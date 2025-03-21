民企成創科主力，激發活力貢獻巨

加入最愛專欄 收藏文章

2月中，中共總書記習近平主持了一個最高規格的民營企業座談會，與會者都是千挑萬選的，很有代表性。

除了華為的任正非、小米的雷軍、比亞迪的王傳福等，還有復出的阿里巴巴馬雲、宇樹科技90後的王興興、近日火紅的DeepSeek 80後梁文鋒等，頗能顯示出中央政府對新質生產力、高端製造業與科技的重視。

習近平2月中主持民營企業座談會，顯示中央對新質生產力的重視；圖為他與華為任正非握手交流。(AP)

座談會後一個多月以來，市場反應十分正面，股市上升不少，恒指亦突破了去年10月4日22736點的高位。中國雖要應付貿易戰及美國總統特朗普(Donald Trump)的無常，但氣度從容，智珠在握。

民企座談會，聚焦高端製造業

座談會的時機有點特殊，過去幾年，馬雲被淡出，補習班及演藝界頂流偶像被批評，加上新冠疫情時商業活動受限的時間很長，社會中也出現過一種懷疑，中央政策的方向是否變了，民營企業不再被重視，國進民退？此種疑慮對經濟不利，企業家要考慮現時是否合適的投資時機，還是應按兵不動。但與此同時，中國先進的國防及創新科技產品卻不斷湧現，使人目不暇給，而這些創新科技產品，卻又大多是民營企業所生產的。

此種形勢，與90年代初有點相似，當時的投資環境存在負面因素，企業家並不肯定改革開放的道路是否還會走下去，所以縱有資金，也不敢投資。我曾計算過當時的全要素生產力，竟然下降了7、8個百分點，十分驚人。但這一切卻被1992年的鄧小平南巡扭轉過來，生產力及GDP都驟然上升，原因也很簡單，南巡明確了改革開放之路會一直走下去，不用多慮，投資的信心也就回復了。

鄧小平南巡明確了改革開放之路會一直走下去，令中國生產力及GDP都驟然上升。(AP)

今次的座談會，除了突出對創新科技含量高的高端製造業的重視外，亦顯出對民營企業發展的鼓勵。此點意味著綠燈一直都在亮著，民營企業可以大幹，若能在創新科技上有所貢獻，當然更好。一句話：民營企業很重要！

此種取態，其實在2018年11月上一次的民營企業座談會中，習近平也表達過。當時他有段重要談話：「概括起來，民營經濟具有『五六七八九』的特徵，即貢獻了50%以上的稅收、60%以上的國內生產總值、70%以上的技術創新成果、80%以上的城鎮勞動就業、90%以上的企業數量。」

民企佔逾九成，貢獻50%以上稅收

這是對民營企業很高的評價。習近平當時用的應是2017年的數據，但民營企業此等成就，後來也一直能保持。我查過一下數據，2022年，國有控股企業數量只佔全國法人單位總數的1.1%，私人控股單位卻佔95.9%，另有集體單位0.6%、港澳台單位0.43%、外商0.35%。由此可見，中國的企業絕大多數都是民營，並非國企，對中國經濟自然舉足輕重。

但這看法要面對一個質疑，國企數量雖少，但會否都是大公司？民營的數量多，規模卻不大？我們若用2020年較新一點的數據，可知民營企業持有的資產佔全國非金融類企業資產50%，國企則持有40%以上。由此可見，國企單位數量雖較少，但控制著的資產卻不少。

更重要的問題是民企國企，哪一種生產效率更高？平均而言，顯然是民企，它們控制著的資產雖佔全國的50%，但營業收入卻是60%。若把最強的500民企與全國最強的500企業（包括國企）相比，答案更為明顯，最強民企的資產只是最強企業的15%，但營收是30%、利潤是48%。若論對科研發展的投入，較大型民企的專利申請佔了50%，研發投入則佔60%。

民企的生產效率顯然較國企佳，且積極投入科研發展。(AP)

民企在中國這麼重要，中國的體制是社會主義還是資本主義？用甚麼名稱我並不介懷，但認同「白貓黑貓，抓到老鼠便是好貓」（俗稱「好貓論」）一說。中國自改革開放後，引進市場經濟及尊重私有產權，支持民營企業，經濟發展氣勢如虹，但不要忘記，在改革開放之前的「做又三十六，不做又三十六」及指令經濟，卻曾使中國經濟一度陷於崩潰邊緣。

美國號稱是資本主義國家，她的資本主義有兩部分，政治上是美式的民主選舉制度，經濟上是私有產權、市場機制。美國的科技文明及經濟文明，十分發達，曾達人類歷史頂峰，但一直有不同的偏差，近年表現更荒腔走板，對外霸凌掠奪，內部則社會分裂對立，科技、經濟、軍事都被中國趕了上來，使美國的政客十分恐慌，貿易上更胡搞關稅戰，完全偏離市場經濟原則。

美式民主荒腔走板，阻自由貿易

這是美式資本主義的失敗，但細析其原因，病源並非出在私有產權及市場經濟上，而是出在其民主制度。此制度使其政策每幾年一變，更有甚者，政客極受刻意培植關鍵影響力的利益集團所左右，美國的法制蛻變為保護少數利益集團的法制，與總體利益往往無甚關係。明乎此，便知為何關稅戰顯然違反美國人民的利益，又或石油商為何能阻擋到美國高鐵的建設等等。若非其科技企業仍極有活力，美國的頹勢會更早出現。幫到美國的是其民企及市場經濟，窒礙她的是她的政治制度！

中國取代美國，成為自由貿易的最大支持者與實踐者。(iStock)

中國的體制是政治上建立靠打過木人巷的精英管治，經濟上保持即使低效、但能保障就業及執行國家任務的國企，但又倚靠民企的創富能力，而且大力發展市場經濟，在全球的市場中，更取代美國成為自由貿易的最大支持者與實踐者。到今天為止，中國的體制表現駸駸然似超越美國，民企的活力及貢獻是關鍵，創新科技的主力軍也是民企。



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



【知識庫】鄧小平「好貓論」知多些



－「好貓論」是已故國家領導人鄧小平在1960年代初提出的一個著名觀點。



－鄧小平說：「不管黑貓白貓，能捉到老鼠就是好貓。」這句話的核心思想是，無論採用甚麼形式，只要能夠促進經濟發展和提高生產力，就是好的方法。



－觀點在當時的中國具有深遠影響，因為它突破了傳統的意識形態束縛，強調實用主義和靈活性，為改革開放奠定了思想基礎。這句話也成為中國經濟改革的重要象徵。

（本文原載於3月21日《香港經濟日報》）







【你點睇？】長和日前宣布出售43個港口惹爭議，你是否認同是次長實的港口交易？你認為最終雙方能否完成交易？► 立即投票