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香港演藝學院決定取消演藝學院戲劇學院應屆導演系畢業生，聯同其他學系學生的畢業製作《一個無政府主義者的意外死亡》劇目。這則消息沒有引起多大關注，只在文化圈掀起一點波瀾。

這個演出，雖說是學生製作，年年舉行，卻是畢業生大事。我亦不是年年觀看，也看過不少。

演出前突然叫停，原因何在？

先聽香港演藝學院解說：劇目一旦公演，參與師生將會面對法律風險，校方經過詳細考量後，決定取消公演《一個無政府主義者的意外死亡》劇目。

據悉，校方尋求外間法律顧問意見，建議校方「要保護學生，應該腰斬演出」。由此可見，取消公演相信是因為劇目內容敏感，校方擔心出事，才作出取消公演決定。

《一個無政府主義者的意外死亡》臨公演前，突然被演藝學院叫停。（網上圖片）

那麼《一個無政府主義者的意外死亡》故事講述甚麼？這是1997年諾貝爾文學獎得主Dario Fo編劇的一部話劇。

故事改編自1969年「米蘭廣場爆炸案」後一名疑犯離奇死亡的事件。爆炸案造成過百人死傷，警方事後拘捕近百名左翼人士，包括無政府主義者Giuseppe Pinelli。

經過三天審訊後，Pinelli在警察局墮樓身亡，消息引起社會輿論嘩然，一般相信Pinelli被警察拋出窗外而死。結果是負責審問Pinelli的警員被判無罪。

Dario Fo以此事件改編的劇本中，警方宣稱墮樓身亡疑犯準備以炸彈製造國家混亂，最後畏罪自殺；真相是警察嚴刑迫供，把他打死，並製造他自殺的假象，以瞞騙民眾。

只看劇本介紹，看不出其敏感之處。更何況此劇在內地亦曾上演，第一次公演在1998年，之後還多次重演。而香港則在2012年有劇團改編上演。

不過，若以常理推斷，其演出版本，台詞對白場景演繹可能涉及警權、專制、迫害、扭曲、謀殺、掩蓋、瞞騙和真相等，而這些語言和情景在此時此刻，無疑敏感。

如果這不是演藝學院戲劇演出，而是外邊劇團自行製作，演出與否當然由外邊劇團承擔責任。

演藝學院作為主體，對學院、老師和學生都負有社會、道德和法律責任。正因如此，校方一定看過綵排，有人可能擔心「事涉敏感」，不如徵詢法律意見，結果是「要保護學生，應該腰斬演出」。

有人批評演藝學院決定不透明，但她已經徵詢法律意見，作決定依據。如果她讓節目繼續演出的話，若涉及訴訟，又會有人批評她保護學生不力，甚至是知法犯法，讓學生送死。

我們是局外人，沒看過演出，不能只靠原著劇本，就判斷誰是誰非。但從側面了解，演藝學院的決定是最合符最大利益，不管對學院、老師和學生都負有其社會、道德和法律責任。

至於劇本是否有弦外之音，影射諷刺今日香港；還是有人上綱上線，對號入座今日的年輕人，不得而知。

不過可以肯定的是，一個太瞻前顧後的人，不可能有天馬行空的創作；一個太多思想限制的地方，亦不可能有創意無限的空間。

唯一可以讓事件真相大白的，是這批演藝學院學生畢業後，把他們的畢業作品帶上舞台，沒有了演藝學院的包袱，留待觀眾評價、公眾判斷⋯⋯







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