收回濫用公屋單位，竟等如起多一條彩虹邨

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公務員近年給人散漫的感覺，但原來只要管理得宜、訓練有素，工作能力可以相當出色。近日研究了房屋署的資料，原來李家超政府上任至今年年初，在短短兩年多的時間，房署已經回收了8000個被濫用的單位。8000個單位是甚麼概念？實際比彩虹邨共7400個單位還要多，須知起一個規模如此龐大的屋邨，興建成本就需要80億元！

同樣驚人的是，房署去年已就公屋申報作虛假陳述的個案提出750宗檢控，其中630宗已被定罪，另外40宗正在審理中，有人被判入獄30日。據了解，不少公屋富戶原本對政府申報制度不以為已，以為隨便申報，政府無人查、不會查，今日有關人士大概已經膽戰心驚！

房署兩年多共回收8000個被濫用單位，比彩虹邨共7400個單位還要多。(Envato)

事實上，政府其實未放慢腳步，反而加強打擊力度，提出修改法例，引進「嚴重濫用公屋」罪行，將公屋分租予他人，及利用公屋做貿易或業務等行為刑事化，最高罰款50萬元及監禁一年。當中，有一條針對公屋富戶申報制度，原來法例下對虛假陳述的檢控有時限性，目前規定是「犯罪後2年或發現後6個月」，兩者以較早完結為準，由於查核虛假申報費時甚久且程序繁複，特別現時會追查在境外有無房產，為免因時效而影響檢控工作，決定延至「犯罪後6年或發現後1年」。法案稍後獲通過後，政府就有充足的授權，打擊力度自然會進一步加強。

政府需要更長的檢控時限，是因為需要調查富戶的內地房產。近年內地房地產興旺，不少市民都會到內地買樓，甚至祖屋或田地大幅升值。公屋戶有內地房產，其實隨時會超出資產限額，但富戶亦相信政府根本無法調查，極少人會主動申報，但他們低估了政府的決心。在上一年度，政府已查出26名公屋戶有內地物業而超出資產限額，他們除了要交回單位，亦可能面對起訴。

講到功勞，要辦得成如此艱巨的任務，當然需要上下一心，由局長到前線人員都擔當不同的責任，貢獻良多。不過，絕對不能不提的是已調任的前署長羅淑佩，她在2023年獲任命為署長，要她到前線大力整治濫用公屋的問題，她不但重整工作隊伍及調整打擊策略，更親到前線督師，自然亦做出成績。由於像她勇於任事的官員已經買少見少，政府在2024年底急召她到文體旅局救火。筆者喜歡她軟硬兼備的作風，惟她工作曝光太多，有點鋒芒過露的感覺，在今日官場上是福是禍，實難以預料！







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