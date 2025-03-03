加入最愛專欄 收藏文章

《財政預算案》提出規劃籃球博彩活動，筆者並不感到意外，其實已經算很遲。當《預算案》一公布後，馬會消息人士立即出來向傳媒解釋，並估計可以今年內完成立法工作，明年可以正式接受投注，可謂效率神速，須知政府整套立法流程通常快極都需要一至兩年時間，現在立法方案都心中有數，反映出有關方面早已做好研究及籌備工作。不過，令筆者感到意外的是，估算只有15億元稅收，與目前足球的100億元稅收相差甚大，可謂「無乜肉食」。有高人對筆者笑稱，雖然收入不豐，但背後意義甚大。

筆者並非衛道人士，相信博彩規範化有其務實意義，不但令到政府有收入，最重要是讓博彩在監控下進行，避免非法外圍坐大，而且歐美對合法博彩早已多樣化，連總統選舉都有得賭，香港實在過於嚴苛，最終只益了非法外圍。過去，香港社會一直對賭博存有顧忌，官員及議員都有政治潔癖，當年推動足球博彩規範化時，有關方面可謂費盡心力，之後再無其他項目可以納入規範之列，即使籃球博彩在外國十分普遍，香港過去無人敢高調宣揚。

籃球博彩有望今年內完成立法工作，明年正式接受投注。(Shutterstock)

在今日巨額財赤的陰霾下，政府不得不考慮擴大博彩業務，縱使反對的力量猶在，但市民更怕福利削減，大都願意支持政府開源的工作，博彩規範化就得到了新機遇，籃球成為突破口。社會觀念日益開放，科技進步更改變了人類思維模式，未來或許有更多新的發展空間。

說籃球博彩「無肉食」，所言非虛。據高人分析，首先，籃球比賽雖然有NBA等超級球星撐場，但實際環球規模遠遠比不上足球龐大，足球有眾多具吸引力的聯賽及國際性比賽，球星多如恒河沙數，各自有捧場客，籃球賽事則比足球少，通常側重於NBA，其他聯賽的可觀性較遜色，所以吸引人投注的場數較少。其次，NBA比賽時段大多在香港的清晨時間或早上，多數人未起床或剛上班上學，要觀看直播比較困難，自然會影響投注意欲。其三，籃球賽事通常比分咬得很緊，容易出現爆冷賽果，增加莊家輸錢的機會。

NBA比賽時段大多在香港清晨時間或早上，會影響投注意欲。(AP)

最後，非法外圍已經懂得利用科技方法，嘗試逃避警方的執法，打擊非法外圍的工作事倍功半，要市民從賭外圍改為投注合法博彩，已經比過去困難得多。據稱，目前本地外圍已經普遍利用境外賭博網站作為投注媒介，一般只會接受熟客開戶成為VIP，客戶可以在網上直接下注，戶口會列明賠率等數據，但客戶毋須即時付款，網站亦不會派彩，通常比賽過後就會有「艇仔」聯絡客戶，用現金或電子支付的方式交收。此模式的特點就是在香港境內沒有實體的投注紀錄，警方不容易找到起訴的證據，外圍運作就更加明目張膽。當然，魔高一尺道高一丈，警方自然會有拆解的方法，只不過要用更多心機。

不過，光顧外圍的客戶有多重好處，包括可以賒數、投注折扣、賠率高、投注玩法多及投注方便。所以，馬會要搶回這批客戶，除了要靠警方掃蕩非法外圍，還要想出更多能吸引外圍客戶的方法。







etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情