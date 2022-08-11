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那是1993年，香港正踏上回歸最後幾年，港同盟早已組成民主黨，左派陣營亦組民建聯，商界力量則由李鵬飛牽頭，和已故元老張鑑泉、周梁淑怡和較年輕田北俊和劉健儀組自由黨，形成香港政壇三分天下之勢。

差不多30年後，早已離開政壇，三位前主席，現為榮譽主席田北俊、周梁淑怡和劉健儀竟然給自由黨中委會DQ銜頭，實在令人意外。當然他們三人除了表示失望外，還立刻宣布辭任榮譽主席及黨內所有職務，以及即時退黨。

其實自由黨早已分裂一次，現在是清理門戶。





2003年港府推動基本法23條立法，碰上沙士、負資產和公務員減薪而觸發七一遊行，按道理立法會仍有足夠票數通過。但時任自由黨主席田北俊卻在關鍵時刻，轉軚反對，並辭去行政會議職務。此舉令草案不夠票通過，時任特首董建華唯有宣布撤回草案，23條至今仍未立法。

田北俊 （資料圖片）

究竟田北俊為何最後一刻轉軚？雖然他曾辯稱上了北京，聽到23條立法不一定硬銷去馬，但真相仍是一個謎。其實從那刻開始，北京對自由黨已經充滿戒心，不過礙於形勢而不作任何決定吧。

自由黨創黨主席李鵬飛在2004年出版回憶錄，前言寫下「2004年的初夏，的確令我感觸良多，幾十年來再艱難的日子，我們都能攜手克服，但我從未見過像今天社會的嚴重分化！香港今天的境況，唯有北京才能解決。」

2003年因田北俊轉軚而政府不得不撤回23條立法，社會陷入嚴重分化，大部分有心為香港前途著想的人，確實應該感觸；但李鵬飛卻認為只有北京才能解決香港境況，這講法若不是誤導，便是無知。

經歷2019年無法無天的黑暴後，逐漸曝光的事情，開始拼湊出一幅藉香港顛覆北京政權「藍圖」。

2003年打著反23條立法搞遊行的民陣，掀開序幕。一邊是泛民政黨媒體台前操作，一邊是商界利益集團背後運作。一邊是有勇無謀，一邊是有謀無勇，背後力量令兩邊合流，叫北京如何解決？

「合作」延伸至2012年唐梁特首之爭。泛民政黨媒體雖說同時攻擊唐梁二人，但主力狙擊梁振英是共產黨，力度驚人；而田北俊為首自由黨則堅持撐唐，拒絕梁振英。

到了2014年佔中，泛民政黨媒體全程投入，反對831方案；田北俊其時乃自由黨黨魁，卻叫梁振英考慮辭任特首。結果被中央以「嚴重違反」政協決議，罷免他全國政協委員之職。

到了2019年反修例暴動，幕前有勇武搗亂，幕後有商界支持。中大衝突期間田北俊竟然叫警方撤退，指不想中大變天安門廣場。

嚴格來說，田北俊前後多次背叛建制派陣營共識，亦無視了北京對他們的情義。2003年23條立法一招回馬槍，殺北京一個措手不及；自由黨開始分裂，2010年左右，林健鋒、梁君彥、劉皇發等立法會議員退黨，另起爐灶經濟動力。繼後在北京力挺下，成立經民聯，削弱自由黨地位。

這些年來雖然他們在政壇影響力大不如前，但自由黨仍左右大局。以2017年特首選舉為例，黨主席張宇人支持林鄭月娥出選，唯田北俊周梁淑怡等則支持曾俊華。2019年反修例期間，黨主席張宇人支持修例，田北俊等四位榮譽主席聯署去信張宇人違反民意，叫對方辭去行會議席。

自由黨內兩派分裂，是遲早的事。只不過以這樣不留情面的方式結束，卻是有關人等自取其辱。

至於這一次自由黨背後，相信也是對新時代下一國兩制的最新回應。







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