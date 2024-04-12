耶倫稱中國產能過剩是何用意？

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美國財長耶倫(Janet Yellen)訪華期間發表的言論，頗引起公眾對她來華目的的猜疑。取其大者，她主要有三個相關的論點：第一，中國太大了，世界承受不了她這麼大規模的生產量；第二，中國對電池、太陽能光伏板及新能源車等有太多補貼，以致其溢出效應構成對其他國家的損害；第三，中國住戶消費不足，資源過度放在商業投資之上，這更被政府對某些製造業的補貼所惡化。

耶倫是財長，管理美國政府的收支，以上的三點卻是與貿易或商務關係更大，應找商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)或貿易代表戴琪(Katherine Tai)來處理，找耶倫來是否要她「不務正業」？也許因為耶倫是正牌經濟學教授，所談問題涉及經濟，說服力比法律出身的雷蒙多及戴琪強得多，但更大的可能是耶倫真正的目的是要解決美國政府的赤字問題。

耶倫訪華的真正目的，或是要解決美國政府的赤字問題。(AP)

綜合以上三點，耶倫都是在說中國產能過剩，在對環保大有幫助的新能源方面，尤其如此。

耶倫欲華貨加價，免衝擊美市場

甚麼是產能過剩？按經濟學基本原理，是某些產品的供應量大於需求量，以致賣不出去。在市場機制下，解決的方法很簡單，一是減價，以促使需求量上升，產量下跌，從而達致供求平衡；二便是開闢新的市場，擴大需求。

耶倫顯然不是要中國把商品減價，而是想中國加價，以免衝擊美國的市場。此等思維，反映了美國政府主要考慮部分商界利益，消費者的得失並不放在心上。有些商品在中國高度競爭的市場中並不一定賺到多少利潤，例如在電動車中，政府曾有對消費者補貼，鼓勵他們多用電動車，減少非環保的燃油車。現在補貼在取消中，汽車若是加價，豈非更難賣出，產能更加過剩？其實在國際貿易中，某些商品在中國被認為過貴，但在外國卻被認為太便宜，是正常不過之事，這正好反映中國對此商品擁有比較優勢，適宜輸出。中國輸到美國的電動車或其他新能源商品，以價格而論，幾可橫掃美國市場。美國的消費者及需要中國產品的企業，自應因為可以買到便宜貨而歡欣雀躍，但美國政府顯然不重視他們的利益。

中國的電動車價廉物美，自然在海外市場廣受歡迎。(AP)

加息推高美元，美商品競爭力降

本來最合理的做法是順從市場力量，競爭力不及中國的美國企業可轉型到自己有比較優勢的其他行業，例如金融等服務業，但美國又害怕在製造業上太倚靠中國，以後要惡也惡不起來，所以只想阻止中國產品進佔市場。其實美國就算有此意圖，也可有另一方法，便是通過減息把美元貶值。

這兩年看似人民幣貶值，其實不然。人民幣相對於其他貨幣匯率雖有波動，但總體穩定，現時相對於一籃子貨幣，匯率大約等同1年前、1年半前及8年半前。匯率不穩的是被大幅加息政策所推高了的美元，亦即其他貨幣匯率相對穩定，只是美國人為地推高美元。這並非沒有負面後果之事，美元高企會削弱美國的出口，亦使到本國的商品競爭力下降。上述新能源電池及汽車輸給中國，美元升值是其中一個原因。高利率的另一嚴重後果，是美國政府所欠的債要承受沉重的利息負擔。耶倫是財長，冷暖自知，怎不叫苦連天？

減息可紓緩問題，在大選年，美國政府尤其需要減息刺激經濟，但減息則使美元失去吸引力。大家都知美國欠債纍纍，又不時會把美元武器化打擊不合她心意的國家，持有美元風險甚高，若非高息吸引，何必持有太多美元？

美減息可紓外貿，惟難再借到錢

所以美元一旦減息，雖可在外貿上因美元貶值而得益，但美國政府卻會發現很難再借到錢去支撐她的赤字了。借不到錢，可以自己印鈔票借給自己，但高通脹卻會重臨，正是焦頭爛額，如何是好？大花筒的美國碰上能高效率生產價廉物美商品的中國，早已陷了下去，不能自拔。美國精英見此感到害怕，但已無法與中國脫勾。

美國政府若印鈔票借給自己，高通脹勢將重臨。(iStock)

耶倫想到的出路之一，竟是希望中國減少投資，把資源耗在消費上，這便會減輕美國的壓力。經濟學上有所謂「黃金準則」的投資率，可達致一生人最多的消費。假設收入100元，若消費60元，便只剩下40元可用作投資。投資率愈高，意味着今天的消費會減少，但將來的收入卻可因現時的高投資而增加；反之，投資率太低，今天雖可多消費，但經濟會因缺乏投資而下滑，將來的收入及消費都減少。哪一個投資率能使一輩子的總消費最大化，便可稱作「黃金準則」投資率。我曾估算過，以中國目前的國情，GDP 40%左右的投資率是「黃金準則」，而中國目前的投資率約43%，十分接近「黃金準則」。耶倫希望中國降低投資率以利美國，是過分的要求了。

（本文原載於4月12日《香港經濟日報》）







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