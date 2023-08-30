加入最愛專欄 收藏文章

上月底出席香港工業總會一個活動，主家席一張長枱，坐滿30多人。來的有特首、問責局局長和官員10多20人；典禮開始時真的是「星光熠熠」， 台上大合照時更是氣氛熱烈。

影完大合照，官員走到台下，他們不是坐下，而是匆匆離場，於是主家席少了一半人，顯得冷冷清清。首先不說浪費了訂餐費用，從尊重主人家來說，也有點那個。

現時官員也好、議員也好，經常出席大小活動。或者人人喜歡邀請官員議員，為免順得哥情失嫂意，於是一晚跑幾場；又或者邀請單位覺得有官員議員出席，才顯矜貴，於是官員亮一亮相，便匆匆走下一場。

這種「俾面」派對，人人玩得不亦樂乎……

好了，地區人士為黃大仙區民政事務專員，去內地讀書一年，竟然可以大排筵席幾十圍搞歡送宴。搞的人或許是有心，但官員到場卻肯定不能說無心。幾百人歡送會，連過去4個特首也未有過的禮遇，誰人何德何能有此排場。

作為官員，連這一點政治智慧也沒有，還好說是官場明日之星。

好了，話音未落，竟然有個活動。慶祝國慶搞音樂會，很好，但竟然是十多名立法會議員自己上台好聲音星聲Sing音樂會，則未免太誇張了吧。

香港很多深層次問題仍未解決，民生困苦不去聽，議員卻聞歌起舞，對得住社會的期望嗎？

不務正業，可形容這個活動。

不管原意多麽偉大，活動怎樣充滿正能量，慈善、免費、基層、長者、傷殘人士、少數族裔、綜合滙演，還有小記者訪問官員………活動叫「慶祝中華人民共和國成立七十四週年立會好聲音星聲Sing音樂會」，「立會」兩字騎劫音樂會。

原來是主角是你班立法會議員，當自己是歌星，又獨唱又合唱。

幸好，還是廖長江議員溫馨提示議員不要「跑場比跑區多」，要多做實事。他提醒立法會議員以其議員身份要給予市民「勤政愛民」印象，而不是頻繁出席團體飲宴、應酬及娛樂活動、開幕式兩類事宜。

立法會議員月薪10萬元，還有20多萬等多種津貼，但我們見到立法會會議廳內議員出席寥寥可數，卻見到他們跑場比跑區多，出席團體飲宴、「俾面」娛樂等應酬。試問巿民有何觀感？

以往香港寸步難移，可以「賴時局、賴泛民」；現在香港很多深層次問題仍未解決，民生困苦不去聽，卻聞歌起舞，試問你們對得住社會的期望嗎？

廖議員的溫馨提示，我們卻認為是嚴肅啟事。你班議員借國慶過橋，其實是自己表演；相信北京亦沒興趣看你們表忠，愛國愛港是做實事，不是自吹自擂。







etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載