有此工具，容易疏懶，依靠軟件，能力可能退化。但當然也可反駁，新時代的要求已變，我們便是要年輕人更懂得使用新的科技工具，不用介意基本分析能力是否足夠。不單是教育界，在科研界，此種工具亦可對研究工作指出其不足之處或是找尋新方向，軟件可以有如審稿人。這些爭論無窮無盡，在世界多處的大學早已鬧翻天。

香港科大近日曾召開高層及各院系負責人的會議，並對全校師生發出指引。科大聲明，是打算擁抱這新科技的。這不奇怪，科大的人工智能研究十分強悍，明白AI，不會反對AI的。但聲明也定下靈活性，每門課目，教授會先在4個選項中選一︰一，禁用ChatGPT；二，在成績評估時，可禁用某種工具；三，只容許在某些作業中使用它，但學生要說明；四，完全不禁。

我同意在過渡期，這是合理的對策。