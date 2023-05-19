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有一位世侄剛參加一個公務員培訓課程，上的是國情班。他說有些同學表現不專心、打瞌睡，很不好，也就算了。

但在參加一個遊戲環節，需要利用網上登入，於是大家會有一個簡稱，其中一個人參加者竟然用「洗腦可恥」四個字作簡稱。很明顯他就是認為上這樣的國情班就是洗腦。

世侄不以為然，他說若上一、兩堂課便可以給人洗腦的話，那人也未免太無腦吧。如果認為公務員上這些國情班，認識國家就是洗腦，亦十分無知。



（資料圖片）

事實上他這個會考30分以上，讀港大神科畢業的尖子來說，講者所述近代史，他除了鴉片戰爭有一點點粗略認知和八國聯軍四個字以外，基本上可以說甚麼也不知道，由1840年到今天2023年，180多年的近代中國到當代中國，可說一片空白。

他讀理科，連孫中山也只是因為港大醫學院，至於甚麼毛澤東、周恩來、甚至是鄧小平也只是一個名字而已，其他再多一點知識也沒有。

回歸前，英國殖民統治，刻意淡化中國歷史和文化；怎知回歸以後，不但不撥亂反正，而且還取消中國歷史為必修科。教育局不做任何國民教育，2012年遇上反國教就縮手。卒之種下2014佔中和2019黑暴的惡果。

其實，環顧所有電視電台報章雜誌，甚少有介紹中國的節目。除非有中國新聞或外交新閒，否則絕少有專題等深入淺出的報道。因此對中國近年的新能源汽車、一帶一路經濟帶發展，以至文化潮流，鮮有報道，更不要講完整的專題故事了。

世侄很不滿意那位以「洗腦可恥」作簡稱的公務員，他說最大問題是那個人不滿這個政府，反對一國兩制，不做公務員便是。現在又要做公務員，又要反對政府，那心態是怎樣？期間，亦有人問公務員應該保持政治中立。

他說講者引述1997年前，立法局內所有官守議員，他們都一致支持政府政策，絕不會投反對票。任何時間出來面對公眾，也是推銷政府政策也好；即使私人場合，不推銷政府政策，也不會說反對意見。

其實全世界公務員，也一定支持政府政策。政府官員不支持政府政策，何以服眾？若不支持政府政策的話，那便不要做公務員好了。

說洗腦可恥的人，他們在政府內，躲在暗角，收政府人工，卻和政府對着幹，這才最可恥。









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