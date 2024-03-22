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路過中環，見到有個「俠之大者——金庸百年誕辰紀念」的雕塑展覽廣告，深覺吸引。剛巧收到展覽搞手潘麗瓊發來參觀邀請，自然一口答應。其實就算潘不邀請，我也會自己送上門，加上她近年在港及各大城市搞過多次很能體現出香港情懷的微型雕塑展覽，出了大名，有她加持，展覽自然是有睇頭的。

雕塑是北京藝術家任哲的作品，今次在港分兩個場地中環愛丁堡廣場及香港文化博物館展出6個月，共32個雕塑。我只看了其中10個，果然個個都栩栩如生，更難得的是，都能捕捉到金庸小說中人物的神韻。

「俠之大者——金庸百年誕辰紀念」在港展出6個月，共有32個雕塑，個個都栩栩如生。（康文署圖片）

金庸小說人物雕塑栩栩如生

黃蓉騎著小紅馬那尊雕像，靈動跳脫，一看便知是不拘小節的蠱惑女。滅絕師太那尊，表情有如嚴冬，崖岸自高，自以為正義，其實此種人使人生厭。楊過、郭靖等人，鼻樑則過於挺直，不類中土人士，倒有幾分似古希臘雕塑中的人物。小龍女睡在古墓的繩索之上，為何還要戴上闊邊遮陽帽，再配以面紗？使我大惑不解。也許雕塑家認為小龍女太過美麗，任何表述都難及心中所想，所以要遮擋一下視線。但我相信，美女形象並不難找，聖伯多祿大教堂內《聖母憐子》雕塑，米高安哲羅已把美的極致在聖母臉上作了示範。後人從此有了美的準則，創作容易了些。

黃蓉雕像（康文署圖片）

郭靖雕像（康文署圖片）

楊過雕像（康文署圖片）

小龍女雕像（康文署圖片）

雕塑中反派人物較缺，任我行、東方不敗、金輪法王等人勉強可算是反派，但都是領導群倫之輩，性格明顯。對藝術家的挑戰，也許是如何可表現出偽君子岳不群或把蕭峰害到雞毛鴨血的馬夫人等，潛藏在內心深處的虛偽與毒辣。我中學時同窗好友、現在是澳門科大同事譚廣亨教授，90年代在牛津教書時，曾與那時在英國攻讀博士學位的金庸頗有來往。亨兄的嬌妻是演員覃恩美，金庸對她十分欣賞，認為只有她才有深度演得活馬夫人。用一個優秀演員也許可以演出一個人心底處的秘密，但用雕塑恐怕是難度太大吧。以我外行人的角度看，成功地雕出岳不群或馬夫人，恐怕是對超級大師的真正挑戰。

任我行雕像（康文署圖片）

創造文化系統，作品歷久常新

我在2018年11月2日《晴報》專欄中指出，金庸創造了一個自我完備、充滿中華元素與價值觀的文化系統。新加坡前外長楊榮文是金庸迷，也說金庸的作品有如多層次的紅酒，可慢慢品味出他的思想哲學，香港有了他，更顯香港文化有其無可取代之處。此語十分正確，金庸共創造了超過1400個人物，個個性格鮮活，都有代表性。我們隨時可提出一個金庸人物或情節，大多數中國人很可能會立刻知道我們意何所指。

中環的展覽中，亦有展出《九陽真經》的一句口訣：「他強由他強，清風拂山崗；他橫由他橫，明月照大江」，台大上任校長管中閔在受到蔡英文政府的打壓時，便以此口訣自勉。我也曾寫過，中國對美國的國策，也可用《九陽真經》另一句相關口訣：「他自狠來他自惡，我自一口真氣足」，便可足夠應付。至於今天的香港，《神鵰》中的「為國為民，俠之大者」，仍是勉勵年輕人的指路明燈。

從上可知，金庸作品不單是一文學寶庫，也是思想文化的百科全書，它的影響力，早已超越尋常諾貝爾文學獎得主作品。它的功能，尚有一點頗值得家長留意，便是子女閱讀金庸愈多，尤其是用口誦讀出來效果更佳，子女的中文水平自會突飛猛進。

影響無遠弗屆，勢吸更多遊客

今次的展覽，有香港政府支持，連郵局也有發行郵票與明信片。政府的盛事經濟，屢有搞得不湯不水，這次倒是做對了，我相信相當大程度得力於有民間多位藝術家與文化工作者作出了貢獻。任哲是香港優才計劃吸納了的人才之一，其他人如黃宏達、張叔平、李純恩等，都是一時之選。更為重要的是，金庸是真正香港深層文化的重要部分。放放煙花等項目，與細味金庸所產生的影響力，不可同日而語。

香港郵政特別為展覽推出的郵票（香港郵政圖片）

我常有指出，中國因儲蓄率高，投資所需資金十分充足，難便難在要不停找到可賺錢的投資機會，這便需要科技的進步，才能不斷創造出這些機會。同一道理，藝術文化上的創新，一樣可創造出新的可賺錢投資機會，有力的推動經濟。金庸的作品是個寶，歷久常新，它曾造就過整個產業鏈的生態，書本、漫畫、電台廣播劇、電視劇、音樂等等，無遠弗屆。80年代黃日華、翁美玲版的《射鵰》在內地播放時，街道上空無一人、人人回家看電視的深層記憶，還是烙印在不少內地人的記憶中。香港要吸引更多遊客，及在內地保持文化地位，金庸不可少！

（本文原載於3月22日《香港經濟日報》）







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