美國社會怪事多，衰象已呈

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但凡一個國家或社會從盛轉衰，走上頹敗階段，一些荒誕的社會現象必會伴之而來。不要以為這些荒謬的現象只是突然出現，且無「理據」，它們往往源於一些盛世時訂定的制度。此等制度本來便有漏洞，在盛世時一般人看不清，只有智者一早已看出；到盛世不再時，這些漏洞便藏不住，社會的裂縫會愈撐愈大，鬧劇便不斷出現。當我們觀察到社會充滿荒謬，更合理的解讀是，衰敗中的社會已沒有足夠的能力去化解制度中的缺陷了。這裏舉一些例子說明美國正面對此種困擾。

盛世訂定制度，盛世不再漏洞盡現

近日網上瘋傳兩個三藩市的路牌，路牌在市中心聯合廣場及華埠刀板街南端附近的名店Dior及LV旁邊，提醒路人偷盜物品價值一定要低於950美元(Stolen Goods Must Remain Under $950)。我相信這些路牌都是子虛烏有的，但其內容則是真實的。我用谷歌地圖搜尋過這兩個路牌的位置，發現這些路牌並不存在。雖然谷歌的街道場景不是常常更新，但紅綠燈柱變成外觀不同的路牌柱，差別太大，假的概率很高。不過，加州「零元購」現象威名太盛，我從前也討論過，有人在網上嘲諷，不足為奇。

加州2014年11月4日全民公投，以超過59%的票通過所謂的《47號法案》，從此，在商店偷盜950美元以下，便不算是重罪，只算是輕罪，不用坐牢，但實際上加州政府也懶得檢控這些犯法者，因在法庭他們大多會當庭釋放。

加州零售業被「零元購」嚴重打擊生意，有些店舖無奈結業。(AP)

加州的一位零售業商會會長被訪問時，指出入店的偷盜者往往帶著計數機，算著順手牽羊了950美元的商品，放在自己背包內便會自行離開，把賊贓交到在外等待的夥伴後，便又再入店搜掠。有時入店的是聯群結隊有組織的犯案者，有時他們也指揮未成年少年行事，因這些人連被起訴也不會。不少商店老闆因害怕員工會受傷，還命令店員不可阻止賊人，違者開除。在如此條件下，生意如何做得下去？

因受輿論批評太甚，加州政府也要答辯一番。其中一項是說有了這《47號法案》後，入店偷盜的個案有所減少。2014年時每10萬加州人口每年有253次商店偷盜個案，但到了2022年只得210次。此種辯解，不啻掩耳盜鈴。從前的個案是小規模的，但現在每一個案卻可以是大隊人馬一同入店掠奪。加州州長紐森(Gavin Newsom)是今屆或未來美國總統選舉的黑馬，加州有「零元購」名聲外揚，對他不利，所以去年他也把商店偷盜的刑罰加重了一點，3年內若有三次偷盜紀錄，才有可能被判3年以下徒刑，但此微調恐怕停止不了現在的犯罪浪潮。

加州「零元購」，店舖遭大隊人馬掠奪

不要以為這個《47號法案》無中生有，毫無理據。其實自1982年開始，加州已有相近法例，1982至2014年犯重罪的標準是偷盜400美元以下，《47號法案》只是把400美元作了一次通脹調整變為950美元而已。當然背後的主要原因是監獄成本太貴，平均一個罪犯坐一年牢成本高達132860美元，即過百萬港元！所以納稅人公投了不用讓這些罪犯坐牢。

在加州盜竊刑罰過輕，令不少人鋌而走險。(AP)

在道德水準較高及人民生活豐足的條件下，刑罰過輕本也不一定造成嚴重後果，但現時美國的衰落已破壞了這條件，眾潛在罪犯一見不用受罰，不鋌而走險才怪。

另一怪現象近年頗引起美國人恐慌，它是所謂「屋霸」(Squatters)現象。屋霸問題席捲美國全國，但有些州更嚴重。屋霸是指有人未經屋主許可，擅自搬入一些房屋住下來，賴死不走。

美國法律古怪，原來「擅闖」(Trespassing)別人物業，是刑事罪；但未經許可，入住了別人物業後，便可變成「住客」與業主的民事糾紛，縱使業主從不知道有人住進了自己的物業也是如此。在紐約市，若自己擁有的單位被人佔據30天以上，便已絕難收回單位。美國的傳媒對屋霸個案報道甚多，但大多無可奈何。若業主把門鎖換掉，以防屋霸入屋，會有甚麼後果？原來業主會被警察鎖走，控告他私自強迫屋霸離開，反而犯法。

要知道，若屋霸佔了你的單位5年（或10年，看是哪一個州）不走，他反可通過「逆權佔有」(Adverse Possession)直接申請擁有這單位。據美國地產界朋友介紹，有些業主痛心疾首之餘，乾脆僱用一些更硬朗的屋霸，強行進駐已被其他屋霸佔據了的單位。新屋霸的強硬作風，可使舊租霸「民不聊生」，生活不下去，惟有自己搬走。

美國貧富懸殊致無家者大增，衍生出屋霸現象。(AP)

「屋霸」現象揭居住權比私有產權大

這些現象固然荒謬十足，但原來是植根於普通法，亦有人認為居住是人民的權利，此權大於私有產權。有人要提出挑戰，說屋霸的相關法例不合憲法，但仍未見美國最高法院有判決定案。話說回來，屋霸現象是近年才廣泛起來，原因之一可能是貧富懸殊，流浪者大增，這不正也是美國社會衰敗的現象之一嗎？

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【知識庫】何謂「零元購」？

在美國，「零元購」指不法分子對奢侈品店、大型連鎖店、街頭小商舖的「快閃」式打砸哄搶。

「零元購」事件在美國多地發生，主因有美國警察消極執法、懲罰機制薄弱、節假日商品數增加，及銷贓方便。

其中，加州全民公投通過《47號法案》，如在商店偷盜950美元以下，便不算是重罪，只算是輕罪，不用坐牢。

2020年底一項調查指出，每10億美元的銷售額中，「零元購」哄搶案件，平均給零售商造成72萬美元的損失。



（本文原載於7月5日《香港經濟日報》）







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