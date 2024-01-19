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上周我與朋友組團到台北觀察選舉，陸委會有位副主委及一位處長接待了我們。我們也拜訪了國民黨、民進黨與民眾黨，並與他們座談選舉大勢。陸委會的工作人員一如既往的禮貌客氣，在其總部旁邊一家米芝蓮飯店設宴款待。我在2003至2005年曾當過陸委會的諮詢委員，當年每次開完會便立刻趕到機場打道回港，竟沒有留意總部的旁邊有這麼一個好吃的地方。

今次選舉氣氛不算熾熱，在凱特格蘭大道與板橋等兵家必爭之選戰基地，雖有熟練的助選員聲嘶力竭地呼喊口號，但我還是感覺不到太多的激情。競選的口號亦多包含柴米油鹽般的民生訴求，並不一定都是政治意識形態。說得好聽一點，是選民日漸成熟，政客叫甚麼口號也不太重要；說得悲觀一點，是選民看Show的熱情已開始冷卻，選舉時政客就算扭盡六壬，效果也不如前。

台灣民眾對今次選舉的熱情比以往消減。(AP)

得票不過半 民進黨未來管治難

這次選舉結果顯示，民進黨未來的管治會十分艱難。賴清德與蕭美琴的組合取得558萬票，得票率40.05%，比起蔡英文四年前得票率57.13%，掉得不少。總統票不過半，民進黨立法委員人數一樣減少，113席中只得51席，比不上國民黨的52席。另民眾黨8席可成關鍵少數，再有2席親藍的無黨派委員。

這些結果並不令人驚訝。過去幾年，民進黨管治，怨聲載道，蔡英文的民望亦大跌。年輕人尤其對民進黨失望透頂，轉投柯文哲的民眾黨。但柯是理想的政治領袖嗎？他並無班底，政治理念及政策被台灣人民形容為變色龍般的投機主義。他曾在台北當過八年市長，但台北的選民對他的支持度只得23.79%，還低於他在其他地方的支持度，由此可知他在自己的大本營台北並無爭取到民心。國民黨一樣使人失望，黨內爭權奪利之風仍在，候選人侯友宜沒有個人魅力，副手趙少康好一點，但影響力也不足夠。

幾位候選人都望之不似人君，選民如何能熱情起來？與其說是選一位最多人心儀的領袖，不如說是避免自己最討厭的人當選。以策略而論，這次選舉本可分兩陣營：支持民進黨的及反民進黨的。若侯友宜與柯文哲結盟，當可勝出，但柯有自己的盤算，一早與國民黨鬧翻，不可合作。用港人的術語說，柯是「鎅」了非綠營的票。

柯文哲若和侯友宜結盟，料可擊敗民進黨。(AP)

美多番暗助台獨 阻中國統一

台灣選舉的候選人都要經過美國的「面試」，這已不是甚麼秘密，美國的政策對台的影響力自然重要。美國的政策是按美國自身利益所決定，近年美國對台的政策亦不斷調整。美國認為自己主要對手是中國，台灣只是工具。從前美國政策的重點是維持模糊性，不容許台獨真正的出現，但又多番暗助台獨，始終要防止中國的統一。

不過，這策略有它的時限性。中國的軍事、經濟、科技力量日漸強大，美國多次沙盤推演，亦算出美國若在軍事上阻止解放軍攻台，美國會輸掉。在此考慮下，美國策略在兩、三年前已變，台海不穩定，美國並不介意，她反而希望兩岸打起來。當然台灣難逃戰敗命運，但若戰況激烈，喪生的人足夠多，會使未來中國在台的管治增加困難，從而中國的發展亦受到掣肘。

不過，有一點美國沒有變，她只是希望打代理人戰爭，自己不會為了台灣而冒險派兵。美國是一好戰國家，但十分愛惜自己人的生命。在越戰時，美國還是採用徵兵制度，強迫美國人民當兵送死，那時反戰情緒在民間十分激烈。後來改為募兵制，參軍是自願的，有不少福利，從此美國人不用擔心被強迫送死，反戰之風冷卻。但若是美國戰艦被擊沉，有士兵喪命，民間還是接受不了，總統隨時下台。

美國只希望在台灣打代理人戰爭，不會派出自己國民作戰。(iStock)

自己不打，光是賣軍火到台灣，又派人訓練台灣人在城市中打巷戰，又或上山打游擊，管不管用？我多次聽見在台的朋友說過，若問年輕人會否參軍對抗解放軍，大部分人都會看成是笑話，打巷戰游擊等更是匪夷所思。不少台灣人甚至主動「投敵」，跑到大陸投資及找工作。美國就算送軍火給台灣，結局恐怕如阿富汗般，美式武器最後都由當時的政府軍轉送到塔利班手上。

料大陸減經貿讓利 動搖台根基

時間似乎是在中國一邊的，中國收回台灣的力量愈來愈強，美更阻不了。台灣的政客若想為自己增加談判的籌碼，早一點談更可能多爭取到利益，晚了便沒有了。大陸是否可慢條斯理地等待？也不見得。台灣島內推行「去中國化」的教育相當成功，學校不大教中國歷史，不少年輕人已失掉中國人情懷，對將來中國的管治不利。

不過，正如上文所說，台灣人不願意參軍，若是解放軍打到來，他們也不覺得有太大損失。既然如此，選出刺激到大陸的民進黨，還是選別的，對自己人生的未來也不會有太大影響。

倘大陸減少對台的貿易優待，勢打擊對岸經濟。(iStock)

至於中國，我估計是會減少對台的經貿讓利。台灣35.2%的出口是到大陸及香港，佔GDP四分之一，大陸不優待台灣，經濟壓力會動搖台的根本。







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