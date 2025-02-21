特馬發動「革命」，激進易起反噬？

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美國總統特朗普(Donald Trump)上台後，被授權領導政府效率部(DOGE)的馬斯克(Elon Musk)幾乎立即行動，指示一隊隊工作組進駐各政府要害機關，查察其效率是否低下，或有無貪污腐敗存在。

建親信團隊，找東廠對付西廠

這些工作組成員不一定是公務員或熟悉政府運作的人，反而包括一些電腦神童，懂得用人工智能(AI)，能破解密碼，一旦進入數據庫掌握帳目後，AI便能迅速找出何處有浪費，甚麼地方有腐敗。速度之快，使人大感驚奇。

DOGE首先審查的對象，可不是普通部門。中央情報局(CIA)馬斯克敢碰，對聯邦調查局(FBI)也不手軟，光是CIA，便打算要炒掉5000特工，若反抗，便找FBI去對付他們。坊間形容這是找東廠去對付西廠，若東廠不聽話，馬斯克便會用自己建立的親信團隊作為錦衣衞去監視東廠，這個比喻，倒也貼切。

本來審計工作往往冗長沉悶，但今次結果卻使人耳目一新。除了見到CIA一些被炒的特工竟要參加示威抗議外，審計出的結果也揭發了大量我們曾經懷疑但不易取得證據的美國政府勾當。被宣傳為專門利人毫不利己品格高尚慈悲為懷的美國國際開發署(USAID)，原來可視為第二個CIA，資助過不少顏色革命活動；國家民主基金(NED)在這些活動中也脫不了關係。

USAID總部外的標誌已被移除 (AP)

現在特朗普及馬斯克要把整個USAID拔掉，過萬員工被炒，剩下不足300人，那些在各國收取其資金的團體，不論是否「身有屎」，恐怕都面臨斷糧之險。從公布的數字亦可得知，特工部門及國防部都有一筆筆糊塗帳，貪污腐敗之盛使人咋舌，而此等腐敗，卻又都是打著推動世界各地民主的旗號進行的。

軍工綜合體影響，前總統已警惕

這些行動，雖或許可以提高美國政府的效率，但從其專門打擊摧毀一些要害部門的手段看來，特朗普此舉明顯帶著一點復仇情緒。美國傳統的管治精英、軍工綜合體深層政府、主流媒體，甚至華爾街，對特朗普都一向不太友善，他第一次離任後，其海湖莊園被人抄家，法庭也給他判了罪，以他個性，不報復才奇怪，他對此也直言不諱。所以馬斯克所執行的行動，最簡單直接而且正確的解讀正是報仇，並快速把權力完全奪到自己手上，是名副其實鬼打鬼的行動。

奪權縱然帶有私怨成分，但並不排除這一系列行動背後有著更複雜的社會基礎。艾森豪威爾(Dwight D. Eisenhower)在1961年離任總統時的演講，已提醒美國人要警惕軍工綜合體的影響。這個勢力似能與華爾街及傳媒結合起來，形成所謂的深層政府，在不少事務上，總統的影響力不見得比深層政府更大。特朗普這次委託馬斯克發動的「革命」，對軍工綜合體的力量肯定大有打擊。這個勢力在全球各地屢屢製造對抗戰亂，不但有利美國分化對手，亦可促進軍工綜合體的利益。但此種勢力是這麼容易對付的嗎？

特朗普委託馬斯克發動的「革命」，料對軍工綜合體的力量造成重擊。(AP)

特朗普與馬斯克倒是擁有一些有利條件。軍工綜合體雖然能通過售賣軍火賺取巨大利益，有財力及影響力控制政府，但美國的政治與經濟結構卻也因科技的發展而變化，軍工綜合體的力量漸顯不及從前。美國的軍工企業集中在幾家大企業上，我算過一下，最大的六家軍工企業，包括洛克希德馬丁(Lockheed Martin)、雷神(Raytheon)、波音(Boeing)等，市場總值約5340億美元（這些公司也有從民事業務賺錢的）。這是巨大的市場總值，但時移世易，今天在經濟實力上稱霸的，卻早已不是她們，而是高新科技公司，例如蘋果(Apple)的市值是3.68萬億美元，一間公司的市值是六間最大軍工企業的接近七倍。經濟實力版圖有此巨變，科技巨企怎會樂意見到政府受到軍工企業的影響大於自己的影響？所以她們會樂意幫助特朗普打擊，馬斯克正是新一代高科技企業的表表者，他參與行動順理成章。

特打破政府機制，支持率續逾半

民主黨政府與軍工綜合體交好，但他們的「白左」思維在多種社會議題上走火入魔，如覺醒文化及移民問題等，皆與社會脫節。拜登(Joe Biden)政府諸事不順，遏制不了中國的發展，俄烏戰爭得不到進展，政府欠債直線上升，皆使人民不滿，特朗普在打破政府機制，民望仍能保持53%的支持率。

特朗普積極打破政府機制，民間支持率有53%。(AP)

港人對美國政府這場瘦身大龍鳳應持甚麼態度？除了看戲及對一些為香港黑暴提供過資助的部門今天被廢掉而高興外，還應多總結其經驗。香港政府財赤連年，社會對政府瘦身的訴求甚大。馬斯克的方法是用上AI現代科技做審計，找到問題後便手起刀落裁員，輿論上以提高效率及反腐敗作道德理據，皆見其手段。但其行事急激，易起反噬，整個過程的成敗得失，大有研究參考價值。



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【知識庫】USAID知多些



－美國國際開發署(United States Agency for International Development, USAID)是美國聯邦政府的一個獨立機構，成立於1961年。



－主要任務是管理美國對外援助，並協助發展中國家的發展。



－美國國務院已接管並研究重組USAID，並由國務卿魯比奧擔任代理署長。



－USAID在全球的人手，由原有的約1萬人削減至僅294人。



－USAID在2023年管理超過400億美元（約3120億港元）資金，向130國提供援助，其中烏克蘭受援最多，其次是埃塞俄比亞、約旦等國。

（本文原載於2月21日《香港經濟日報》）







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