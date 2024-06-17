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近日香港發生兩件事，令筆者印象深刻。第一件是兩名香港終審法院非常任法官離職，其中一人撰文，指「香港正趨向極權統治」，法治「受到嚴重危害」。第二件是摩根士丹利前首席經濟學家羅奇再次發表「香港玩完」。特區政府當然第一時間直斥其非，但傷害已經造成，國際難免有人信以為真。事實上，地緣局勢持續緊張，美國打壓不斷加劇，有分析預計目前中美爭持不下的局面，有可能維持10年之久，香港應該有心理準備，類似「唱衰」、「抹黑」香港的言論將會不斷出現，甚至成為常態，香港除了需要自強不息，更必須重組一個具體實戰功能的「心戰室」，打好一場曠日持久、敵人變化萬千的輿論戰。



政府早前宣布委任特首辦傳訊經理謝振中，出任已懸空近7年的新聞統籌專員，政府此舉實際是重建心戰室。香港回歸後曾委任多位新聞統籌專員，但老實講，此時的專員只徒具虛名，更似一名特首新聞秘書，而非一名負責輿論戰的三軍統帥，所以難言有甚麼成績。港英時代心戰室到底有多厲害？新聞統籌專員不是傳統政府架構的職位，始於港英彭定康年代，彭定康為了和中方打輿論戰，特別設立此職位，當時港英政府對心戰室諱莫如深，有一份神秘色彩，但其時心戰室有極大影響力，據稱不但參與高層決策會議，了解高層立場，更全權負責制定輿論戰的發展方向，甚至通過各個渠道收集政治訊息，政府各部門必須配合，而且與媒體老總、採主保持聯絡，經常用政府消息人士的名義，發表有利的信息，目的是引導輿論的走向。專員亦不時舉行「吹風會」，以不具名方式發放政府消息，但只會找小部分媒體參與，愛國媒體自然不獲邀請。

特首辦傳訊經理謝振中，獲任已懸空近7年的新聞統籌專員。（政府新聞處圖片）



除了控制信息發放，專員亦參與部分政治相關的工作，例如俗稱「放氣球」或「放風」的工作，目的是測試中方或輿論的「風向」，例如英方有新而未成熟的構思，不方便透過正式渠道發放，為了想知道中方是否接受，專員於是向傳媒發放訊息，以測試中方態度；另外，英方想回應中方，但又怕當面提出，往往由專員向傳媒發表立場。所以，有中方談判代表曾經表示，他們通常都是看報紙了解英方立場。由此觀之，港英時代的心戰室，權力責任都相當大。



時移勢易，當年心戰室的模式今日可能不再合用，但要打贏輿論戰，有兩個重點必須考慮。首先，新聞統籌專員必須得到特首全面信任，除了能夠參與決策會議，更可以制定具體工作方針，有實權是必要條件。其次，必須得到司局長的配合，畢竟專員只屬首長第四級，等如副秘書長，在芸芸司局長中只屬小官員，專員能否得到配合，實在大成疑問。輿論戰第一把手的地位不能太低，否則如何帶領三軍作戰？在彭定康未來港前，港英是由布政司霍德親自負責輿論工作，可見輿論戰的重要性。所以，建議將專員的職位逐步提升至處長級(D6)，以增加專員的代表性。

新聞統籌專員要打贏輿論戰，職位需有所提升。(Shutterstock)



專員未來的工作，將包括加強政策對外解說，說好中國故事、說好香港故事。明顯地，主要戰場不單在香港，還包括國際。筆者會建議，新任專員應加強與外國駐港傳媒的溝通，亦應接見到訪的外媒。筆者當然明白無法改變外媒的想法，但只要外媒明白多一點真相，他們亦不至於寫得「太離譜」，而且政府亦有表達抗議的途徑。另外，筆者亦建議專員與國家外交部、中央統戰部建立合作及溝通關係，一方面可以了解國際形勢，學習處理國際媒體的技巧，以及配合國家宣傳的工作。







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