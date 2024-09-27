美國不斷挑釁華，可致全球大災難？

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美國有一個叫All-In的平台，在9月17日搞了一個座談，全程錄影放在網上，不到一周便有過百萬人觀看，對於一個學術辯論來說，真是異數。

事緣主持人外，有5位參加者，其中3人所起的作用，只是使人嫌他們佔用了另外兩位的發言時間，這兩位主角才是精采紛呈。他們是芝加哥大學的政治學教授米爾斯海默（John Mearsheimer）和哥倫比亞大學的經濟學教授薩克斯（Jeffrey Sachs）。這段視頻的觀點，對我們預判人類未來的命運與存在有莫大關係，不能等閒視之。

米爾斯海默是近年政治學界的當紅炸子雞，他的粉絲認為他是歷史上最偉大的政治學家，原因是他早在10年前準確預測北約一旦違背對俄羅斯的承諾，東擴到烏克蘭，便必會遭到俄羅斯的反擊，而他的預測工具正是他創立的現實主義政治學。其實他的著述特多，例如他分析以色列的游說集團如何左右美國政治，其論點今天仍在美國政壇中充分體現。他對大國之間無可避免的惡鬥所引起的悲劇所作的分析，更影響了政治學家一代人的思想。

至於薩克斯，40多年來一直是極負盛名的經濟學家，年紀輕輕便成哈佛正教授，且周遊列國，各國領導人紛紛找他充當國師。他熟讀中國歷史，與中國交流甚多，他曾明言，以他曾與無數各國官員接觸的經驗作根據，中國的官員是超級專業的，遠勝他國，對世事瞭如指掌。他對美國政客所推動的反華政策十分反感，認為都在損害美國利益，十分危險。

國與國爭霸是必然 美應遏華？

這次辯論，核心是米爾斯海默對中美關係的看法是否正確。米氏認為，烏克蘭的戰爭，根本是美國通過北約弄出來的，美國深陷其中，是戰略上的大錯，使她不能集中資源對付中國。俄羅斯實力遠比不上中國，後者才是美國真正的威脅，美國應拉攏俄羅斯，而不是把她推向中國。

為甚麼中國是美國威脅，不能不遏制之？原因是國與國之上，並無更高權力制約一國的行為，所以國家為求安全，最有效的方法便是使到自己強大無比。當某國（如美國）變成霸主後，她必會冷酷無情地盡一切辦法防止別的國家有實力挑戰她的霸權地位。若遏制不成功，對手羽翼已豐，反而危險，因雙方都想把對手擠出自己的勢力範圍以外，隨時可爆發戰爭。因此，把中國勢力困於第一島鏈之內，反是避免大戰的手段。

不過，他似乎也不是那麼有信心美國能遏制到中國，所以他才悲呼國與國之間的爭霸局面是必然的，大家都猶如被鎖在一鐵籠中，走不出來。

(iStock)

共同繁榮是正道 京永不稱霸

薩克斯明言，他不相信中國是對美國的威脅。雙方隔著大洋，而且又有核武互相制約，中國沒有這麼笨去攻打美國。他熟悉中國，朋友學生都多，知道中國不會主動去挑起與美國的戰爭。國與國之間的安全並非零和遊戲，打擊你的安全並不會使我更安全，共同繁榮才是正道。加州可能是全世界最有從中國崛起而得益的地方，想來也是，如無中國人民購買蘋果手機及美國的芯片，加州經濟一定大大不如。美國既然已與中國簽過三個與台灣有關的協議，美國絕不應在此問題上挑釁中國。

我認為雙方的看法都各有所據。米氏熟悉西方歷史，見慣了西方國家尤其是美國的霸權思想，因此他相信弱肉強食理論毫不為奇。他的理論對於西方國家的行為很有解釋力。

不過，我十分認同薩克斯的看法。美國不能假設中國在羽翼已成時變得與美國一樣，到時在全世界到處撩是鬥非。米爾斯海默也可反駁，中國今天沒有去爭霸，只是因為她實力不夠，將來闖出第一島鏈後，行為也會如美國一樣壞。正是此一時也，彼一時也，一定要在未發生之時先下手為強，杜絕後患。

我若是薩克斯，也會接著反駁，中國數千年歷史顯示，她對侵略別國並無興趣，鄭和的艦隊雄視十五世紀的世界，但中國並沒有如100年後的歐洲人到處搞殖民地。中國有興趣的是共同富裕的貿易。我曾參觀過在湛江附近的明代沉船遺跡，只見船上滿滿都是中國輸出到南洋的瓷器之類的貨物。近年又有新的明朝沉船被發現，船上有異國的木材及中國製造的商品。中國兩位已故領導人毛澤東與鄧小平都說過，中國永不稱霸，他們明白稱霸不會有好下場。

哥大學者警告 可致人類滅絕

薩克斯也深知追求霸權的災難性後果，它會把世界推向核戰。我們可以設想一下，美國就算想永續霸權，我們也知道這不可能。她總有衰落一天，被人挑戰，但按照她的思維，一被挑戰便要打擊對方，若是力不從心，便惟有動用核武這底牌。如此一來，世界豈不危哉？所以薩克斯大聲呼籲，不能說我們被困於鐵籠，要把衝突降級，否之，則是人類滅絕。

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【知識庫】中美曾簽署哪些涉台協議？

《上海公報》（1972年2月28日）：美國前總統尼克遜訪華期間簽署，主要內容是美國承認台灣是中國的一部分，但對「一個中國」的立場不提出異議。

《建交公報》（1979年1月1日）：中美正式建立外交關係，美國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，但保留與台灣的非官方關係。

《八一七公報》（1982年8月17日）：美國承諾逐步減少對台軍售，並最終解決這一問題。美國並重申，無意侵犯中國主權和領土完整。

（本文原載於9月27日《香港經濟日報》）







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