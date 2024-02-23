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今年11月美國便會再選總統，雖然這距今仍有漫長的九個月，政治上甚麼事情都可能發生，但按目前走勢看來，我相信特朗普(Donald Trump)起碼有八、九成機會勝出。這並非特朗普有甚麼過人之處，而是拜登(Joe Biden)太老太過不濟。特朗普再當上總統，已非單純是假設性的問題，而是大有可能成為人人都要面對的現實。這對美國國內外都有深刻的影響，不可不早作準備。

倘重入主白宮 恐加速美衰落

先談對美國國內的影響。特朗普乘著民粹主義之勢而崛起，本身有大量支持者擁護。他們對美國近年左翼自由主義思潮的泛起大感不滿，事事都講求政治正確更使他們不耐煩。這本來可使美國人的思潮更多元化，互相制衡，有其好處。但可惜特朗普此人瘋瘋癲癲，既霸道又無知，他若再當上總統，只會加速美國的衰落。他在任時言論常有駭人聽聞之處，例如他曾以為把消毒水注入體內便可殺死新冠病毒，又或因陽光可殺病毒，他建議要研究如何把強光在體內照亮。此等言論出自市井匹夫尚可，但出自堂堂總統口中，美國人民怎能不羞慚無地自容？

特朗普的外交政策打著「美國優先」旗號，令美國在國際不斷樹敵。(AP)

在對外政策上，他以「美國優先」為藉口，得罪無數盟友；對中國則發動貿易戰，害人害己。在貿易戰之初，經濟學界早已知道這不會有贏家，美國人若不能控制其揮霍的習性，加重關稅根本不會減少美國對中國的貿赤。果不期然，2017年中國對美貿易盈餘2758億美元，貿易戰開始後的2020年是3165億美元，2022年更上升至4006億美元！特朗普的政策何其失敗！美國人才濟濟，不過特朗普的性格，卻使有識之士不是被炒，便是自行離開，身邊只剩下一批別有用心或是唯唯諾諾之輩，中國古代奸臣與昏君共舞之圖像，竟在白宮中重現。若他再當選，證明美國的制度根本無法自我改正，美國自稱為民主燈塔，但塔內之燈正被熄滅，更不會被國際社會尊敬。

或停援烏止戰 責任全推拜登

在對外關係上，特朗普倒可能有重大「貢獻」。他說上任後可24小時內結束俄烏戰爭，這倒不算吹牛。俄烏戰爭至今，烏克蘭無可能戰勝已成定局。美國從中雖曾因售賣天然氣到歐洲而得嘗一些甜頭，但隨著烏方戰事失利，而北約又不能輸，繼續戰鬥只會構成北約諸國沉重的財政負擔。現在北約撒手不管會非常沒面子，但若特朗普上台，他則大可把責任一股腦兒推到拜登身上，並且立刻停止對烏方的援助。他自己毫髮無損，還可以和平使者自居，與普京(Vladimir Putin)握手言歡，再找人提名他競逐諾貝爾和平獎，雖然不會得獎，但也可自吹一會。

特朗普稱若歐洲諸國不交北約「會費」，美國便不會為歐洲提供軍事保護。(Shutterstock)

對於北約其他成員，他一向不假以辭色，亦曾表示若歐洲諸國不交北約的「會費」，美國便不會為歐洲提供軍事保護。特朗普若當選，歐洲諸國各有得失。北約東擴以致俄羅斯反擊，已是北約一大錯誤政策，歐洲諸國也因此錯誤而損失甚大。既然特朗普可通過把責任推給拜登而脫身，法、德等國亦可如法炮製，說美國背信棄義，烏克蘭頹勢已成，再提供援助也只是燒錢，一樣可乘機拋棄烏克蘭。美國要歐洲的北約成員交軍費，法、德等大國也可不理特朗普，把錢用在獨立於北約的軍隊之上。不過，歐洲多國素有恐俄傳統，俄國面積48倍大於德國，人口多近兩倍，怎會不懼？一些小國如愛沙尼亞等，人口只得幾百萬，更會因俄羅斯戰勝而十分擔心。歐洲也許會因特朗普不再玩下去而出現不穩。

在以色列及中東的問題上，特朗普似無特別背景要偏幫以色列。反之，猶太人控制的美國傳媒，對特朗普一向不友善，冷嘲熱諷無日無之，特朗普會否給以色列面子，值得懷疑。

嫌出招未夠辣 制裁華料升級

對中國的政策也會是特朗普的難題，貿易戰及科技戰等對中國的制裁始自特朗普年代，拜登不但沒有取消，還大幅擴大。現時美國對華政策仍處於一種兩敗俱傷的境界，特朗普會如何處理？除非有重大利益，他不會撤掉這些制裁，但拜登加重版的制裁也取不到好處。特朗普較可能的取態是埋怨拜登團隊能力低劣，出招不夠辣，他大有機會把對華制裁再升級。由此可見，特朗普當總統，中美關係也不易改善，但因特朗普會得罪不少盟友，中國在歐洲的形勢會更寬廣。

特朗普倘當選，大有機會將對華制裁再升級。(iStock)

特朗普沒有發動過戰爭，在美國總統中，他是較罕有不願打仗的一人，原因可能是他認為這是蝕本生意。他也曾表示過，台灣離美國太遠，離中國太近，言下之意，似乎對台灣問題並不熱衷。美國政客希望以台灣亂局來為中國製造麻煩，他們能否說服特朗普對台問題更加肉緊，不得而知。

（本文原載於2月23日《香港經濟日報》）







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