未來世界貿易體制，還靠中國重建

加入最愛專欄 收藏文章

世界已進入歷史上的動盪期。烏克蘭與中東的戰火未熄，涉及多個國家的貿易戰沒完沒了；中美雙方針鋒相對，大搞合縱連橫。為何世界經歷過全球經濟一體化帶來的幾十年繁榮後，會出現此等逆流？若要窮究其原因，我們可在全球化三個階段的發展中找尋。

全球化1.0：互相貿易 互通有無

全球化的第一個階段，我或可稱之為「全球化1.0」，大約始於80年代初。那時日本經濟如日中天，但美國已視其為威脅，正磨刀霍霍計劃把她打下去。而中國剛推動改革開放，這意味著大量的廉價勞動力會參與國際生產與貿易，一波又一波海量的勞動密集產品進入市場，徹底改變舊有的國際分工格局。

這本是經典的自由貿易，發達的國家在技術及資本上有比較優勢，會偏向生產技術密集或資本密集產品；勞動力充沛的窮國則生產勞動密集產品。兩類國家互相貿易，互通有無，大家都互相倚靠，紛爭有望減少。美國雖有暗算中國，但她從中國出口的廉價商品中得益甚大，表面上她與中國的關係亦處於黃金期。

也許在90年代開始，世界悄然進入了「全球化2.0」。因為貿易帶來了分工，分工得愈細，生產力便愈進步。逐漸分工變成不光是你造某某產品，我造另一些，而是同一產品的製造，可分為多個過程及多種元件。一所公司或甚至一個國家，只專注它要負責的那個過程或元件，另會有人將這些過程及元件一環一環的連接起來變成最終的產品。一個例子是蘋果手機，它的元件是多個國家製造，最後在中國裝機。

全球化2.0：貿易分工 爭話語權

「全球化2.0」是更徹底的貿易分工安排。國與國之間變得更互相依存，某一個生產環節出了問題，整個產品便沒有了。此種破壞力大於1.0的貿易，在之前的階段，某國若不再生產某種商品，大家買別的便是；但在2.0，一個國家不再合作，整個供應鏈可能便斷裂，很多產品都生產不了，後果嚴重。正因如此，負責生產鏈任何一環節的國家或企業，理論上都擁有某種壟斷力量，只要它不高興，不玩了，供應鏈涉及的其他國家都會受到牽連。

實際上，此種壟斷性的影響力並非存在於所有國家，只有掌握最為難以被複製的過程的國家才有壟斷力。一般的國家就算脫離了國際貿易體系，另外的國家只要稍花時間便可掌握其生產技能，她們並非無可替代，話語權有限。反之，像美國此等既擁有多種專利，其技術也不易複製，便有誘因利用自己的話語權，對其他國家說三道四，要其聽從自己指揮，或利用壟斷地位提高自己的利潤。

全球化3.0：美掀貿戰 胡亂制裁

全球化本來便是要使到各國互相依存，從而達到共贏及和平的目的。但一旦有國家破壞了互信，像美國般搞起貿易戰，胡亂制裁別人，那麼這個體制便要面對極大的挑戰，全球化進入3.0的階段。某些國家就算只有一次行使自己的壟斷力，別國對她的信任度便會劇減，怕再次被其卡脖子。

在此氛圍下，大家惟有走逆全球化的老路，減少分工，自力更生，不再倚靠別人。大家都浪費資源，發明別人早已發現過的東西，或做自己不擅長的工作，全球生產力都會下降，隨時可導致世界級的大衰退，全球都是輸家。不過，為了不被別人卡脖子，又都不得不投放大量資源做自己本來不擅長之事。

中國要解決的，是如何在全球化3.0中建立一個新體制，防止互卡脖子，重建互信 (Shutterstock)

一個典型的案例，正是美國發動的貿易戰。她眼見中國升勢如虹，害怕自己掌握的某些科技霸權終會消失，所以要拼命阻止中國科技的進步。但她似乎忘記了兩點：第一、中國在供應鏈環節上，一樣可以卡美國脖子，例如美國若無中國無人飛機供應或買不到中國造的抗生素，則美國經濟及民生都會受到重大困擾。現在美國不敢再阻止美國各界別的人買中國無人機了，但中國反而說她會對無人機出口進行管制了。第二、中國投放在教育及科研上資源增加，人才也己已累積起來，美國的某些領先技術也不能領先多久了。中國這頭睡獅被美國的政客吵醒了，這些政客殊為愚蠢。

華打造新體制 防卡脖子建互信

本來世貿組織（WTO）的成立，便是要維護自由貿易，不容許有些國家胡亂強加關稅或出口管制打貿易戰。在全球化1.0和2.0過程中也曾起過貢獻。但是，事實證明，美國為了維護霸權，完全可以把WTO的規則置之不顧。發動貿易戰，顯然違反WTO規則，但美國連WTO的仲裁法官，她也阻礙委任，使到這組織形同虛設。

二十大三中全會的公報提到中國要繼續開放，發展新質生產力，大搞市場經濟。中國是全球化的最大得益者，其非國企如華為、阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 等科技進步巨大，亦會是未來新質生產力的重要創造者。中國要解決的，是如何在全球化3.0中建立一個新國內與國際體制，防止互卡脖子，重建互信。這是世紀級的挑戰。

---------------------------------



【知識庫】WTO上訴機制知多些





世貿（WTO）上訴機構負責處理成員國之間的貿易糾紛，設有7名法官，至少需要3名法官才能正常運轉，並被視為WTO的「最高法院」。

由於美國自2017年來，不斷否決新法官任命，加上法官卸任，上訴機構在2019年12月停擺，最後1名法官的任期已在2020年11月30日完結。

時任美國總統特朗普政府認為，上訴機構濫用權力，存在越權裁決、超期審理和法官再任超時。

現任美國總統拜登政府仍未首肯，引領重啟WTO爭端仲裁機制的協商。

（本文原載於8月30日《香港經濟日報》）







《說說心理話》【奧運劍擊熱】大師兄張小倫親身分享！贏在起跑線=壓力？如何培育子女有卓越成就？► 即睇