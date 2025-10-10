拆解修昔底德陷阱，中國如何跨越？

加入最愛專欄 收藏文章

在港芝大的同窗叫我開壇講一講中美關係會如何發展下去，他們關心這問題是對的，沒有其他問題比它更影響世界的前途，甚至人類的存亡。中美可否避免一戰？甚至冷戰也打不下去，雙方重拾友好？

貫穿這些問題的核心，是近年名噪一時的「修昔底德陷阱(Thucydides Trap)」魔咒能否打破。所謂「修昔底德陷阱」，是指正在稱雄於世的霸權不會容忍有新的能挑戰其地位的力量冒升，在後者氣候已成之前，要趕緊將其打下去，起碼也要其自斷一臂，從此再形成不了威脅。當代著名的例子是日本70、80年代經濟上挑戰了美國一哥地位，致被迫在1985年簽了《廣場協議》，經濟之後一蹶不振。這個結果還算是不錯了，起碼熱戰並未出現。

在中國迅速崛起下，中美可否避免一戰？(Shutterstock)

中國軍力震懾美，熱戰概率大減

「修昔底德陷阱」是否真的存在？或很難躲得過去？不少專家對此頗不以為然，歷史上，也不是所有既有霸權與新興挑戰者之間都一定會爆發戰爭。但「修昔底德陷阱」的概念之所以流行，主要還是因為中美之間的摩擦。不少西方評論人否定陷阱的存在，恐怕是受自我的道德及實力優越感所影響，他們不想承認美國在道德上會如此不堪，不能容忍別人比自己優勝。7、8年前還出現過一批評論，認為中國各方面的實力都遠不及美國，根本構成不了威脅，美國動一動指頭便可威懾中國，所以雙方根本不會跌入戰爭陷阱中。

今天已沒有多少夠資格的評論人敢這樣說了。中國近年軍事力量突飛猛進，幾年前發展出的多種有「航母殺手」之稱的導彈，已足以使到美國航母在中美衝突時不敢靠近中國沿岸2000公里以內；九三大閱兵中展示的東風41、5C、61等長程高超音速可載核彈頭的導彈，可直接威脅美國本土，從而震懾美國不可打攻擊中國本土的主意。美國自己的軍棋推演，也發現若台海出現戰爭，美國打不過中國。

中國發展出多種有「航母殺手」之稱的導彈，足以令美國航母在中美衝突時不敢靠近中國沿岸2000公里內。(AP)

此種「有實力才能止戰」的態勢，反而使到「修昔底德陷阱」的熱戰概率大減。不是說美國沒想過打，但明知打不勝，還打甚麼？傳說在中國閱兵當日，美國五角大樓的戰略家訂購了大量薄餅，方便他們連夜開會分析中國的軍事力量，結果是其戰爭部長急召800名將軍回來開會，要他們派兵到波特蘭等城市鎮壓示威，並嚴令士兵一律要「操弗」，這或許是看到美國軍人多挺著大肚腩，而中國士兵則人人似「吃過夜粥」，如豹子般精壯。

美科技封鎖，反造就中國自主發展

軍事上勝不了中國，不等於美國願意「坐以待斃」，退而求其次，是發動貿易戰、科技封鎖、外交戰等冷戰項目，但美國在這些領域一樣討不了好。貿易戰最可看到美國的失敗，從2017年貿易戰開始到2024年，美國對中國的貿易逆差雖減少了22%，但卻完全阻止不了中國的貿易發展。在此期間，中國對全球的貿易順差，不降反升，升幅達到119%！美國則繼續赤字，逆差又再上升了75%。中國在國際上的活動毫不減少，金磚組織、上合組織、一帶一路等繼續發展，貿易總量繼續壯大，上升了50.1%。科技領域上，中國的「黑科技」近年層出不窮，使人眼花繚亂，美國的封鎖，反而造就了中國的發展。

從2017年中美貿易戰開始到2024年，中國對全球的貿易順差不降反升。(AP)

由上觀之，「修昔底德陷阱」的動力，本來有驅使美國在軍事上打壓中國，但美國過於自信，在全球到處干擾別人，分散了實力，又嚴重低估中國的發展速度，今天她恐怕已失去了在軍事上發動戰爭而又能勝過中國的機會，故只能通過冷戰手段遏制中國。中國應感謝那些年年說中國快將崩潰的反華人士，沒有他們的迷惑，美國政府會更早清醒過來。不過，美國思茲念茲，老是想限制貿易、封鎖科技，外交上也以中國為假想敵，這些都不利世界的發展。中國應如何破局？

時間對華有利，自強不息助破局

中國最好的方法便是自強不息，繼續投資在科技、教育，以經濟持續高速發展為目標。外交上不怕事但不惹事，以一帶一路等戰略鞏固與各國關係，在加沙等國際事務上堅決站在正義一方爭取朋友。在「修昔底德陷阱」中，中國不是主動挑事的一方，穩打穩紮便好，時間對中國有利。現時中國的GDP，以購買力平價計算，是美國的1.33至1.4倍左右，領先美國還不夠多，美國不會甘於落後。但中國經濟增長快於美國，20年內，中國GDP大有機會變成是美國的兩倍，差別明顯，美國打壓制裁中國，會變成可笑，亦會孤立自己，熱戰冷戰都再無意義，「修昔底德陷阱」也就自動消失了。

中國經濟增長快於美國，20年內，中國GDP大有機會是美國的兩倍。(AP)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



【知識庫】何謂「修昔底德陷阱」？

－「修昔底德陷阱(Thucydides Trap)」是國際關係理論的一部分，用來描述當一個新興大國迅速崛起，威脅到現有霸主地位時，雙方極有可能因恐懼與誤判而爆發戰爭衝突。



－美國哈佛大學教授艾利森(Graham Allison)於2012年提出此術語，用以分析中美之間的潛在戰略衝突。



－他的研究指出，過去500年中，新興強國挑戰現有霸主的16個案例中，有12次最終導致戰爭，例如德國Vs英國、日本Vs美國等。



－中國國家主席習近平曾稱，世界上本無「修昔底德陷阱」，但大國之間一再發生戰略誤判，就可能自己給自己造成「修昔底德陷阱」。



（本文原載於10月10日《香港經濟日報》）







【你點睇？】美國聯邦政府再停擺或令關鍵經濟數據無法按時發布，你認為會否對股市造成負面影響？► 立即了解