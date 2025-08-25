加入最愛專欄 收藏文章

近日政府購買冒牌飲用水事件鬧得滿城風波，筆者聽聞政府急急審查近期採購的其他物品，避免再度出現中伏事件。其實，只要了解冒牌飲用水事件的經過，都會發現漏洞眾多，不明白為何主事官員一無所覺。有前輩高人向筆者分析，政府過去採購物資，雖然有眾多指引，例如價格高低或物資質量要求，但決定時都十分重視「穩陣」兩字，不可能購買有任何風險因素的物資，但因為出現財政赤字，各部門要達到節省開支的要求，「穩陣」已不是首要考慮，價廉物美才是重點，但價廉往往潛藏著很多問題，需要精明消費者精挑細選，否則極易中伏，惟僵化的採購制度只懂得按章辦事，今次採購雖然足足節省了1600萬元，但結果被騙告終。

政府採購工作由物流署負責，但如果涉及巨額開支，則相關部門及財庫局的庫務科會全程跟進，並須向立法會交代，出錯的機會較低。近期各部門都盡量節省開支，有一個筆者認為頗為成功的個案：警務處需要引入新一代通訊系統，原本預算開支達52億元，但政府改變了採購方式，最終節省了六成開支，埋單只需20億元，政府已詳細向立法會保安事務委員會解釋，並在月前獲財委會通過。市民大概都會很驚訝為何能節省這麼多錢，其實道理很簡單，52億元是公開招標為政府度身訂造，20億元則是政府到市場尋找現成品，這就是保安局局長所說的直接採購。打個比方，你到高級洋服店度身訂造一套西裝，往往索價以萬元計，但如果到一高級時裝店購買現成西裝並加以修改，則只需約一半的價錢，道理正是如此。當然，警務處為配合直接採購，亦簡化及調整系統的設計，但仍然滿足政府系統的要求。

物流署在購水時非從消費者角度考慮，而是以採購制度去衡量。（物流署片段截圖）

度身訂造是最「穩陣」的做法，有甚麼不合身，可以責令承辦商修改；直接採購雖然價廉，但卻要冒上更多風險，需要放棄僵化制度，由主事官員以靈活及貼地的態度去處理及跟進。今次警務處的採購正反映出官員絕對有能力做好有關工作，而冒牌飲用水風波就反證出採購制度的僵化。冒牌飲用水事件漏洞甚多，首先中標公司是新近恢復營運的貿易公司，並無往績可尋，亦無做過飲用水生意，怎能輕易相信？其次，品牌非香港常見，而且包裝款式獨特，在內地亦甚少見，如何能說服公務員能安全飲用？再說，飲用水其中一項重大成本就是運輸費用，要從內地運送來港，據說每樽水平均價為20多元，而運輸費已佔一半以上，該公司又非生產商，利潤微薄能否長遠經營？這些表面因素已足以引起消費者的懷疑，不過官員並非以消費者的角度考慮，而是以採購制度去衡量，結果就發生今次令人匪夷所思的事件。所以，採購制度是非改革不可。







