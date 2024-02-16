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國際邁阿密到港參與表演賽，從機場歡迎儀式時球員不肯配合，到阿根廷球王美斯自稱不舒服不肯下場，又黑面迴避拍照，接著在日本美斯又生龍活虎、神情愉悅地參加球賽，使香港球迷痛罵美斯之聲遠蓋支持之聲。內地球迷接著發力，美斯「脫粉」無數，杭州還終止了原本3月份對阿根廷球隊的邀約。所用的理由「鑑於眾所周知的原因」，迅速成為潮語，讀者以後遭人拒絕時聽到這理由，不用驚訝。有人估計，美斯在中國的廣告損失，每年可能達6000萬元人民幣。

美斯沒有在香港表演賽落場，令球迷憤怒不已。(AP)

這事件涉及商業利益、個人意氣、中港關係、中美博弈，各種因素糾纏在一起，倒也值得我們拆解一下。美斯為何這樣做，有多種理論，這裏只討論三種。

三大可能 政治陰謀論概率低

第一種理論是政治陰謀論，暗指美國反華的政治勢力無孔不入，香港既是美國打擊的對象，多位官員正遭美國政府的制裁，所以吩咐到了美國賺錢的美斯不能為敵張目，與香港官員握手拍照更要避之則吉。

我不喜歡陰謀論，但不敢排除這種可能性；不過，我認為概率很低。美斯是阿根廷人，也許正在申請美國的居留權，但他這類國際巨星，到甚麼地方都十分容易，美國及阿根廷政府都不易控制他。更重要的是，除非這些政府十分愚蠢，否則用如此迂迴曲折的方法去打擊香港，十分不智。中阿關係仍屬正常，阿根廷新上任的總統米萊伊雖然是民粹主義者，但不大可能做出此等事。至於美國，她要打擊的是政府，上策是不斷拉攏人民，春節期間，美國總統拜登還找人到白宮舞獅助興，便是此意。體育明星是很好的待而用之的工具，但卻是在爭取別國人民好感時用，而不是要用來製造反感。美國政壇反華雖陰風陣陣，但應不至如此愚蠢，打一場對己不利的戰役。況且一旦美斯不聽指揮，敢於爆料，美國政府如何自處？

美斯在港表現不親民，箇中原因仍是個謎。(AP)

第二種理論是美斯與球隊班主碧咸不和，不滿自己及朋友在港表演分得的錢太少，所以採取不合作態度。是否如此，我們外人難以得知，但觀乎碧咸當天努力打圓場，接著又不隨隊飛往日本，可見此理論並非毫無根據。

第三種理論是美斯不懂香港，認為她只是一個700萬人的市場，就算發碧咸脾氣，得罪香港球迷也沒有甚麼大不了。我同意北京與香港著名評論人「兔主席」的觀點，美斯不明白香港是中國的一部分，得罪了香港球迷便等於得罪了全中國，所以美斯失去的，不只是700萬人的市場，而是14億人的市場。

在華失市場 顯美斯不懂世局

幾天，或甚至幾小時的失控，換來的損失有多大？有人估計，美斯在中國失去的廣告等收入，每年可能有6000萬元人民幣，倘若屬實，的確不少，反映美斯對世局的認識不足及情商不高。但就算這樣，他便很傷嗎？

美斯接拍在超級碗決賽中播出的分半鐘廣告，收益便有近億港元。(AP)

市場中早已有各種對美斯身價的估算，有一種估算是他在2022年底時，身家累積了約6.5億美元。他於2023年在球會的收入，據德國網站「轉會市場」數據，是1.35億美元，屈居在葡萄牙球星C朗拿度的2億美元之下，全球排第二。假設這些估計大致準確，那麼每年失掉的6000萬元人民幣，大約稍多於他資產淨值的1%，對他而言，不算很傷，他在美國超級碗決賽中分半鐘的廣告收益便有近億港元。但我以己度人，若我的資產淨值突然少了1%，我也會十分肉痛。

中國內地的反應才是值得留意。中央政府當然不會為此等小事正式表態，但因為成了幾乎全民皆怒的事件，民間及地方政府總會有此反應。比賽在香港舉行，內地為何有如此強烈反應？皆因感情上及策略上都視得罪香港為得罪全國人民，必須還擊，而不是讓香港受人欺凌。

中國的政經力量日漸強大，世界各地的政府與組織須調整對華的看法。(Shutterstock)

中國實力增 各界須更新認識

此種策略是有效的，但只有強國才做得到。美國過去一直奉行此策，若在哪個國家有美國人被挾持，她的航空母艦便隨時殺到，這策略也使其他國家不敢輕言得罪美國。隨著中國的經濟、政治、軍事力量發展起來，中國一樣有實力這樣做，世界各地的政府與組織，也需要對中國更新其認識，美斯事件正是對他們的一個提醒。

（本文原載於2月16日《香港經濟日報》）







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