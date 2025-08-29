華綜合國力領先，能否拋離美更遠？

加入最愛專欄 收藏文章

兩周前我在本欄「中國GDP早超美，成世界最大經濟體？」談到國際貨幣基金組織（IMF）估計，2025年用購買力平價計算的中國國內生產總值（GDP）為40.72萬億美元，是美國的1.34倍。

另一個機構世界經濟組織（WEO）則認為，此估算在物價上有缺點，更準確的數字應是43.2萬億美元。

中國是世界第一大經濟體，炎黃子孫多會高興，但我們不應忘記，中國人口為美國的逾4倍，人均GDP仍頗有不及。一個重要問題是，中國的增長率能否一直高於美國？若如此，中國的綜合國力便會愈來愈把美國拋在後面，人均GDP也逐漸逼近美國。中美經濟的對比，前景比現狀更重要。我們可先作一些定量分析，再談文化及制度因素。

一國的經濟增長快慢，簡單而言，取決於3大要素：資本量、勞動力（包含數量與質量）與生產效率，即所謂的「全要素生產力」。我們可逐項替中美兩國作比較。

資本是重要的生產要素，一國的資本愈多，生產能力便愈大。資本的積累要靠投資，投資比率愈高，愈有利未來的生產能力，但資金用在了投資之上，今天的消費自然會相應減少。換言之，投資率高低，是一種平衡取捨；減少今天的消費有利於資本積累，亦會提高未來的產量及消費，反之，今天消費增加，便意味著將來消費要減少。

中國近數十年來，近半的產值被省吃儉用儲蓄起來，資金又被用在投資未來之上。2024年，中國GDP的40.61%被用作本土投資，另外貿盈餘是GDP的2.84%，後者的出路主要是投資在外國的債券之上，亦即借給外國，讓她們可以增加消費或投資。當然中國可收回利息。

美國的投資率可遠不及中國。2024年，美國的投資率是GDP的21.74%，但要注意，她的儲蓄率只是GDP的18.65%，為何她的投資率可高於其儲蓄率？除了靠儲蓄外，她投資的資金從何而來？答案是靠外國的投資。2024年美國的總投資額是63,459億美元。

華資本積累超美，利經濟增長

至於中國，我們可用IMF估算的購買力平價GDP，40.61%的投資率等於16.54萬億美元，是美國的2.61倍！由此可見，中國資本積累遠快於美國，資本因素可使中國未來經濟增長高於美國。

勞動力如何？中國的總和生育率已跌至近1，即每名婦女一生人平均只生育1名子女。美國的總和生育率也在下降，2005年是2.06，2021年跌至1.66，去年回升至1.79，但這恐怕並不持久，原因是這暫時的回升是要補回新冠期間大家不敢生育。我們也要注意，美國人口及生育率都很受新移民的影響，近年美國排外，對人口增長有影響。從上討論可見，美國人口增長有限，將來甚至可能下降，但中國人口下降速度較快。對中國來說，這不利GDP的增長，但人均GDP卻可因人口下降而上升，況且中國近20多年大力投資在教育上，人口的質素可補充人口數量的下跌。

美自毀長城，生產效率勢落後

更重要的因素是生產效率的進步速度。生產效率受科技影響甚大，若科技進步快，有可能創造出大量可賺到錢的投資機會，使到積累的資本有用武之地。中美兩國生產效率誰快一點？

顯然是中國更快。我曾經對中國的「全要素生產率」作過估算，發現她過去20年年均增長率接近2.9%，但貿易戰及新冠對此有負面影響，現時的增長率可能暫時跌至1%左右。我翻過三藩市聯儲局對美國「全要素生產率」的估算，在1954至1964年間，她的年均增長率曾高達2.1%，但在過去10年，已跌至0.7%左右。美國的科技實力不可輕視，但她近年胡亂打壓大學，大削研究資金，不啻自毀長城，過去10年年均0.7%的生產效率增長率在未來恐會保不住。反觀中國，多種指標都顯示其科技創新進入井噴期，所以生產效率進步速度當會領先美國。

由此可見，未來10、20年或更長的時間內，中國的GDP增長仍會開足馬力，跑贏美國。我估計增長率比美國可高出3個百分點。

除數據外，我們尚可一探世界大勢。美國搞了幾十年霸權，現在維持霸權地位成本高昂，她會很感吃力。作為霸主，她要其他國家聽她指揮要靠兩招，一是對聽她話的，有利益可分派，二是有軍事或經濟實力可威嚇她們。美國總統特朗普現時沒錢可用，千方百計要盟國交保護費及揮起關稅大棒，她的盟國能不起異心乎？只要時機適合，美國得到的國際支持會有所下滑，美國從其他國家借債愈來愈難，而且要為舊債償還巨額利息，其國力自然會受到掣肘，更無資金投資未來。

美精英焦慮，未來發展勢受限

美國的政治制度也出了問題，連續3次選舉選出的總統，不是偽君子便是真小人。美國人才濟濟卻有此結果，不能不使我們反思其制度出了甚麼問題。對此，美國的精英充滿了焦慮感，從著名學者福山（Francis Fukuyama）所認為的歷史已到達終點，西方制度已達至高至完美，到現在被中國超越，美國的精英已不再從容淡定，十分慌張。此種心情亦反映在美國外交政策的錯亂。如此的態勢，美國未來的發展會有局限。

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



【知識庫】何謂「全要素生產力」？



－全要素生產力（Total Factor Productivity，TFP），是衡量生產效率的重要指標。



－指在資本（如機器、設備）、勞動（如人力）等生產要素投入不變的情況下，生產出的產量增加部分。



－舉例說，如一間工廠的員工數量和設備都沒變，但產量卻提高了，那麼這個提升就可歸因於全要素生產力的增長。



－全要素生產力的來源包括：技術進步（如自動化、AI應用）、教育與技能提升、管理制度優化、組織創新、效率改善等。

（本文原載於8月29日《香港經濟日報》）







【說說心理話】陳敏兒：人生有很多苦痛的經歷，但我不甘心去白受這些苦，要從中「獲利」，去學習，令苦變得有價值，再跟其他人分享► 即睇