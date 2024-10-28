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有「橋王」之稱的孫明揚近日與世長辭，享年80歲。孫公加入政府46年，歷任多個重要職位，曾參與多個重要決策，平生頗為傳奇，所以他離世後，傳媒多番報道他生前的事蹟。老實說，孫公在港英年代已晉身決策級官員，與同期的司級官員相比，他完全沒有高官的霸氣，在筆者印象中，他溫文爾雅，為人團團和氣平易近人，更像一個傳統生意人，但他生活亦十分西化，喜歡古典音樂及西洋歌劇，更加是標準的足球迷，特別欣賞西班牙足球，喜歡他們細膩的腳法。

談到孫公的事蹟，傳媒多數提及「孫九招」，亦有人認為「孫九招」令到土地供應斷層，間接導致日後樓價急升。事實上，「孫九招」是極度重藥，孫公當時雖然是房屋及規劃地政局局長，但他以前只負責過民政及政制工作，他怎可能拿捏到落藥的分吋？所以「孫九招」自然是特首及財政司司長的主意，孫公只負責執行，至於為何不在適當的時間撤銷重藥，則應該問下時任的特首了！

孫明揚（右）曾出任房屋及規劃地政局局長（曾俊華facebook圖片）

要講到孫公的代表作，筆者認為是解散兩個市政局。回歸後，董建華雄心勃勃，有意重整政府架構，當中包括重掌原本在市政局及區域市政局手中的食物安全及環境衛生的權力（亦有意見認為是要打擊政黨，但實際完全沒有作用，反而食物安全及環境衛生確實愈做愈好），於是派出當時仍任民政事務局長的孫公，在回歸後只有一個月的時間，突然調任政制事務局局長，據說就是要全權主理「殺局」，這份工作當時被視為「不可能的任務」，當時兩局有約一百名議員，當中不少有政黨背景，孫公要在既得利益階層套回權力，難度之高可以想像。

董建華看中孫公，主要是孫公長期從事民政工作，先後在市政總署及區域市政總署任職署長，對兩個個市政局瞭如指掌，而且孫公亦負責過特區過渡安排，有處理政制的經驗，但最重要的孫公是「橋王」，總有拆彈的方法。孫公上任後，首先指派心腹政務官，定期向傳媒發放消息，解釋殺局的原因及好處，而當時大概街上的衛生情況的確實令市民感到失望，所以殺局未有引起社會太大的迴響，孫公則極力爭取議員支持，結果順利完成殺局工作。不過，立法會表決當日發生一段小插曲，有前議員憶述，在二讀表決前，有支持政府的議員未趕及回來，孫公於是發言一個多小時，等議員趕及回來投票。

講到「橋王」的稱號，港英年代不只孫公有此稱號，至少還有陳祖澤及楊啟彥，辦事能力深受港英政府讚賞，當時地位亦比孫公高，據一個無法證實的傳聞，當年港英有意栽培陳祖澤擔任布政司、楊啟彥任財政司，可惜政治變幻無常，兩人回歸前都棄官從商。







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