智慧城市不智慧？從綁架案談起

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香港上周發生了一件駭人聽聞的綁架案，說駭人聽聞是指匪徒竟敢在光天化日之下，於滿布閉路電視的商場下手，最終警方亦以迅雷不及掩耳的手段，偵破今次案件。警方勞苦功高，破案效率迅速，絕對值得表揚，但筆者同時要指出，今次偵破案件主要是靠商場的閉路電視，香港不像倫敦、新加坡等國際城市，尚未有完善用於打擊罪案的閉路電視系統。



香港近年大力推動發展智慧城市，鼓勵政府部門使用創新科技，但查實不少部門內部仍然使用很多落後的系統，而且部門之間仍未能做到資訊共享，這都是累積多年的老舊問題。所以要達到智慧城市的水平，政府必須痛下決心，打破老舊的框架，全力制訂新的規則！



香港警察辦案能力之高，屬世界第一流水平，但往往缺乏應有的支援。大家可能會以為好像電影情節一樣，每次有重要案件發生，警察會坐在指揮中心用人臉辨識系統，查找犯案人物及案發過程，但事實並非如此，警察先要四出聯絡案發附近商店、商場，借閱他們閉路電視的影片，再逐段細看有沒有拍下案發過程，實在費時失事，浪費調查時間。

警方預計今個年度會在全港安裝2000部閉路電視，並優先在罪案黑點安裝。(Shutterstock)



資料顯示，英國早於90年代已經開始安裝閉路電視，至今已安裝約730萬部，當中倫敦數量最多，曾多次拍下恐怖襲擊的案發過程，成功協助破案。事實上，警方今年4月已經展開「罪案黑點安裝閉路電視計劃」，先在旺角安裝15組閉路電視作技術測試，預計在今個年度會在全港安裝2000部，並優先在罪案黑點安裝。經過今次的綁架案，相信大部分市民都會明白，閉路電視是保障市民安全的最有效武器。



事件上，警方日前曾向立法會財委會申請撥款，為警方建立中央數碼影像平台。大家可能會認為，警方取得一些可以用作證據的影片，必然先存入電腦系統，用大數據模式或人臉辨識系統去分析影片的內容，但事實並非如此，警察是先將影片錄製DVD，然後存入倉庫，自然亦不會用AI去分析影片，每年用人手錄製DVD，其薪金成本等如逾8000萬元！所以，警方應該盡快建立影像平台，最好盡快加入人臉辨識等AI系統，充分發揮平台應有的功能。筆者必須重申，這都是累積的老舊問題，所以今日並非批評任何部門，而是鼓勵政府盡快破舊立新，構建一個名副其實的智慧城市。





政府應盡快為各部門構建一個統一平台，以共享資訊加強效率。(Shutterstock)

最後，必須談一談部門資訊共享的問題，由於制度及法規所限，政府目前仍未能做到部門資訊共享。近日有KOL拍片以生動例子描述有關情況，例如警方要找失蹤人口，是不能直接透過電腦系統查閱入境處的出入境紀錄，而是需要按程序申請；同樣，調查市民是否入住醫院，亦要向醫管局申請，反而警員直接打電話去醫院查詢會更快捷方便。政府已表示會盡快處理有關問題，以配合「智方便」系統於2025年提供所有政府部門一站式服務的目標。講到「智方便」，問題就更加複雜，今日篇幅所限，筆者留待將來為大家進一步分析。







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