西九雖虧損，仍值得支持

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未來10餘年，中美之間的地緣政治都會十分激烈，美國對中國的抹黑不會終止，香港也不易完全躲開。美國及她的部分附庸國，早已對香港發出不同程度的旅遊警告，宣傳上則把香港說成是十分黑暗的危險地區。

香港健兒在奧運中暫時位居人均獎牌排名的首位，證明「山不在高，有仙則靈」，只要有人才，肯堅持進步，則別人要抹黑也會徒勞無功。香港要更進一步反擊抹黑最好的辦法，是發展軟實力並吸引更多的人訪港。近日內地對不少國家批准免簽證入境，吸引了大量遊客到訪，眼見為實，他們大讚中國的發展及人民的生活。此事值得香港認真參考。

文化藝術軟實力，助破抹黑港伎倆

能吸引高質素的遊客到港，並讓他們體驗到香港的文化藝術軟實力，自然會造就一批外國鴻儒自動為我們辯經，不用自己硬搞宣傳。以規模論，最能顯示香港對文化藝術的重視，莫過於西九文化區的博物館及戲曲中心等設施。西九十分重要，只要有質素，跑來參觀或開會的人士自會把香港的實況說出去，而文化藝術政治性較低，美國要阻礙這些交流恐怕也做不到。

以視覺文化為主的M+博物館，能提升香港的文化藝術軟實力。(Shutterstock)

由此可知，西九的重要性遠超一個尋常吸引遊客的打卡點，發展得好的話，可使各種抹黑香港的伎倆不攻自破，也可如奧運獎牌般增強港人的自豪感。

博物館帶來總體效益，遠大於成本

但發展及管理好如西九般的大型文化藝術設施，卻絕非容易之事。要它站得穩，首先便要問資源是否足夠，亦即財務上是否可收支平衡。西九在這方面的紀錄並非十分亮麗。政府2008年撥給了它216億元，又容許它發展一些商業項目作為補貼，以利它可自負盈虧，而且可持續。但它出生後便遇困難，工程複雜，又遇上新冠，遊客大減。近幾年M+及故宮博物館都錄虧損，2023-24財政年度因大力節流及遊客增加，成績已算近年最好，營運仍出現5.78億元赤字。以目前財政情況看來，若不想法化解其財務困難，到了明年，便再無資金可動用。

此種情況，在當世著名的文化藝術機構並不罕見，反而是常規。2023-24年度，香港故宮的成本回收率是67%，M+是42%。但反觀世界各他的著名博物館，例如，紐約市大都會博物館的成本回收率只是38%，新加坡的國家美術館更低至11%，反映它們的收入都遠低於成本，虧損甚大。為何蝕本也要營運？道理簡單，它們帶來的社會總體效益遠大於成本，博物館的直接收入雖然不足以抵銷成本，營運這些博物館依然十分值得。

香港故宮的成本回收率是67%，遠高於紐約市大都會博物館。(Shutterstock)

香港的西九帶來的間接效益或社會效益是否足夠大，大到可超過它在財政上的虧損？我翻過西九管理局的顧問報告，據報告說，去年西九文化區為香港的GDP共貢獻了68.6億元，未來10年，其帶來的經濟效益還會共達1200億元。若然經濟效益有這麼大，而虧損只是每年5.78億元，那麼西九當然是值得社會在財力上支持的。但它的經濟效益（不計算對地緣政治等因素的影響）真的有68.6億元這麼多嗎？

這裏有些經濟概念的問題，我並不認為GDP是量度收益的正確方法，68.6億元是高估了西九的經濟效益了。舉個例子說明：某人投資10億元建一工廠，在建造期間，這10億元會反映在GDP之內，但這並不等於這工廠的收益便是這10億元。真正的收益是它每年能得到多少利潤，初期的10億元投資是成本，不是收益。根據這個邏輯，上述西九顧問報告中68.6億元的所謂經濟回報，要打上一些折扣才較合理。報告把效益分為建造工程、營運與遊客的影響三個部分，我認為應刪去建造部分的16.5億元，營運的18.7億元也不盡可靠，較為靠得住的是訪客帶來的經濟效益，共33.5億元。

訪客經濟效益估算，仍較赤字高

但即使用此數字，仍然要再打折扣。GDP可簡單分為資本與土地的投資回報，及勞動力的工資。工資部分不應算在投資回報上，例如你付了4億元的工資，這4億元雖會計算在GDP當中，但它是你的成本，不是利潤，也不是投資回報。

我曾用香港GDP及人口普查估算過，資本回報佔GDP的比例約是52%，按此作推算，上述的33.5億元還要乘上這52%，即17.42億元，才是較為合理的經濟效益估算。17.42億元從訪客而來的效益，大於5億多元的赤字，所以即使我們不理會它在文化藝術與地緣政治上較為間接的效益，西九也值得港人支持。

批准出售住宅項目，是解決西九財政困境的合理辦法。（西九文化區網頁圖片）

因為它連年虧損，現在解決財政困境的方法是打算把住宅項目賣掉套現。我相信這是解決燃眉之急的合理辦法。有人說這會益了地產商，不應做。你要他們拿錢出來幫助西九，又不忿他們賺錢如何了得？當然，長遠而言，西九還應多方考慮開源節流，使香港的文化區成為真正世界級。

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【知識庫】西九新財務安排知多些

西九文化區獲准可出售住宅部分地皮，毋須採用「建造、營運及轉移」(BOT)模式，涉及約183萬平方呎樓面。

西九管理局保留出售第2區住宅項目所有的全部收益，讓管理局獲10年營運資金，有關住宅地預計最快兩年後推出。

市場估計，地皮市值可達183億元，每平方呎樓面地價約1萬元。

（本文原載於8月2日《香港經濟日報》）







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