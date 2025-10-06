立法會主席問題的深層考量

加入最愛專欄 收藏文章

立法會主席一職素以「議事重鎮」著稱，掌握會議節奏與議程安排，對議會運作影響深遠，更重要的是，主席是議會的象徵，必須能在社會建立權威及可信的形象，是以過去都由政界重量級人物擔任。近日主席梁君彥宣布不尋求連任，連同於同日宣布不再參選的資深議員馬逢國，即時引發兩大焦點：主席由誰繼任？是否應以70歲為議員退任的界線？

據了解，有關方面並未下達明確信息，但在私下會見中曾「溫馨提示」多位年長議員關注年齡議題，行事風格彷彿效法古代「杯酒釋兵權」的智慧，以委婉方式，提醒得勢者讓出權位。梁自己過去一年內不斷積極主持會議，甚至被傳有意再續主席任期，但最終決定不再參選，更在會見傳媒時多次強調自己年過七十，其行動與最終決定反差極大，不免令政界與傳媒紛紛揣測，是否帶頭釋出「七十劃線」的信息？

目前立法會內有12位年過七十的議員，他們經驗豐富，且健康狀況良好，有能力「多坐一回」。放眼國際，尤其是美國國會，中老年議員仍活躍於各大委員會，立法品質與效率並未因年齡受限。同時，在愛國者治港的發展大勢下，有大量政界新鮮人進入立法會，現實上亦需要資深議員將審議法律的經驗傳承下去。不過，由於這批議員通常掌握議會的重要職位，公眾焦點自然集中在他們身上，他們不退位，年輕有能力的議員自然難以上位或爭取曝光，而且太多年長議員，在觀感上亦不太好，畢竟國際政壇亦不時譏諷美國國會為「元老院」，避不開「勢力固化」的批評。

立法會主席梁君彥上周一宣布不尋求連任，會見傳媒時多次強調自己年過七十。（梁君彥fb圖片）

筆者估計，「七十劃線」或已是大勢所趨，關鍵在於是實施一刀切的死線，還是保留彈性機制，容許少數資深議員基於健康、表現或專業貢獻而獲得特例。筆者傾向後者，畢竟立法會積累的工作慣例、審議流程乃至人脈網絡，都無法在短時間內靠新人完全承接。

坊間對繼任人選已有多番熱議，四大熱門名字浮出水面：陳健波、陳振英、李慧琼和廖長江。陳健波是公認大熱門，無論經驗、功勳及公眾聲望，均屬上上之選，立法會一年前已盛傳他是繼任的大熱人選，安排他擔任內務委員會副主席，就是讓他累積管理立法會的經驗。但他年過七十，目前浮現「七十劃線」的問題，正是他登上議會頂峰的最大障礙，若硬性劃線，他恐無法連任議員。

次熱門當屬陳振英，他個人能力極強，兼且能言善辯，是議會內後起的菁英分子，當下擔任財委會主席，對預算審核瞭若指掌，深得同僚支持，絕對有能力做好主席工作。然而，他過去在政壇的「出鏡率」不及其他候選人，政治履歷尚待豐富，要與元老級的主席人選相比，仍需時間累積公眾認知。

李慧琼則是中央重點栽培的人物，令中央與特區溝通順暢，形象健康有為，擔任內會主席多年，有極豐富的議會管理經驗，早已被政界視為主席的必然人選。惟她目前已擔任人大常委這要職，定期要請假赴京開會，可能構成時間安排上的難題，而且她年紀較輕，未來仍有不少機會。當然，若中央認為非她莫屬，必定有辦法妥善處理。

廖長江作為建制派「班長」，政治地位極高，在政黨協調與團隊管理上具備優勢。坊間傳聞，有關方面原本早兩屆已屬意由他擔任主席，但他興趣不大，然而今日已進入愛國者治港的新時代，不能排除有被說服接任的可能性。

最後，筆者覺得，葉劉淑儀亦是潛在的人選。外界一般相信她已貴為行政會議召集人，而且早年亦曾婉拒出任，所以估計由她擔任的機會不大。不過，行會召集人的地位雖然顯赫，但在愛國者治港的新時代，立法會主席的代表性及影響力日益重要，或許能讓她重新考慮。若然中央希望有重量級人物壓陣，特別是維持立法會的國際聲望，她可能是最佳人選。當然，與陳健波一樣，她亦年過七十。

筆者認為，有關方面確實想勸退年長議員，但主席或部分重要的元老級議員是否不在此限，則尚有很大變數，而據聞多位年過七十的議員亦繼續進行備戰工作，未有受傳聞影響。







