度身打造稀土牌，京破美霸權命門

加入最愛專欄 收藏文章

都說中國政府擅長玩橋牌，懂得長遠布局致勝，而美國政府短視，以玩撲克牌的心態治國，常常倚靠bluffing（虛張聲勢，手上沒牌卻要「拋浪頭」），被看穿了便輸得清光。

當前美國只懂揮舞狂加關稅的廢招，而中國則有系統地限制稀土出口，禁止它被用在國外的武器及軍事運載工具中，便是橋牌與撲克牌不同戰略後果的寫照。中國過去多年，一直以克制的態度應對美國的挑釁，終於練成一招足以死死地剋制美國軍事與科技霸權的稀土長臂管轄，使人大開眼界。

在2024年，中國稀土產量佔世界近七成。(Shutterstock)

中國稀土產量2024年佔世界69.23%，提煉產量卻佔世界92%，有絕對壟斷力量，中國商務部今年第61號公布明言不會讓別國用中國出口的稀土製造武器，除人道救災等用途外，外國公司要買中國稀土都要申請。此政策影響深遠，不但可對外國軍工廠造成致命性打擊，對不少高科技生產，亦可動搖其根本。但中國不是說完全不賣，你不自己找死，還是可以得到支持你活命的中國稀土。

限稀土出口長臂管轄，還治美身

此種反制美國的大殺招顯然是從美國學來，是以其人之道還治其人之身。1959年美國立了一條名為「外國直接產品規則(FDPR)」的條例，2020年特朗普(Donald Trump)政府便用此條例，聲明全球任何企業，若產品包含了美國零部件或使用美國設備或軟件去製造，均不可賣給華為。中國稀土管制這一招，不但是反擊美國對華為的禁制，也為美國禁售低納米芯片，連荷蘭的ASML光刻機也不能賣給中國等等措施，出了一口氣。在時機的選擇上，中國也等待美國一連串新的挑釁到來，例如美國港口對中國船隻要加收每噸位50美元的額外費用（10萬噸的船，每次要多交500萬美元），這顯得中國不是主動挑釁的一方。

中國有此能力絕非憑空而來，而是經過30多年的布局才練成的，從此段稀土歷史中，我們也可體察出中國由弱至強的辛酸。

美國禁制其技術及設備供華，打壓中國芯片發展。(Shutterstock)

30載布局弱變強，壟斷提純技術

中國並非一直都有壟斷稀土的能力。1949年美國在加州與內華達州邊界附近的帕斯山(Mountain Pass)發現一巨大的礦脈，此地我開車路過起碼有10次，15號公路貫穿而過，是加州到拉斯維加斯幾乎必經之路，我在30年前聽中學同窗、加州理工及哈佛訓練的科學家魯國錦介紹才知其有稀土，所以路過時會多留神，在60年代後因為彩色電視機需要「銪」，此礦材發達起來。到了70年代末，以此山為主力的美國稀土氧化物產量，一度佔世界90%以上，美國才是稀土霸主。

中國有豐富稀土儲藏，但一直不為人知。1927年在內蒙白雲鄂博發現巨大鐵礦，在解放後又在此地發現有幾萬噸稀土礦，但中國當時並無技術開採提煉。突破點是1972年，北京大學的徐光憲院士受命研究提純技術，1974年成功驗證了他的「串級萃取」理論，並付諸實踐，把稀土提煉自動化，變為可精準計算的數學工程。1983年中國稀土產量已超越美國，90年代是全球的三分之二。

但這帶來一個問題，徐光憲的團隊並無保護專利權意識，其技術被轉移到無數小作坊式的工廠去，致使稀土被無序開採生產，環境破壞嚴重，山河破碎。2005年全球的總需求是10萬噸，但中國卻生產了11.9萬噸，稀土價格跌至白菜價，帕斯山等礦山早已關門停產，從中國購買便宜得多。

中國的稀土提煉技術獨步全球 (Shutterstock)

中國政府其實早已注意到稀土，1992年春，鄧小平說：「中東有石油，中國有稀土」，要政府關注稀土，但要等到2005年，徐光憲等人才提出建議如何管制。2009年開始，大型央企重組，地方小礦被併購關停，開採被限。2015年，中國從海外進口的稀土還多於出口。2021年，幾家企業合併成巨無霸「中國稀土集團有限公司」，佔全國七成以上產能，歸國家管有，中國政府才能真正控制到稀土的出口。在十多年前，今天的稀土出口政策根本無法推動。

新的政策無疑是長期計劃並發展出來的國策，不會因西方的不滿而終止，策略性調整或會有，但不會廢除。中國稀土儲量是世界23%左右，談不上是獨家市場，但中國能壟斷的，是她的提純技術，帕斯山的礦場關門後又復開了，提純技術只是中國90年代的水平。但別人的技術也可追上來，我估計或許要10年左右。但就這麼幾年的壟斷，對中國已經足夠，多了這幾年，中國在芯片等落後範圍，也可趕上，不再怕美國的斷供了。

管制縱數年有效，美難再威脅華

話說回來，用長臂管轄的辦法，對全球生產供應鏈的穩定終不是好事，但這是一種二囚困局式（Prisoner's Dilemma，又稱囚犯困境）的博弈，美國率先這樣做了，若中國不還擊，中國的損失便更大，所以不得不出此殺招。更好的方法是世界上能有客觀公正的協議，大家放棄互相制裁，但估計美國不會願意。美國一位諾貝爾獎經濟學家克魯曼(Paul Krugman)近日撰文，論證中國經濟早已超越了美國，以特朗普的政策，到了2028年，中國拋離美國太多，美國永遠再也追不上中國了。

經濟學家克魯曼近日撰文指，中國經濟早已超越美國。(AP)

克魯曼對中國並不友善，但他起碼尊重事實，他這判斷，亦足以說明中國的稀土政策即使只有幾年有效，以後美國也威脅不到中國了。

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



【知識庫】「外國直接產品規則」知多些

－「外國直接產品規則(Foreign Direct Product Rule)」是項強力出口管制工具，主要用來擴大美國對全球科技產品的管控範圍。



－規則規定只要產品的製造過程中使用了美國技術、軟體或設備，即使產品是在美國境外生產，也可能受到美國出口管制的約束。



－換句話說，美國可以對全球任何使用其技術的產品進行「域外管轄」。



－該規則已成為美國對中國科技產業的主要制裁工具，禁止全球企業將含有美國技術的高階芯片、設備或相關人才輸往中國。

（本文原載於10月24日《香港經濟日報》）







獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽