網約車合法化，司機「無肉食」或拒加入

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規管網約車框架終於在千呼萬喚下出來，傳媒報道，政府將在本周內向立法會交代規管的建議。正如特首早前所言，網約車趨勢不能逆轉，但香港的士行業及網約平台長期畸形發展，導致政府一直無法妥善處理，今日已進入人工智能年代，問題已到必須解決的臨界點。然而，有熟悉的士及網約車行業的朋友告訴筆者一個行業內人所皆知的「秘密」，目前網約車在港大行其道，其中正正因為是非法經營，即能逃避繳納多種不同的開支成本，所以能吸引3萬人做網約車司機（大部分是兼職），合法化後要接受嚴謹的規範，司機收入將會減少，屆時就會像的士行業一樣，長期找不到足夠司機。

根據目前的消息，政府擬就網約車平台、車輛及司機發出牌照，牌照初步傾向有效期5年，全部不可轉讓，以免重蹈炒賣的士牌的覆轍，亦傾向讓網約車自由訂價。網約車的數量將設上限，但具體數量仍有待研究，平台及司機則不設數量限制，但會設立發牌門檻，平台需證明有營運能力及經驗、財政實力等，司機亦要考取與的士相若的牌照。車輛申請時車齡須不多於7年，只限個人登記，不能公司持有，亦不能轉讓，亦須購買商業保險。至於如何平息的士業的反對聲音，有消息指，由於澳洲的情況與香港近似，故將參考澳洲的做法，網約車將來每程都可能要收取一筆費用，撥入一項專設的發展基金，將用於改善的士服務。

筆者朋友聽到上述消息後，對網約車的發展感到憂慮，政府似乎沒有從經濟效益考慮發牌的問題，上述種種規管皆會大幅推高經營成本，實際對平台或司機都構成極大影響。事實上，目前非法的網約車，首先毋須購買的士商業保險，只由平台購買意外保險。須知道，的士保險每年高達5萬元，若曾「炒車」，保費更會大幅上升。目前保費雖由的士車主支付，但當然會在租金中反映，未來如果由網約車車主負責，即可能要司機直接支付，屆時難免爭議不休。其次，平台的拆帳分成亦可能因合法化後水漲船高。目前平台未受監管，營運成本較低，而且要吸引司機從事不合法活動，自然分帳會較克制，司機的回報頗高，但合法化後成本上升，難免要在分成中反映，估計司機會愈來愈「無肉食」！

目前駕網約車毋須支付各項牌費及報稅，自然吸引大量兼職司機。(Envato)

另外，目前網約車司機大多使用自己的車輛，相對的士而言，毋須交租及相關牌費，而且如果是電動車，燃料成本比的士的石油氣更平，因此造就不少市民擔任兼職司機。然而，將來不但要付各項牌費，更要抽取費用給予的士基金，恐怕網約車司機不會心甘情願。不過，最令網約車司機擔心的是，合法經營自然必須報稅，日後所有行程都有電腦紀錄，自然逃不過稅局法眼，亦總不能叫政府給稅務優惠，單憑此點，已足以嚇怕兼職司機。

最後，不得不提，的士業界已表示準備眾籌興訟。澳洲近期就有成功案例，一個國際網約平台去年與8000名澳洲司機及車主達成和解，支付約13.9億港元，作為公司2012年打入澳洲市場時令他們蒙受損失的賠償。既然已有如此先例，恐怕訴訟已不能避免。







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