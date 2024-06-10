局長魄力足，禁煙不手軟

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醫務衞生局局長盧寵茂上任還未到兩年，已經連續加了兩次煙稅，近日更提出10項短期控煙措施。香港目前仍然有近60萬名煙民，自然敢怒不敢言，政界亦有人擔心執法過急，會引起社會反彈，特別是年長一輩的老煙民。然而，盧寵茂夠膽破格連續兩年加煙稅，更提出新的控煙措施，做法雷厲風行，與政府過去穩紮穩打（或者說歎慢板）的作風，實在大相徑庭。事實上，局長過去做醫生、教授、系主任及院長，處事一直魄力十足，敢幹敢做。有人認為這是施政新風，筆者認為仍要看具體成績，但不得不承認，一位局長有無擔當大事的魄力，對施政至關重要！



盧寵茂上周宣布10項短期控煙措施，包括引入完稅煙標籤制度、禁止另類吸煙產品及排隊禁止吸煙等。政府落實措施後，會審視成效，從而釐定中期計劃，目標是將吸煙的人口比率由2023年的9.1%下降至2025年的7.8%。平情而論，步伐定得頗為急速，推算等如兩年內要有8萬名煙民戒煙，但10項新措施最快都要在本年底實施，要趕及2025年達標，實在是一件不容易完成的任務，市民拭目以待。

醫務衞生局上周宣布10項短期控煙措施，目標兩年內要令8萬名煙民戒煙。(Shutterstock)



今次控煙的新建議，難免有人會拿來與垃圾徵費作出比較，兩件事無論在性質、廣泛性及嚴重性，均不能類比，但卻可以反映出局長有無足夠魄力，對一些重要政策能否順利推行，或許有關鍵作用。首先必須澄清，筆者一直認為，任何人如果能夠當上處長、局長，個人能力及經驗絕對不用懷疑，否則無可能從眾多競爭者中脫穎而出，環境及生態局局長謝展寰亦不例外，筆者早年亦曾與謝展寰訪談，局長精明練達，亦通曉環保政策，是優秀的公務人員。不過，今時今日，局長主導政策發展，角色日益重要，除了要精通政策，更加需要具備政治智慧，以及敢於擔當大事的魄力與勇氣！



翻查資料，垃圾徵費在煞停前一年，謝展寰按計劃做了大量介紹、推廣及準備工作，可惜不但未能說服市民，反而激起市民的疑慮。當其時，局長應該及時掌握民情，立即研究問題所在，並重新調整策略方針，並帶領同事改弦易轍，重新部署工作，但從目前的資料中，未發現局長有新策略。及後，民情驚動了特首，局長應該立即提出補救措施，爭取機會力挽狂瀾，但從目前的資料中，亦看不到局長有補救措施。當然，在未充分了解來龍去脈前，亦不宜過分論斷責任問題，而且未來一年，謝展寰仍有機會修正目前的問題。

盧寵茂出任醫務衞生局局長以來，表現獲正面評價。（政府新聞網片段截圖）



盧寵茂出任醫務衞生局局長前，政界原本亦有疑慮，因為盧寵茂出名性格「硬頸」，而且不時語出驚人，但局長已經工作約兩年，不但工作有理有節，今次禁煙更贏得不少掌聲，另外基層醫療改革亦做得有聲有色，筆者頗為欣賞。據聞，局長滿肚大計，要大力改革目前醫療體系的弊病，但眾所周知，香港的醫療問題是僅次於房屋問題的燙手山芋，不但錯綜複雜，而且涉及多方持份者利益，希望局長最終不會燙傷了手。







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