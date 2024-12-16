香港公務員需要減薪嗎？

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近日有位教師朋友來找筆者，劈頭第一句就問：「公務員真係要減人工？」筆者不禁啞然失笑，並著朋友放心，減薪的建議雖然說得動聽，其實只是部分社會人士發洩的怨氣，香港短期內根本沒有要求公務員減薪的空間及理由。

財政司司長陳茂波日前出席立法會財經事務委員會時，透露今個財政年度財赤將會高達1000億元，遠高於原先預期的481億元，社會亦出現要求公務員減薪的建議，並指出在2003年已有先例。老實說，一般公務員的薪酬福利遠比私人公司好，而近年公務員的工作表現確實有令人失望的地方，所以當政府出現巨額赤字時，社會難免會要求公務員減人工。不過要求還要求，是否能辦到卻是另一回事。

陳茂波日前透露本財政年度財赤將高達1000億元，遠高於預期的481億元。（陳茂波fb圖片）

香港在2003年曾由時任財政司司長梁錦松提出減公務員薪金，結果成功在2004、2005年合共減薪6個百分點。但此一時彼一時，目前完全沒有當時的條件。還記得當時樓市泡沫爆破，並經歷沙士的蹂躪，不但經濟衰退，社會瀰漫一片悲情，市民大眾早已大幅減薪，此時公務員大概都不好意思對減薪說不。

今時今日，GDP仍有2.5%增長，公務員今年可以加薪3%，社會各界普遍都有人工加，如果今日要公務員減薪，公務員一定群起反對，最終難免對簿公堂，所以並非政府高層不願意向公務員開刀，而是無法做到。當然，下一個財政年度充滿變數，面對地緣政治的影響，香港地產市道未許樂觀，加上零售市道萎縮，經濟下行風險加劇，但相信仍未至於出現最惡劣的情況，要公務員減薪談何容易。

值得注意，目前公務員編制約有192000人，但由於過去兩年人手流失，目前只有約173000人，即是空缺高達19000人。如果真的減薪，不但會影響未來補充人力，更可能加劇流失情況，而且公營機構減薪的消息，亦可能影響國際人才是否來港的決定。同時，除非大幅或持續減薪，否則實際作用亦有限，以目前政府每年用於公務員薪酬的開支大約1500億元，如果減3%，只能節省數十億元，對滅赤幫助有限。

目前公務員空缺高達19000人，政府可乘時下調公務員編制。(AP)

不過，筆者倒認為，減省公務員編制，反而對庫房更有幫助。曾有前輩戲稱，即使削減公務員人手兩至三成，政府仍然能夠繼續運作，皆因冗員實在不少。以簡單方法計算，只要削減一成人手，就可以節省大約150億元開支。從另一個角度看，政府未來必然會引入人工智能及自動化程序，將來亦毋須維持龐大的公務員隊伍。政府既然早已決心整頓公務員隊伍，可以趁目前公務員有大額空缺的情況下，研究並下調公務員編制。

筆者認為，政府暫時難以減公務員人工，但亦不能甚麼事都不做，否則無法面對社會人士的怨氣。政府已經放風，將會增加公共醫療的收費，並研究調整長者2元搭車的優惠，受影響的人士一定指摘政府為何不先減自己人工，反而卻對市民開刀，屆時會引發社會矛盾。所以，筆者認為，縮減公務員編制是可行的辦法，既能回應社會的怨氣，而實際公務員有大量空缺，政府毋須真正裁員，已經能達到縮減編制效果。







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