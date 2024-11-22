如何搶人才，先讀《敢為天下先》

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特區政府把搶人才看作是重要任務，這是對的，事關全中國發展大計的布局，香港實不能辜負這期許。但怎麼做才能更有成效？我們是要參考已知的成功及失敗經驗。

美國曾經是世界最能吸引人才的國家，近年排華，是自殘行為，但美國的一些優點，卻不應排斥。美國之所以能成為強國，關鍵之一是能保持開放態度，歡迎各國精英在那裏安身立命。她用的主要工具是歡迎留學生到彼邦就讀，但過程你可以說她聰明，也可說她虛偽。被大學錄取了的外國學生，要先到領事館申請簽證，領事問你畢業時會否留在美國，你若說很仰慕美國，畢業時想留在那裏呼吸自由空氣，那麼你幾乎必然得不到簽證；你要誓神劈願的說要回到祖國服務，領事才會批准你。

科大創校歷史 屬教育界奇蹟

不過，到你學成畢業時，美國社會卻會擇優而噬，歡迎人才留下，道行較低的當然可自行離去。留在美國的，要先申請一些專為人才而設的簽證，僱主一定要證明所僱之人是他們能找到的最有能力之人。為何整個程序有助美國吸納天下英才？讀者大可自行領會其奧妙處。

作者認為香港科技大學在創校後不到幾年，已廣被全球教育界及學術界看成是奇蹟。（資料圖片）

其實香港在吸納人才上，也積累到不少重要的經驗。香港科技大學在創校後不到幾年，已廣被世界教育界及學術界看成是奇蹟。在90年代以前，香港並無大學在世界被認為是一流大學，更遑論是研究型大學。科大的經驗亦有幾位創校的功臣寫而成書，吳家瑋校長的《同創》、孔憲鐸副校長的《背水一戰》等，早已是內地高校校長的寶典。今年創校學術副校長錢致榕剛出版的《敢為天下先--三年建成港科大》，同樣記述著一段動人歷史。當中關於如何招聘到世界頂尖人才到港工作，及如何從無到有一步到位創立一所知名學府，條陳出多項寶貴經驗，極值得各界參考。

錢致榕覓人才 貢獻不可磨滅

大學最重要的是大師，不是大樓，這幾乎已是學術界的共識了。錢致榕在創校期間，身兼著為科大招聘頂尖人才的任務，確實作出過不可磨滅的貢獻。在上世紀80、90年代的北美洲學術界，尤其是華人圈子中，科大的創立是一件劃時代的大事，備受關注。一方面不少名重學林的教授頗為好奇，科大有否向其招過手，廣泛被認作是否有江湖地位的重要標準，我當年在美國對此知之所詳。但同時也有一大批「二打六」對形勢沒看清楚，以為新學校必會求著他們加入，今天的香港其實也有相近情況。錢致榕當時也浪費過一些時間，把這些人排除掉。但我捧讀其書，問為甚麼他能成功把一個一個的說服了一大批珍惜名聲的大師到來加盟，我看除了他本人便是一名卓有成就的學者受人尊重外，最重要的是他能把自己的夢想感染到一代學者。甚麼夢想？便是做一些前人從未做到過的事，而且提供條件讓他們去圓夢，金錢報酬倒不是最重要的。

這不能只是空話。錢怎樣把原來是加州理工學院圖書館副館長周敏民，拉到科大當圖書館館長？錢就是要求她把科大圖書館造成一個現代圖書科技的櫥窗、最現代化的圖書館，又建成了世界第一個中文檢目的系統。就算是今天，我到科大圖書館，依然感到它是世上最使人舒適好用的圖書館，而我在世界各地，是去過無數圖書館的。也要知道，周館長是科大工程學院創院院長張信剛的夫人，張未決定是否來科大以前，周經過十多小時與錢的長談後，已一口答應到科大，丈夫如何決定也不管了。

另一例子是計算機主任艾偉林（Max Joey）。他是錢從美國找來的科大幕後大功臣。他的任務是甚麼？同樣是劃時代的。錢從剛在中大上任的校長高錕了解過光纖後，對艾的要求是每一個學生宿舍的房間都要有兩個光纖插頭，每一個教員宿舍單位的書房及大廳也要有光纖，辦公室更不在話下。當時這是世界所有大學第一次有的創舉，做得到便可在行內名留青史。3年內，艾偉林也驕傲的告訴錢，他成功了！當然，這也得到大東電報局提供給科大的T1線路，其容量還遠高於美國五角大廈的線路！

招聘人才不可有種族主義，要以崇高的學術與教育目標去吸引人。我有位化學系的舊同事、日裔學者平岡弘之教授，便完全投入科大的工作。在1991年10月10日科大開學典禮那天（我也有參與這典禮），平岡教授的夫人盛裝參加，她告訴錢致榕，「我想讓你知道，這是我一生中最幸福的一天。」她是為丈夫能重返東方而感到幸福，但使人悲哀的，是在同一天，她感到不適昏倒後，便再沒有醒來。

據理力爭 校舍設計終符要求

說大師比大樓重要，並不等於大樓沒有意義。當時香港的建築師不懂得研究型大學的要求，設計實驗室時，有很多大型的教學型實驗室，卻只有少數用作研究的小實驗室。殊不知現代研究的模式主要是一名教授帶領著博士生、博士後在自己個人的實驗室工作，與教授一個實驗室。若缺乏這些小實驗室的硬件，科學家根本工作不了，最終會跑掉。錢與校方也據理力爭，終於把原方案推翻掉，但建築成本劇增，引起後來的所謂「超支」風波，但這完全是值得的，若大樓設計錯誤，最終代價更大。

政府官員讀一讀錢致榕這本著作，會有很多的感悟！



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【知識庫】科大當年創辦背景



據《敢為天下先--三年建成港科大》的前言提到，1986年華人世界傳出一個有關香港的消息，說香港當局打算1988年成立第3所大學，於6年後開學，並且是一所研究型大學。

1年後又傳出消息，說地點已經定在清水灣，命名為「香港科技大學」。

創辦時間縮短成3年，規劃於1991年開學、1996年將達到7,000名學生的規模。

當時許多專家都不太相信，即使在美國創辦一所研究型大學，至少要15年。

1991年10月2日，科大在清水灣準時開學，首期教員近百人，學生700人中，其中3成為博士生。

如今在400所世界有名的年輕大學裏，科大排名第3。



（本文原載於11月22日《香港經濟日報》）







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