海湖莊園協議，揭狂人關稅戰思維

加入最愛專欄 收藏文章

美國總統特朗普苦等國家主席習近平的電話不果，心焦如焚，惟有通過財長貝森特（Scott Bessent）放風，說高關稅不可持續，暗示會大減稅率，他更補上一句不是故意刁難中國。

中國不理睬特朗普，懶得跟他談判，十分明智。誰會願意跟一名反覆無常、談好了協議又秒速不認帳的人談判？搞笑的是，既然美國明白現時的高關稅不可持續，為何還敢提出來？從此事可見，虛張聲勢、色厲內荏、欺善怕惡是現屆美國政府的特色，大家都看通了此點，對美國十分不利。

徵關稅藉口，沒交保護使用費

但若以為美國會從此偃旗息鼓，現出君子之風，那便有點天真了。特朗普政府的只顧自己利益、可貪便必貪的風格，在4月7日白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Steve Miran）發表的文章中清楚可見。此文內容去年已流傳，有人稱之為「海湖莊園協議」（Mar-a-Lago Accord）。此文章雖顯然是美國自說自話，全無可行性，但好處是把其政府打關稅戰的思維及「理據」較有系統的說出來，也可使各國看清其貪婪。

特朗普狂加關稅，其核心「理據」是認為全世界都欠了美國，所以要補償。欠了美國甚麼？是美國一直在提供兩種全球性的公共產品或服務（global public goods），一是美國為各國提供安全保護，二是提供了可用作儲值及國際交易的美元。欠了美國甚麼？米蘭認為（其實他是緊跟特朗普的思維），這些產品或服務都有成本，但各國都沒有繳交「保護費」或「使用費」，應通過徵收關稅來迫使各國作出補償。

特朗普狂加關稅，從「海湖莊園協議」可見特朗普政府只顧自己利益、可貪便必貪的風格（AP）

用美元要收費，不用又遭美國罰

美國軍費每年近9000億美元，的確很貴。但別的國家有義務要向美國付錢嗎？也許有些國家願意讓美軍留下來，她們自己付錢好了。但對大部分國家而言，他們不但沒有要求美軍保護，還巴不得這個歷史上最好戰的國家早日自行離開，哪有道理要付錢把她留下來？

至於美元，同樣荒謬。各國政府及人民持有的貨幣，並非自動送上門，都是他們用有價值的貨物或服務換回來的。我們付鈔買了東西回家，斷不可能再對付出了的錢行使產權，各國政府願意付出代價得到美元後，本來期望美國政府管好貨幣政策，但美國近年貨幣政策質量下降，更不時充公別國主權政府的美元資產。

有見及此，有些政府正在減持美元，又積極建設美元以外的交易系統，在此環境下，美國還要求別人交付美元的「使用費」，豈不可笑？不過，美國卻有警告別國，不可發展新的貨幣交易系統，否則可能會被美國處罰。正是用美元你要不斷繳交「使用費」，不用美元她又可能罰你，這是何等荒唐？

美國希望如何收費？「海湖莊園協議」中提出5個具體方案：第一，各國都必須接受美國所訂定的新關稅，絕不准向美國商品加徵關稅報復。第二，各國要停止其「不公平」貿易，要向美國全面開放市場。第三，各國要多買美製武器，以保障其軍工實業的就業。第四，各國要多在美國投資。第五，乾脆寫張支票給美國庫房，也無不可。

5項「賠償」，涉關稅多買美軍火

上述5個方案，都可視為向美國作出賠償的途徑。若是別人沒有欠美國的，則何須向她賠償？整件事本來就與黑社會收保護費般無理。

這個治國團隊恐怕也知道道理說不過去，所以又多用了兩招，以增自己聲勢。其一是挖挖舊帳，竟說2008年的金融海嘯，中國也要負有責任。當年美國的投資銀行把質素欠佳的房屋按揭，打造為一些複雜的證券，終於爆煲禍及全球。中國是受害者，也蒙受損失，為何要負甚麼責任？原來美國是說中國也有買入這些有毒證券，從而增加了它們的公信力，所以要負責！顛倒黑白，莫此為甚！

其二是要找一些學術論據，好為他們的關稅政策作包裝。特朗普的顧問團隊月前千找萬找，終找到一位麻省理工的教授與柏克萊加州大學的教授合作的研究，說20%的關稅是合適的，對美國有利。怎料這兩位教授知道此事後，為了自己名譽，發文反擊，說米蘭團隊在錯誤引用他們的研究。米蘭無奈放棄之前對這兩位經濟學家的引用。但這團隊死心不息，又找到一份未經審稿的論文，兩位作者較為資淺，一在加拿大、一在卡塔爾，說徵收關稅有利。不料這兩位教授知道後，一樣十分惶惑，面對傳媒時也擺明態度，認為白宮的團隊在錯誤理解他們，並說最好的關稅是零關稅。

美國經濟學界一向人才濟濟，白宮的經濟顧問向來是精英，他們重視某項研究，本是該項目研究者可引以為榮光宗耀祖之事，但今天白宮屢被人要與它劃清界線，可知別人對白宮胡亂制定政策感到何等失望。



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



【知識庫】「海湖莊園協議」知多些



－「海湖莊園協議」（Mar-a-Lago Accord）是由白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Steve Miran）提出的構想，並非正式協議。



－其名稱源自特朗普位於佛羅里達州的私人莊園「海湖莊園」。



－該協議構想旨在通過美元貶值、提高關稅和債務重組等手段，提升美國製造業的競爭力，縮減貿易逆差。



－該協議提出提高進口商品關稅，以迫使美國企業將製造業回流；並推動美元貶值，以促進出口。同時，推出百年期國債，減輕短期財政壓力。



－不過，經濟學家對「海湖莊園協議」的可行性提出了質疑，認為其可能引發通脹、全球金融市場不穩定，甚至動搖美元的霸主地位。

（本文原載於4月25日《香港經濟日報》）







【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇