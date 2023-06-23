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我不反美，但對美國的霸權主義思想與行徑，卻十分反感。我不願看到美國這一個偉大的文明步上衰落之路，反而希望她的經濟與科技都能不斷進步，對中國構成重大的競爭壓力，有競爭才會有進步，中國及世界都可通過競爭而發展得更強大。當然，競爭不是指千方百計用盡陰招去遏制別人的發展，而是使自己更有實力。但事與願違，自蘇聯解體後，美國一霸獨大，缺乏競爭對手，福兮禍所依，反而似乎在衰敗之路上大踏步前進。國之將亡，必有妖孽，美國尚未到此階段，不會亡國，但國之將衰，總也會有些顛覆我們認知的怪事不停出現。

美國標榜的價值觀最重要的部分是自由，美國最能引以為傲的成就是她的科技。若用自由作標準，美國最自由的州幾乎公認是加州，最受左翼自由主義（有別於經濟學的自由主義）影響的城市是三藩市。美國科技創新最重要的基地是三藩市灣區，所以說三藩市以至加州是美國的「首善之地」，證據充分。我們若是把美國一些落後地方的怪現象拿出來示眾，並無多大意義。要注意的應該是她最先進的地方出了甚麼怪事。

偷950美元或以下商品無後果

第一件怪事是加州人以至美國人似乎特別喜歡搬起石頭砸自己的腳，但卻又認為自己才是為世界指明方向的燈塔。2014年加州通過了47號公投法案，訂明偷盜罪若只涉及價值950美元或以下的商品，便只算小罪，不算大罪。幾年實踐下來，罪犯發現原來只要不是大罪，根本便不會被起訴。此認知一出，罪犯便不斷地到商店「搬家」，或到餐廳吃霸王餐，大搖大擺離開毫無後果。最近還有州參議員提出SB553法案，禁止僱員與入店的盜匪衝突。為何對盜匪如此禮遇？我相信原因有三︰一是美國貧富懸殊，有些政客精英心懷內內疚，認為讓低收入人士隨便搬走商品是一種拉近貧富差距的方法；二是加州監牢成本昂貴，每個監犯每年平均耗掉81,000美元，州政府為了省錢，不但不想把更多罪犯送進監獄，還打算在現有的11.5萬名監犯中釋放掉6.3萬人；三是盜匪有槍，店員若阻止他們，隨時中槍。這便怪不得現在的盜匪有恃無恐，偷盜之物已包括名牌商品，950美元之限已名存實亡。

治安如此不佳，哪個商戶可經營下去？三藩市最繁華之地本是市中心聯合廣場一帶，我曾多次到訪過，也曾在那裏的幾間酒店留宿過，以便參加學術會議。但近日消息傳來，大批大型連鎖商店已撤離，那邊的希爾頓酒店也不再經營，三藩市市中心地標、大型商場西田（Westfield Mall）出租率只得55%，看不到前景會改善，決定成為銀主盤，把商場退給銀行。在浪漫之都三藩市市中心漫步，除了看到水盡鵝飛外，會擔心治安，亞裔還會怕被襲擊。

(資料圖片)

第二件怪事是市中心過去的繁華路段不少已變成無家可歸者的露宿場地，帳幕到處可見，街道一片異味，遺矢滿地，隨時中招，營帳內吸毒問題嚴重，但已無人去執法了。

原來美國三分之一的無家可歸者都去了加州，也許是喜歡其天氣。據《三藩市紀事報》所述，共有7,754無家可歸者到了三藩市，其中4,400人露宿，近半集中在一條街上，那裏本來樓價甚貴，現在業主見到露宿者圍城，樓價大跌，欲哭無淚。三藩市作為住所的吸引力大跌。

倡黑奴後代可獲賠500萬美元

第三件事更怪。三藩市人口約83萬，黑人約5萬，只佔6%左右。但年前市議會大力支持一個補償歷史上黑人受到奴役及歧視的方案，只要滿足一些相當寬鬆的條件，每名黑人可獲補償500萬美元！倘若每名黑人都因其祖宗當過奴隸而得到賠償，總共開支是2,500億美元，即每一名非黑人的三藩市人平均要負擔起32.5萬美元的賠款，一家三口便要賠近百萬美元矣。住在三藩市的非黑人，不立刻搬到灣區鄰近城市躲避重稅才怪。

本來以為這只是政客炒作，三藩市的亞裔人口比黑人多出近5倍，西語拉丁裔人口也多，他們也曾被歧視，黑人祖宗當奴隸則與他們無關，況且加州從來沒有過奴隸。但近日得悉，芝加哥北部富裕城填艾雲思頓，即名校西北大學所在之處，已實施了一政策，對每一名合資格的黑人賠償25,000美元。幸好此處的資格較不易滿足，總共只得16人成功，用錢不多。

不要以為每人500萬美元太獅子大開口，加州州政府成立了一個工作小組研究應賠多少，在熱烈的討論中，已有提議，要每名黑人賠2億美元！錢太多嗎？政客的說法是「不能因為錢的問題而不走出正確的一步」。加州黑人人口的比例與三藩市相若，也是6%左右，即每名非黑人人口平均要付出1,280萬美元！若付不出，可先付首期。倡議者也知亞裔及拉丁裔都受歧視，人口更多，為免被分薄，他們還策略性提出，不是因歧視而得到賠償，而是因為祖宗當過奴隸而可獲巨額賠償。

此等荒唐事不可能真的成事，但美國上下交征利，社會分裂，國不危，難矣哉！商戶倒閉，居住環境惡化，物價也因商品被偷嚴重而急升，還可能要無端支付高額賠款而無法應付，加州能否以合理成本生產高科技？恐怕不能了。







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