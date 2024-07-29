《施政報告》不能迴避的問題——青年躺平

加入最愛專欄 收藏文章

新一份《施政報告》已經展開公眾諮詢，毫無疑問，拼經濟仍然是今年的主旋律，但社會亦有不少問題需要政府關注。由於拼經濟，政府過去兩年大量廣招海外賢才，務求「做大經濟個餅」，這是絕對正確的事，因為經濟能夠進一步發展，全社會都會受益。然而，筆者擔心，在人才已經陸續薈萃、但「個餅」尚未做大的情況下，已經習慣躺平的香港青年人，其競爭力會否進一步受損？政府必須深入研究，如果發現有此趨勢，《施政報告》應該提出補救措施！

政務司司長陳國基早前表示，青年人不應躺平以輪候公屋。(Shutterstock)

政務司司長陳國基近日談及青年躺平的問題，他認為，青年人躺平以輪候公屋的心態不對，應該努力工作，賺取更好收入及生活。社會普遍認為，香港青年寧願躺平而不願努力工作，主要是因為賺到的薪金買不了樓，令他們失去奮鬥目標。筆者同意這是其中一個主要原因，但卻非問題的根源。事實上，香港青年躺平已不是今日的事，而且此現象普遍存在於發達經濟體系中，例如歐美等地，由於缺乏上游的機會，青年容易失去奮鬥心，他們並非不想要高薪厚職，只是社會並無足夠的高薪工作，這才是根源問題。

從發展的角度來看，一個地區開始經濟起飛，社會進入高速擴張期，會出現大量新企業、新公司，需要大量人手，亦出現不少升職機會，薪金亦會持續上升，情況就正如香港70、80年代一樣，當時青年人雄心勃勃，相信只要奮鬥一定可以名成利就。但經濟始終有一定的容量，不可能無限期擴張，當經濟發展至成熟階段，企業及職位不會再大幅增加，青年人想透過奮鬥來爭取高薪厚職，已經不是容易的事。到了90年代，香港經濟逐步到了巔峰時期，青年人大多想到商界奮鬥，皆因機會處處，反而較少人願意去公營機構工作，優秀學生亦未至一窩蜂想去讀醫。今日時移世易，過去被視為「無得發圍」的公務人員，已經是青年人趨之若鶩的之「筍工」，但公營機構職位有限，而商界則因為到了發展成熟期，不能再為青年人提供大量高薪厚職，青年人想奮進亦不容易。

現時香港年輕人缺乏向上流的機會，容易令他們失去奮鬥心。(Shutterstock)

所以，香港必須「做大經濟個餅」，為社會提供更多機會，青年人就會有更多上進機會，他們自然有奮鬥的動力。政府大力拼經濟搶人才，是正確的選擇，可惜，香港恢復步伐不似預期，加上地緣政治的影響，估計仍需要時間回到增長期。目前恐怕出現了錯配及時間差距的情況，一方面「經濟個餅」不但仍未做大，經濟也未有起色，另一方面人才已逐步到位，專才連家人已有10萬人抵港，正所謂「唔係猛龍唔過江」，本港除了部分精英，一般青年與專才競爭，困難一定很大。筆者認為，政府努力拼搏，經濟將來一定可再次騰飛，但騰飛前，必須要想辦法協助青年人過渡，以解決時間差下青年的困境，而今年《施政報告》必須思考此問題。







【你點睇】奧運港隊氣勢如虹，你認為港隊可獲多少獎牌？會點支持港隊運動員？► 立即投票