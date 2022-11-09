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近日美國《華爾街日報》爆料，揭開非法拘捕華為高層孟晚舟事件背後，一些不為人知秘密；其中「香港」扮演了重要角色。

《華爾街日報》報道指華為在5G技術方面領先全球，美國情報部門評估華為將獲得全球80%5G設備市場，美國無法接受，於是設下陷阱，通過拘捕華為高層孟晚舟，迫使華為退出市場。

這跟美國當年對付法國阿爾斯通一樣，美國政府非法拘捕法國阿爾斯通高層，以莫須有罪名檢控，然後逼令阿爾斯通賤價變賣公司，賣出全球鍋爐業務予法國競爭對手的美國通用公司，確保美國公司在此業務上全球領先地位。（《美國陷阱》一書詳述事件的經過）

情況與孟晚舟事件驚人相似。只不過當年法國政府不敢幫手，阿爾斯通也屈服了；但今天中國政府出手，習近平親自過問多次，華為亦拒不屈服，堅持到底。雖然美國無法迫使華為屈服，卻早已通過抹黑華為，威迫已與華簽約的歐洲國家毀約，華為確實受到重創。

話說當晚孟晚舟走進香港國際機場時，她行程消息已經秘密渠道傳給當時G20峰會舉辦地，阿根廷布宜諾斯艾利斯Palacio Duhau酒店，一白宮律師在套房中裝置的隔音設備內接聽電話。之後，他叫醒了時美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton），告訴他孟晚舟已上路，暗示上釣。

當孟晚舟搭上飛往溫哥華的航班時，特工傳去孟晚舟衣著細節：一件甚麼品牌甚麼顏色黑色連帽衛衣、深色運動褲、長髮及肩。交章指美國派出特工間諜，在港執行此計劃時，用上高科技記錄孟晚舟一舉一動，而且還得到本港線人協助。

（CNS）

孟晚舟遭非法拘禁不是偶然，而是美方部署很長時間，只是等待機會而已。他們派特工在香港非法跟蹤和偷拍孟晚舟，並即時報告給美國有關方面。要搞清楚的是孟晚舟是平民百姓，面對的隱影對手卻是個掩藏在全球每個角落的美國特工，令人不寒而慄。

叫人更不安的是有本港線人協助，而且最終送出「孟晚舟已上路」訊息予博爾頓的地點是香港國際機場。

幫助外國政府非法跟蹤和偷拍中國公民的香港線人，是否違法？做別個國家線人，只是跟縱一個中國公民而不涉及出賣國家情報等，又是否違法？相信今天法例在處理間諜罪是一片空白，只有完成二十三條立法，才能堵塞漏洞。







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