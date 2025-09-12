實力強弱大逆轉，京閱兵後美怎自處

加入最愛專欄 收藏文章

9月3日大閱兵全球好評如潮，但總有三類人很不高興，他們是香港的小黃人、台灣的台獨分子及美國的反華政客。前兩類人沒有重要影響力，可以不理；但美國把中國看成是主要競爭者，這些政客怎麼想，我們倒要知己知彼。

中國閱兵所顯示出的武器先進及士兵紀律性，美國政客們一早便知道。







美國政客質素低劣，連中國人不可能有創新能力此種不斷被事實打臉的說話也講得出，他們見到中國軍容鼎盛，心理自會失去平衡，我們倒沒有義務要教育他們。不過，美國社會人才濟濟，總會有不少精英分子會更明白當前世界形勢，他們的觀點終會把美國的思想界帶回較現實的路徑，他們的判斷是我們要重視的。中國的實力，他們並不無知，閱兵所顯示出的武器之先進及士兵的紀律性，他們一早便知道。這裏選出兩篇很有代表性的文章，皆是閱兵前所寫，很能反映美國精英對中國的態度已起重要變化，更重要的是，他們雖然知道美國處於劣勢，但尚未放棄掙扎，他們建議的對付中國的策略才最值得我們注意。

規模效應，中國總體實力超美

第一篇是美國前副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）及拜登年代也曾在國務院任高職的印度裔中國通杜如松（Rush Doshi）今年在《外交事務》5、6月號所發表的文章《低估了中國》（Underestimating China）。他們認為美國朝野嚴重地低估了中國的實力，並對此感到十分焦慮。他們列舉出大量證據，證明中國的總體實力在多種維度上可能已超越了美國。本欄的讀者對他們提出的論證不會感到陌生，因為我過去也常對這些論據有所討論。例如，他們指出，中國的GDP若用購買力平價計算，早已是世界第一，製造業產值尚高於排名第2至第10的總和，世界一半的化學品由中國生產，一半的船中國造，三分二的電動車，80%的消費者無人飛機，90%的太陽能光伏板及90%的經提煉的稀土皆產自中國。在戰爭期間，製造業而不是服務業才是更重要。

坎貝爾與杜如松都感到形勢不妙，他們認為造成此結果的原因在於規模效應的威力。中國經濟體是巨大，人口眾多，生產時成本會有優勢，正如第二次世界大戰時的美國，因工業規模遠大於德國及英國，所以能迅速地成為世界首屈一指的軍工廠，連蘇聯也從她處買了不少武器。美國能贏得二戰，便是靠其規模效應。但今天時移世易，美國的製造業產值連中國的一半也不到，怎能不叫他們害怕。

他們建議的「解決」方法便是加強與歐盟、英國、日本、南韓、澳洲、加拿大、印度、墨西哥、新西蘭的結盟，若成功，其同盟的GDP用購買力平價計，會兩倍於中國。

若一對一與華對決，美勝算低

這個設想很美好，但美國早已得罪很多這些國家，而且中國是世界上120多個國家最大的貿易夥伴，她們如何會願意走上美國的戰車？美國也非完全無計可施，若她能對她的盟國派發利益，而不是制裁或不制裁，或許有點用處，但美國財困，只想別人養活她，不是她養活別人，此事終難成功。

上述反映的是，美國的精英已明白，一對一美國與中國對決，美國勝不了，所以要找人幫助，此種心態與其過去的以為自己天下無敵已起變化。

第二篇文章要針對的，便是一旦軍事上美國與中國在台海上開戰，美國究竟有沒有能力保得住台獨分子，而不是有無意志去保住台獨。

這篇文章由兩位軍事專家安德森（Nicholas Anderson）及普雷斯（Daryl Press）所寫，在頂尖刊物《國際安全》（International Security）今年8月1日發表。他們就問，美國打不打得過中國？用甚麼戰術才能使美國的成本效益會好一點。

他們知道中國的導彈比美國先進，數量也多很多，雖在台海戰爭中制空權非常重要，但他們完全不提美國可利用自己的航母，原因很簡單，他們知道中國擊沉航母是手到擒來之事，所以一打仗，航母都要遠離現場。沒有航母靠甚麼奪取制空權？是靠美國在附近的陸地上大大小小24個空軍基地。

專家：台海倘開戰，美勿硬碰

這兩位軍事專家其實一點也不樂觀，他們反對美國空軍與中國硬碰，並估計若如此，美國的戰機可能會損失殆半，太過慘重，所以他們建議的，其實是一種面對強大敵人的游擊戰。

軍事專家認為，台海開戰美國空軍難與中國硬碰

首先，不要與中國爭鋒，讓她派兵到台灣去，但因兩岸會有頻繁的戰艦及運輸活動，可在這些活動出現時才派戰機去轟炸騷擾，使中國的成本增加，主動權又在美國手上。中國不會反擊，炸掉美國的軍事基地嗎？他們認為會，但最符合成本之道是在這些機場建設300個「硬化飛機掩體」（Hardened Aircraft Shelters）以保護飛機。這些掩體每個成本幾百萬美元，他們認為划算。南韓有770個這些掩體，但沒有這麼多飛機，所以他們也希望美國能逼南韓讓出一部分來。這些方案，我不相信能頂得住中國的轟炸，但卻可反映出，美國的戰略家在面對中國時，已在重視防守了。

【知識庫】「硬化飛機掩體」是甚麼？

－「硬化飛機掩體」（Hardened Aircraft Shelters，HAS）是專為保護軍用飛機免受敵方攻擊而設計的加固機庫。

－它們通常由厚重的鋼筋混凝土建造，具備抵禦炸彈、飛彈甚至核爆衝擊的能力，是現代空軍基地的重要防禦設施。

－掩體防爆結構需可承受500磅炸彈的直接命中，或更大型炸彈的近距離爆炸，並提供飛機停放、維修與武器儲存的安全空間，減少被偵測與摧毀的風險。

－隨著導引炸彈與穿透性武器的普及，傳統掩體的防禦力面臨挑戰。

－新一代掩體可能結合雷達、反飛彈系統與自動化維修設施，提升整體作戰效率。

（本文原載於9月12日《香港經濟日報》）







