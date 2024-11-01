美國亂象，走向蘇維埃式瓦解道路？

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英國有一位歷史學家叫弗格森（Niall Ferguson），近年已移民美國。根據他在史丹福的胡佛研究所，因為其撰寫的世界評論影響巨大，還被英王冊封為爵士。

弗格森是一位深受英美主流意識形態影響的學者，強烈支持美西方形式的民主制度，不相信中國經濟可超越美國。但近月他發表的觀點，卻在極度憂心蘇聯式的衰敗會重現江湖。不過，從強轉弱，走向衰敗瓦解的主角，他擔心要換成美國。

擁護美西方學者 對美顯憂心

弗格森的觀點，我很多都不同意。不過，美國究竟是一個成功的國家還是一個失敗，或正走向失敗的國家，卻很值得我們探討，這有利我們對世界未來的判斷更準確。

曾經非常強盛的美國，雖然基本制度與200年前大致相同，但衰象已呈（Shutterstock）

世界近200個國家，各自採用不同的制度，國家的成敗，不是完全由制度決定，但制度的重要性顯然是巨大的。我不相信有完美的制度，制度內含的優點及缺點，亦會因歷史環境的改變而顯露或掩蓋起來，若一個國家死抱著一種制度，當其潛藏的缺點日益顯露時，卻缺乏反思與自我矯正，那麼這制度及採用它的國家，走向失敗是可預料之事。反之，有些制度有很強的生命力，可以歷幾千年對社會仍有影響，我們一樣有必要對它們加以注意。

舉個例子，中國2000多年封建皇朝政府的制度源自秦國，其郡縣制使全國有效地組織起來，能一層一層從中央指揮到地方，今天中國仍是使用這制度。一般以為，秦國的成功可歸功或歸罪於商鞅的變法，但其實早在商鞅的「連坐法」實施前19年，秦獻公已出現此法，而向獻公提出者正是主張防禦的墨子及其傳人。

墨家因為要替他們守護的國家有效抵抗戰爭，除了發明了不少防禦工具外，還主張「尚同」思想，即下級意見要緊隨長官，全國一層一層，從5人一組的「伍」開始直至國君皆如是。墨子認為若不如此，則「天下之亂，若禽獸然」。我們或許不同意緊跟長官，但卻不能否認就算在今天，尤其是在面對嚴重的外部挑戰時，「尚同」思想能頗有效地統一人民思想，把整個國家的資源組織起來，共抗外敵。一個國家成功或失敗，往往不在於其制度說來可否天花亂墜，而是有無實效，黑貓白貓，捉到老鼠便是好貓。

回到美國，她的制度在歷史上絕非一成不變，否則她未必可生存到今天。1776年發表使人心情激盪的《獨立宣言》時，其實連憲法也沒有，在1777年只有一份5頁紙的《邦聯條例》，得到13州認可。但當時美國人的主流思想是不想聯邦政府有重大權力，連總統也無實權，只是在國會開會時坐上主席位過過癮而已。聯邦政府最缺的便是向國民徵稅的權力，各州對替聯邦政府徵稅也無甚共識。

美政府欠債利息 超軍費開支

此事的改變，是在1789年重寫的一份全新《憲法》之後，此法大大的增強了總統的權力，最重要的是聯邦政府可直接向人民徵稅及徵收貿易關稅。此事本與《獨立宣言》所聲稱的人民生而平等、可追求自由等理念不相符，若非強制，誰會願意向政府交稅？《憲法》立法前受到的阻力巨大，它能勉強通過，一是因開國之父之一、經濟天才咸美頓（Alexander Hamilton）的策略，他知道當時各州盡皆欠債纍纍，便建議聯邦政府替各州政府的債務包底，但必須給聯邦政府徵稅權。二是因為有幾位「名筆」，在報章上寫了85篇傳世的《聯邦人文獻》（Federalist papers），為憲法與反憲法者作了激烈的筆戰。若無中央統攬大權，這13個組織散漫的小州，根本不可能進行多場戰爭，把美國本土大幅擴大，獲取大量資源。

到了今天，曾經非常成功及強盛的美國，雖然基本制度與200年前大致相同，甚至更多人民獲得投票權，但衰象已呈，筆者曾撰文羅列了一大堆。例如在某些貧窮地區，嬰兒死亡率已上升至每千人有13人夭折。從前政府財政赤字高於本地生產總值（GDP）2%已是警號，現在已高於5%，30年後估計會上升至8.5%。現時聯邦政府每年償還欠債的利息，已高於其冠絕全球的軍費開支。此種欠債利息的開支不可免地會壓縮美國的軍費，這對世界是好事，但弗格森卻已在擔心美國將來打不過中國了。

美人民對國家制度 已失信任

現實的嚴酷，利益集團各為其私利所造成的損傷，一早已被美國經濟學家奧爾森（Mancur Olson）所預言到，但更要命是直接侵害了美國人的自信與活力。據弗格森引用的數據，美國人民與蘇聯解體前十分相似，對本國的各種制度都失去信任！最高法院、銀行、公立學校、總統都分數甚低。傳媒信任度低於20%，國會信任度低於8%。現時外強中乾，與蘇聯何其相似！

美國變得如此「國之不國」、「民之不民」，弗格森歸罪為美國左翼思潮氾濫，美國的「民主」制度，對此種思潮並無足夠防禦力。



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【知識庫】《獨立宣言》知多些

•美國《獨立宣言》是由第3任總統傑弗遜（Thomas Jefferson）主要撰寫，此宣言為美國最重要的立國文書之一。



•宣言強調人人生而平等，所有人都擁有不可剝奪的權利，包括生命、自由和追求幸福的權利。



•列舉了英國國王喬治三世（George III）對殖民地的多項壓迫行為，作為獨立的理由。



•正式宣告殖民地脫離英國，成為自由獨立的國家。



•這宣言也對全球的獨立運動產生了深遠的影響。







（本文原載於11月1日《香港經濟日報》）







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