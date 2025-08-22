中國電動車領跑，出口何須鬥減價

加入最愛專欄 收藏文章

在2014年我看過一套央視的傳記電視劇《歷史轉折中的鄧小平》，其中有個情節很有意思。

話說80年代改革開放之初，中國百廢待興，工業非常落後。有一間汽車廠接到任務，有日本著名車廠代表團來參觀訪問，需要接待。汽車廠的領導不敢怠慢，但卻十分害怕自己車廠的「先進」技術會讓日本訪問團學了回去，所以連忙到處設防，這裏不准參觀，那裏也不能進入。殊不知那時日本汽車製造業已領先中國幾個世代，哪裏會有興趣偷走中國的技術「機密」？

歷史總會開玩笑，今天歷史又似在重演，但演員卻改變了。扮演不明世情的中國汽車廠領導的，變成是美國政客；代表著先進技術創新的，卻是中國的高科技產業。

《紐約時報》著名的專欄作家弗列德曼(Thomas Friedman)今年4月2日有篇文章〈我剛見到了未來，不是在美國〉，文章記敘了他剛從訪問中國所感受到的震盪。他參觀過華為，對手機公司把手機技術融入汽車中，並把自己變成電動車公司深感震撼。

華為將手機技術融入電動車中，令人驚嘆。(AP)

他又知道每年中國生產350萬理工科高等教育畢業生，人才取之不盡。對中國高鐵、製造業等井噴式的創新與進步，直言感到害怕——替美國害怕！但美國的政客對中國的變化有甚麼感知？他引用了共和黨參議員霍利(Josh Hawley)的一段「名言」作為概括：「我不認為他們（中國）靠自己能有甚麼創新，但我們（美國）若繼續向他們分享科技，他們便可以。」

有參與在中國投資的西方世界企業家的認知，比起這些故步自封絕無「當驚世界殊」感觸的井蛙政客，卻是大大的不同，前者已經懂得，要了解當世前沿的創新，便要到中國去！恨鐵不成鋼的弗列德曼只能告訴美國人：高叫「美國、美國、美國」口號多少遍，或把「民主國家在創新上總會完勝專制國家」的教條朗朗上口，都是於事無補。北京已對美國發出信息：「我們不怕你。你並非你自以為的你，我們也不是你想象中的我們。」

稅務土地優惠，吸企業參與投資

中國的創新科技與產業為何取得如此矚目的成就？在今年4月Ezra Klein的一個訪問弗列德曼的視頻中，後者提出一個觀察：中國正採用着一種特殊的模式，若中國政府認為某一個行業需要發展起來，她會透過稅務、土地等優惠鼓勵企業自由入場參與。開始時，參與的企業數量可能非常多，但卻又不一定都擁有比較優勢。但在眾多企業割喉式的競爭中，大部分都會被淘汰，剩下來的都是非同小可，極具競爭力。在此過程中，不但曾參與的企業在實踐中學懂了秘技、鍛練出身手，還會衍生出大量與之相關的支援性行業，逐漸形成行業的生態圈及供應鏈，一旦如此，其效率之高便會使別國的競爭者知難而退，望而卻步。

《紐約時報》專欄作家弗列德曼表示，中國政府若認為某行業需發展，會透過稅務、土地等優惠鼓勵企業入場。(AFP)

割喉式競爭，刺激創新彎道超車

這個模式是否反映真實？我們大可用中國的新能源車，即電動車的發展來檢驗一下。中國第一部自製小轎車叫「東風CA71」，1958年5月12日由長春一汽製造，已進入了博物館。今天看來，相當落後。中國也知道在內燃機汽車上，中國不可能超越歐美日本，所以決定彎道超車，搞環保的電動車。2012年，中國攻破了年產1萬輛的大關，那年生產了1.3萬輛新能源車；6年後破百萬大關，2018年產115萬輛；再過6年，突破了千萬大關，2024年生產了1200萬輛，無論產量及出口，早已是全球第一。

在此過程中，政府的確曾有扶持過。2009年開始有購車補貼（香港也有類似補貼，但用環保作理由），後來補貼愈來愈多，2016年還出現過騙補風波。政府之後決定在2023年1月1日開始，完全停止補貼。

龐大的市場，加上電動車符合社會需求，又有相應的技術創新，再加上補貼，電動車這行業迅猛發展。據《華爾街日報》估計，2018年，中國共有487家電動車製造商！中國顯然不需要這麼多，在割喉式競爭下，到2023年僅剩下40多家。今天多少，我找不到統計，但我相信再過幾年，可能只剩下10餘家效率極高的超級汽車製造商。

此種競爭有促進生產、刺激創新技術的正面作用，但也是殘酷及代價高昂的。我們可以用兩大公司作一比較，現在電動車的世界龍頭是比亞迪，2024年賣出427萬輛，遠高於曾經是龍頭的特斯拉(Tesla)，後者去年只賣出179萬輛。

比亞迪現時是電動車的世界龍頭，2024年賣出427萬輛。(AP)

平價外銷反被罵，不如共同加價

在生產及銷售上與比亞迪相比，已低了一個層次。不過，我們再看數據：特斯拉市值1.05萬億美元，比亞迪市值1.06萬億港元！在銷售及產量上被比亞迪輾壓的特斯拉，市值竟是比亞迪的近八倍！為何如此？這主要是比亞迪的利潤率遠低於特斯拉。為何賺不到錢？其他一些車企還愈贏愈虧，原因是割喉式競爭迫使各車企不停減價，不減至無利可圖便被淘汰掉。

這種現象終會在幾年後車企減少而終止掉，但在今天，我們要注意，在國內市場減價無可厚非，符合經濟原則，消費者可廉價購車是好事，但在輸出到外國的車，減價十分無謂，別人不會感謝你，還會罵你太便宜，共同加價可也！

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



【知識庫】中國如何扶持電動車產業？





－研發與生產補貼：中國政府投入超過570億美元（2016至2022年）用於支持新能源車企的研發、生產與基礎設施建設。



－專項債資金支持：2024年中央政府提撥1500億元人民幣，用於設備更新及新能源車推廣。



－政策導向與市場換技術：中國透過「用市場換技術」策略，吸引外資與技術轉移，加速產業升級。



－以舊換新政策：報廢舊車並購買新能源車，補貼由1萬元增至2萬元（2024年新制）。



－稅收減免：新能源車免徵購置稅，政策延長至2027年底。





（本文原載於8月22日《香港經濟日報》）







