大欖隧道新收費的博弈

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大欖隧道專營權將於5月屆滿，並將轉交政府管理。由於大欖隧道能夠分流屯門公路車流量，過去專營的私營公司，自然追求利潤最大化，隧道收費定得比較高，未能充分凸顯分流作用。專營權屆滿前夕，政界、地區人士紛紛要求大幅降低收費水平，以協助解決屯門公路的擠塞情況，有建議在非繁忙時間收10元以下，甚至免費。政府最後提出新的收費方案，即使已經大幅下調收費，社會各界仍嫌減幅不足。政府被議員追問下，承認一年營運成本4億多元，新收費制度下可望有7億多元的收入，即有約3億元「盈利」。政府強調收費高於成本，是因為要同時顧及交通流量管理，不能令隧道「塞爆」。

換言之，政府不將收費下調至成本水平，是基於交通管理，在政府財政緊絀的時候，出現「盈利」只不過是副作用而已？

在大欖隧道新收費制度下，政府每年料有約3億元「盈利」。（運輸及物流局fb圖片）

專營權下的收費模式的確比較貴，私家車及的士收費固定為58元，新收費私家車分時段收18至45元，的士則固定收28元，政界最不理解為何私家車繁忙時間收費維持在45元及一般時間收30元的高水平，由於屯門公路免收費，相信較難吸引私家車改用隧道；商用車收費減幅較大，新收費劃一為43元，減幅達33%至80%，估計政府打算協助物流業發展，因為洪水橋將發展為物流中心，貨物能經大欖隧道接駁到機場及貨櫃碼頭，所以定出低收費標準亦屬合理；不過最令人費解的是雙層巴士減幅最大，由213元減至43元，由於短期內乘客無法受惠，巴士公司得益亦有限，反而隧道減少了一筆原本固定的收入，令人摸不著頭腦。

在新制下，政府預計屯門公路最繁忙的一個小時，可以減少300架次車流，有助紓緩擠塞。同時，政府指收費高於成本，是不想令到隧道塞車，三隧分流亦是基於有關原則而制訂，大欖隧道並非先例。不過，有分析指出，政府過去一直以收回成本、用者自付為管理原則，隧道專營權已經屆滿，實際亦已收回成本，作為公共資產，收取高於成本的收費，並不符合公共管理原則。另外從管理角度看，政府交通管理的說法亦未必成立，假如大欖隧道既要收費又塞車，車主自然會回歸免費的屯門公路。

大欖隧道收費降低，可減少屯門公路車流。(Shutterstock)

筆者認為，公共收費雖然應以收回成本為大原則，政府財政亦應以收支平衡為中心思想，但不能說政府收費項目不能高於成本，政府雖然不應追求利潤，但收支平衡應以政府整體角度來看，目前政府面對千億財赤，個別部門爭取營運上有「盈餘」，減輕政府財政壓力，是合理的做法。不過，政界仍然要求下調收費，要求新制運作一段時間後，全面檢討各項數據，以調整個別仍然較高的收費。







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