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第七屆立法會已經運作了兩年半，平情而論，今屆議員引入了大量專業、科技及學術界菁英，論政質素大幅提升，審議法案時更加全程投入，確實為政府提供大量寶貴意見。然而，民間對今屆議會的工作似乎認識不多，對議員的印象亦模糊不清，明顯地對議會爭取社會信任及支持有不利的地方，近期更傳出下屆議會可能需要「大換血」。筆者無意為任何人辯護，只是想指出在新時代下，舊的運作模式已經不管用，立法會不應該繼續擁抱已經過時、港英留下來的議政制度，行政立法既然已經成為執政聯盟，政府應該大膽改革，給議會更大的權責，讓議會有更大的發展舞台，以爭取社會的信任。



市民對議會有距離感，筆者總結有多項原因。第一，新一屆政府用愛國者治港模式，議會不再以對抗的方式論政，改為議員「坐而論道」，簡單講，就是議會不再重演吵吵罵罵的鬧劇，對於喜歡「剝花生睇Show」的普羅大眾，自然再無吸引力。第二，新一屆議會由70個議席增加至90席，但議會時間並無大幅增加，每個議員發言時間、質詢及提議案的機會明顯減少，議員表現空間大大壓縮，議員通常只有5分鐘發表一篇演說，而且每次辯論有多達數十人輪流發言，有時的確給人「滾水淥腳」的感覺，個別議員發言難以吸引市民、媒體注意。第三，由於大幅增加專業背景的議員，議政的題材除了必不可少的民生問題，其餘增加不少經濟、專業及科技題材，這些題材無疑對香港很重要，但一般市民難免聽不明白，傳媒亦少有報道。第四，議會未能培養出新一代的政治明星，一個缺少明星的舞台，自然難以吸引觀眾垂青。據筆者觀察，新議員中不乏「有料到」的議員，當中有人雄辯滔滔、有人專精法案，更有網絡KOL，可惜少有能突圍而出，獲得全港性知名度，究其原因，與上述提及的議會環境有關。另外，新議員大多沒有加入政黨（鬆散的聯盟不算數），無政黨的培訓及背後支持，要突圍是難上加難。



立法會已出現質及量的變化，舊有制度應就新形勢作出改變。(Shutterstock)

筆者相信，議會既然已出現質及量的變化，舊有制度亦應就新形勢而作出改變，以增加議會的功能，為社會作出更多貢獻。首先，政府可考慮下放權力，讓議員參與更多法例的起草工作。目前法例起草完全由官員主導，通常先由官員提出有立法需要，然後公開收集議員及持份者意見，當收集好基本資料後，官員就會閉門以機密方式進行研究，並定出法例框架，以至所有細則，最後公開諮詢社會意見，但此時法例及政策基本已經拍板，細則可以傾，但大原則已經不能改變。

所以，政府制訂法例的方式，過去曾被指為「閉門造車」，法例有時亦難免出現離地的情況。今日行政立法已經是執政聯盟，政府應該依重議會了解民情的專長，在政府閉門研究階段引入新機制，成立專責小組，安排立法會相關事務委員會的成員參與，參加的議員只要簽訂保密協議，就可以全程或在有需要時參與法例的研究及討論，議員一般了解民情、熟悉行業情況，官員則掌握資源運用的原則、精通法規的要求，如果兩者的優點能結合，對政府施政有極大幫助。



另外，同時政府亦可以要求立法會事務委員會，為政策進行定量、定性研究，甚至安排議員落區了解民意風向，確保政策不會離地，這亦是議員應該做的事。筆者期望，有關建議可以提高議會「含金量」，同時又可以擴闊議員的工作層面，增加議員的貢獻，社會將更重視議員的工作及意見，同時又可以吸引更多菁英願意擔任議員工作。

在杜葉錫恩的年代，立法局申訴部是為小市民出頭的象徵。（網上圖片）



其次，應考慮擴大立法會申訴部的職權。社會很多人可能都不知道，立法會有一個申訴部，過去在杜葉錫恩的年代，曾經是為小市民出頭、備受尊崇的象徵，但今日已經式微，市民寧願向電視台投訴節目求助。事實上，電視台節目成功之處，就是得到官方、公私營機構的重視，投訴往往得到認真處理。所以，要建立議會的威信，政府可以制定高層次架構，要求各部門快速回應議會的個案，申訴部由於不屬於政府部門，只要議員同意，毋須次次跟足程序，可以化繁為簡便利行事，爭取更快速、更有效地為市民排難解紛。申訴部得到政府大力支持，相信效果未必會比電視節目差。有前輩嘗言道：「幫到市民嘅，就係好議員」，筆者以為甚是，所以重振申訴部的威望，是值得立法會深思！







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