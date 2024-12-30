立法會訪日團有實際任務

加入最愛專欄 收藏文章

正當政府面對千億財赤、社會出現要求議員減薪的聲音之際，立法會代表團完成4日訪問日本之旅，一如所料，傳媒即時質疑議員去日本公費旅遊，大概因為發放了多幅拍攝自旅遊景點的照片。筆者認為，觀感實在不好，反映出議會的政治敏感性有所降低，但以此作出公費旅遊的指控，恐怕亦言重了。其實，從代表團的行程及言行來看，代表團此行應有實際任務。

立法會代表團在日本旅遊景點拍照，難免予人公費旅遊的負面觀感。（立法會圖片）

香港由2022年初起申請加入《區域全面經濟伙伴關係協定》(RCEP)，在國家全力支持下，原本預計在2023年中可以正式加入，但至今仍未獲批。據聞，主要是因為有成員國遲遲未肯表態支持，政界傳聞日本可能是其中之一。

所以，在中日關係開始回暖的時候，由主席梁君彥帶隊到日本拜訪外務省、經濟產業省及日本國會，詳細說明香港加入RCEP能為區內經濟發展帶來的效益，代表團此行目的顯而易見，是以半官方的身份，到日本「摸摸底」，並打通友好的溝通渠道，甚至有可能為未來政府高層出訪日本的可行性，作出投石問路。

立法會代表團獲日本外務副大臣藤井比早之（中）接見 （政府新聞處圖片）

立法會代表團與日本經濟產業省經濟產業審議官松尾剛彥（右四）會面 （政府新聞處圖片）

立法會代表團參觀日本國會，並會晤參眾議院副議長。（政府新聞處圖片）

特首李家超今年已經多次表示，香港作為自由多邊貿易的倡導者，已經做好充足準備加入RCEP。看來爭取加入RCEP已經到了關鍵期，據聞政府已經不斷增加對各成員國的游說工作，立法會代表團不排除是政府策略之一。畢竟，香港司局長官員訪日，亦未必能見到日本最高層的官員，或者得到日本的禮遇，現在由立法會作先鋒，即使吃閉門羹亦無大礙。目前代表團已完成訪問，雖未知成效，但至少觀感良好。

講了RCEP這麼多，究竟RCEP是甚麼？對香港有多重要？RCEP是世界上最大的自由貿易協定，涵蓋了亞太區的15個經濟體。香港作為國際金融和商業中心，必須與RCEP成員國保持及加強貿易及投資關係，而且在一國兩制下，香港是「超級聯繫人」，可以協助RCEP成員國的企業進軍內地，並協助國內企業走到RCEP成員國中，這是極大商機。同時，香港是最大的離岸人民幣中心，隨著國家與RCEP成員國加強貿易發展，RCEP對人民幣融資及結算的需求將不斷增加，對香港人民幣業務的發展極為有利。總言之，香港必須加入RCEP。

事實上，立法會代表團並非空手而來，而是有全面策略，除了提出加入RCEP的訴求外，同時亦提出討論日本極為關心的問題，包括香港對日本進口水產實施管制措施，了解日方的看法。政治講究互惠互利，若然能夠各取所需，不失為雙贏局面。







《說說心理話》身體唔舒服查唔到原因？周身痠痛疲累？可能係患有心身症！點解原生家庭會長時間影響一個人？點樣脫離循環？► 即睇