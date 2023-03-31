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先看下圖：







（圖片由作者提供）

甚麼廣告？

似明非明，似懂非懂。

兩會，甚麼兩會？廣告見報日是3月10日。熟識國情讀者，應該意會到是指剛在北京舉行完的新一屆人大政協會議。相信不認識的人多的是，那麼想傳遞甚麼訊息？

廣告像是把國家今年經濟計劃作一簡報；但內容粗疏。列舉三個數字：

1、今年經濟增長目標5%

2、全國一般公共預算支出27.5萬億元

3、今年城鎮新增就業目標1200萬人

這些數字應該是最重要，但又不完全是，試問普羅大眾怎樣理解「一般公共預算支出」？27.5萬億元又是一個甚麼概念？城鎮新增就業目標1200萬人，又代表甚麼？

何況今年人大政協兩會是中共二十大後開局之年，訊息量多的是，為何選擇這三個數字，有何代表性？

今年兩會有何新看點？很多。

一、政壇新陣容

1、新一屆全國人大代表和全國政協委員將首次亮相

2、國家機構和全國政協新領導層將在今年兩會上產生

二、經濟開新局

1、隨著疫情防控政策優化調整、生產生活全面復常、國家經濟活力正逐步得到釋放

2、GDP增速、CPI漲幅、財政赤字等關鍵指標如何設定，一系列國家經濟政策強信號將在全國兩會上發布

三、民主新敘事

1、十三屆全國人大常委會決定，將立法法修正草案提請十四屆全國人大一次會議審議，草案將「堅持和發展全過程人民民主」寫入其中

2、全國政協今年首次增加「環境資源界別」人士

四、開放新舉措

1、改革開放45周年，世界密切關注國家將有哪些開放新舉措

2、從消博會、進博會、到廣交會、服貿會、國家級「展會矩陣」有望全面恢復

五、因應新變局

1、今年是「一帶一路」倡議提出十周年，各方關注中國將如何在主場外交講述相關合作故事

單看以上五個賣點，已經很多取材角度，追新聞都有排做。但港台那三個數字，只是國家部分關鍵指標，如何界定才是重點。現在是講了等於白講。這不但反映做的人水平低下，拍板決定的人更是百般糊塗。

我們做新聞，就是要深入淺出，讓市民對即使如何複雜的問題，也能有粗略認識。粗略認識，不代表新聞機構可以粗疏處理！

此外，廣告究竟是恭賀國家舉行兩會，還是宣傳國家未來規劃？看來都不是。恭賀廣告，應該是喜洋洋的紅色，但除了香港電台logo，竟然是一片黑色！像訃聞多於一切，不似祝賀國家舉行兩會，廣告設計完全不及格！

賣廣告，要花錢，而且不少錢。香港電台自己是媒體，對人大政協兩會，既可報道新聞，亦可製作專題。究竟為甚麼要賣廣告？賣廣告給甚麼人看？賣廣告想表達甚麼訊息？賣廣告希望達到甚麼目的？

從內容上的粗疏失責，到廣告設計不堪入目，到賣廣告有何意圖⋯⋯⋯請問廣播處長，你搞邊科？









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