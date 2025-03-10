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世界經濟正步入多事之秋，美國大張旗鼓搞貿易大戰，國家人工智能(AI)事業大放異彩，東西方的資金正有「大洗牌」的跡象，香港在夾縫中求存，雖有國家全力支持，但未來路途難免崎嶇不平。香港經歷疫情洗禮，用了大量財政儲備，復常後收入不似預期，沒有足夠「能動用」的資金應對新變化及產業發展，導致出現巨額赤字，囿於《基本法》量入為出的限制，而且香港無大幅舉債的傳統，社會更加不喜歡先使未來錢的做事方式，在眾多因素交雜之下，香港短期內用錢無可避免會綁手綁腳。有人譏諷《財政預算案》無料到，筆者卻認為，《預算案》是以踏實、穩健及守拙的原則，作為短期內應對環境變遷的總方針，當下扎穩基礎看清未來，下一步看準時機轉守為攻，正正是服膺「他自狠來他自惡，我自一口真氣足」的道理。

在國際大環境影響下，最新一份《財政預算案》難免諸多制肘。（Nelson攝）

筆者關注香港財政預算多年，雖然無足夠的理財及經濟知識，但總算見識過各式各樣的《預算案》，包括在疫情下為救災而敢花敢使的無懼精神，今年可能是筆者見過最樸實的預算，但這並非批評，反而是欣賞政府因時制宜採取穩健原則，但要民間能夠理解政府的大視野、全局觀，則談何容易？所以預計社會的批評總是少不了。然而，筆者相信，政府在發債力度、入帳的分法、基金回撥規模及暫緩商業用地拍賣的做法，都是聰明而審慎。

當然說實話，筆者也有不滿的地方，特別是取消學生2500元津貼的決定，不但草率，而且沒有做好公關解說的準備工作。這筆津貼雖然不多，但卻是基層家庭用以應付開學開支的重要資助；即使中產經濟壓力較低，但近年不少中產對政府抱有懷疑，甚至不滿，在沒有做好預期管理下突然取消津貼，便立即激起不少中產的怨氣。政府省下每年20億元的費用，換來民間一肚子氣，實屬極度不智。社會的怨氣不易處理，預期未來民間要求官員減薪的呼聲，將隨著經濟下滑而不斷上升！比較理想的做法，是預先做好解說工作，同時亦應考慮先削減一半，另一半則視未來情況而定。

公務員仍有9000個職位待填補，維持18萬人編制。(Shutterstock)

長者2元乘車津貼反而給人雷聲大雨點小的感覺，明明早已做好輿論工作，政府手中亦有討價還價的籌碼，但出來的結果反而有「唔湯唔水」的感覺，不過社會總算接受。筆者比較失望的，是政府無乘財赤之勢，全面檢討公務員人力架構，這原是千載難逢的好時機，政府放過今次契機，不知何時機會再來。《預算案》削減1萬個公務員職位，但查實政府目前有1.9萬個空缺，大多因為財赤問題而暫時凍結，而必須注意政府目前欠人手但運作一切正常，如果按商業原則，除少數必不可少的空缺，大部分空缺都應該削掉，但政府最終只削減1萬個職位，即等如有9000個職位日後可以填補，未來維持18萬人編制！做一個簡單比較，新加坡人口比香港少，但經濟容量卻比香港高，她只有8萬多名公務員！香港18萬名公務員編制，是否合適？







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